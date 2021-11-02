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Сумські чиновники звернулися до СБУ через антивакцинаторів

Сумські чиновники звернулися до СБУ через антивакцинаторів

В обласній держадміністрації стверджують, що центр вакцинації минулої неділі не працював, тому що "півтора десятка людей вирішили походити містом і виступити проти вакцинації".

Про це повідомили у пресслужбі Сумської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"700 мешканців Сумщини не отримали вакцину тільки тому, що півтора десятки людей вирішили походити містом і виступити проти вакцинації. Мені здається, що ці люди перебувають або під впливом недостовірної інформації, або це диверсійні групи, які спеціально проводять за гроші такі "антивакцинаторські" заходи", – сказав голова ОДА Дмитро Живицький.

За його словами, начальник управління охорони здоров'я Сергій Бутенко повідомив Службі безпеки України про те, що через цей захід було закрито центр вакцинації у Сумах. Також чиновники обіцяють направити звернення щодо посилення контролю за ситуацією в області.

"Ми перебуваємо на кордоні з країною-агресором, і по той бік кордону насамперед зацікавлені у дестабілізації ситуації. Ми не можемо цього допустити", – наголосив Живицький.

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Автор: 

вакцина (4419) ОДА (1631) СБУ (13056) Суми (939) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+13
Начните с этого тупого тела

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02.11.2021 23:11 Відповісти
+12
Я не вірю тим хто порушує права людини.
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02.11.2021 23:25 Відповісти
+12
То как проводится загон людей на вакцинацию напоминает сбор евреев перед расстрелом в Бабьем Яру с обещанием отправить их на родину.
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02.11.2021 23:30 Відповісти
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Очередное белое братство образовывается, любой дебил может почувствовать себя микробиологом-подвижником, знатоком сакральных тайн, мессией и борцуном с мировой закулисой. Единственное, а чем заняты те кому положено упреждать подобные деструктивные секты? Спасают шофера шефира?
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03.11.2021 00:28 Відповісти
На мікробіолога , просто біолога , математика , фізика , хіміміка требо 6 років вчитися тільки це у універіі . Бажанно й у школі бути відмінником . На лікаря в США вчаться 10 років й стають їм тільки після 30 років ...
На вевдаху, ледащо , й тим більш невігласа вчитися не требо...
У вченого , інженера , хіміка -фахівця ніколи не вистачить хуцпи , що ставити під сумнів фах суміжників , бо в цьому середовищу високо цінуєть знання інших й інші галузі науки й техніки . Жодний літак би не полетів , жодний фрезерний прилад би не закрутився б , щодний мікрометр би ніхто б не зміг калібрувати , якщо цієї корперації не було .

А ледащо й тупиці , який з першого класу до десятого прокурив бамбук на задніх партах , то такий бігає до ворож чи то до "чаклунів" , коли на щось не вистача власних мизків й знань .!
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03.11.2021 05:18 Відповісти
верно обратились.
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03.11.2021 04:08 Відповісти
За перешкоджання , протидію процесу вакцинації , а також за пропаганду , висловлювання , поради - спрямовані проти вакцинації потрібно запровадити величезні штрафи . На перший раз - 50тис. , на другий - 250тис., на третій - тюрма й конфіскація майна . Антиваксери-агітатори примножують кількість смертей і важких ускладнень . По суті вони є вбивцями і сприймати їх слід саме так.
Це ж як мінімум , пропаганда вбивства великої кількості людей , ця їхня діяльність . Відловлювати їх треба , заодно й бюджет країни збільшиться . Для московських попів суму штрафу збільшити разів в 50 . І все буде Україна !
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03.11.2021 06:19 Відповісти
Ні краще відразу в газові камери і не сюсюкатись. Відроджуйте нквд та гестапо і буде вам радість.
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03.11.2021 08:00 Відповісти
Терористів і вбивць треба карати .
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03.11.2021 13:58 Відповісти
Згоден.
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03.11.2021 14:34 Відповісти
Смішно. Півтора десятка людей завадили робити прививки сотням "бажаючих" це зробити. Якась "звіздьож"виходить. Повторюсь, два роки, як почала лютувати "корона", вакцинованих, з кожним днем, завдяки примусу, стає все більше і більше... Буває(по звітам), за день - більше 300 тис., а захворівших чомусь не стає менше, а навпаки. І це при тому, що перехворівші "короною" теж прирівнюються до вакцинованих. Що це? "Момент істини" наступить десь на початку весни, коли майже все доросле населення, хто - по бажанню, а хто - проти волі, буде ВАКЦИНОВАНЕ. Ці 3-4 місяці, повірте, пролетять дуже швидко. І що тоді, коли ніякого спаду захворювання не відбудеться, будуть "тьохкать" активісти-вакцинатори? Що винні - непривиті діти? Чи те, що вірус став "не тієї системи", як гранати з відомого фільму? Чи може самі застреляться, особливо ті дебіли, які сьогодні пропонують перестріляти не вакцинованих?
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03.11.2021 06:58 Відповісти
Что дальше? Дальше безконечные бустерные дозы, которые уже будут платными. Ведь иммунитет буратин будет уничтожен. А тех получил естественные иммунитет и не привился спустя год-второй им придется признать ведь станет уже слишком очевидно что они были правы.
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03.11.2021 07:54 Відповісти
1.Дальше безконечные бустерные дозы, которые уже будут платными.

