Сумські чиновники звернулися до СБУ через антивакцинаторів

В обласній держадміністрації стверджують, що центр вакцинації минулої неділі не працював, тому що "півтора десятка людей вирішили походити містом і виступити проти вакцинації".

Про це повідомили у пресслужбі Сумської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"700 мешканців Сумщини не отримали вакцину тільки тому, що півтора десятки людей вирішили походити містом і виступити проти вакцинації. Мені здається, що ці люди перебувають або під впливом недостовірної інформації, або це диверсійні групи, які спеціально проводять за гроші такі "антивакцинаторські" заходи", – сказав голова ОДА Дмитро Живицький.

За його словами, начальник управління охорони здоров'я Сергій Бутенко повідомив Службі безпеки України про те, що через цей захід було закрито центр вакцинації у Сумах. Також чиновники обіцяють направити звернення щодо посилення контролю за ситуацією в області.

"Ми перебуваємо на кордоні з країною-агресором, і по той бік кордону насамперед зацікавлені у дестабілізації ситуації. Ми не можемо цього допустити", – наголосив Живицький.

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