2.Ведь иммунитет буратин будет уничтожен

Бездоказова маячня.
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03.11.2021 08:59 Відповісти
Ну да, бездоказова, для тих хто не може собі дозволити консультуватись в хороших лікарів
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03.11.2021 09:43 Відповісти
"Момент істини" наступить десь на початку весни, коли майже все доросле населення, хто - по бажанню, а хто - проти волі, буде ВАКЦИНОВАНЕ.

це як,будуть виловлювати нга вулиці ,прив"язувати до стільця і колоти ?
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03.11.2021 08:58 Відповісти
Для довбиків пояснюю: вакцинація "проти волі" це : НЕДОПУСК до роботи без ковідсертифікату, НЕМОЖЛИВІСТЬ проїхати в сусідню область, а столиці, навіть проїзд в громадському транспорті по місту і це неподобство не тільки в Києві, НЕДОПУСК невакцинованих в торгові центри і т. д. Що це, як не ПРИМУС до вакцинації? Так що не включай дурня.
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03.11.2021 09:45 Відповісти
Правильно, людина соціальна істота і такі обмеження це примус !
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03.11.2021 11:05 Відповісти
Не нужно ждать весны.
Литва уже показала, что у нас будет весной, когда 70% будут привиты. Уйдем в черную зону.
Вакцинированием не снижается заболеваемость или смертность, вакцинированием снижается/распределяется нагрузка на медицинские учреждения.
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03.11.2021 10:30 Відповісти
А самі СБУ цього не бачать? А поліція цього не бачить? А прокуратура цього не бачить? Виходить, що вже не бачать, знищила їх молода воровита зелена квартальна команда. Працюють тільки на замовлення, а Зеля такої команди не давав.
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03.11.2021 08:15 Відповісти
Ну так полиция, СБУ и прокуратура не видела несколько недель назад и концертов в закрытых помещениях набитых людьми без масок. Какие вопросы, зе-выборец?
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03.11.2021 10:37 Відповісти
Десь хтось ходив, козу водив... Які протиправні дії вчинили ці люди по відношенню до вакцинації. Може лікарям руки крутили, кому ви тут чешете... Хто хотів той вакцинується , хто не хоче... які питання? Причому СБУ, ДЕБІЛИ
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03.11.2021 08:17 Відповісти
Та ні пане, це злочин і СБУ має з'ясувати, звідки ті агітатори проти вакцинації, проти влади і прийнятих рішень. Це їх прямий обов'язок, бо такі агітатори розповзлися по всій Україні і від них смердить московією за кілометри.
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03.11.2021 09:22 Відповісти
А у Вас голова на плечах є, Ви нею думаєте чи інших слухаєте. Чи агітатори заважають Вам особисто вакцинуватися. Де злочин чи дії? А в ПаРаші по ситуації з "чахоткою" смердить не гірше ніж в Україні.А те що хтось обісрався, сидить і перекладає свої"головняки" іншим. Так де зрада, кого має Сбу-бу за сраку брати
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03.11.2021 11:06 Відповісти
я написав все правильно і Ви правильно мене зрозуміли. Цілий місяць агітатори, підживлені російськими грошима і посилені "благословеннями" московської церкви закликали на 3.11.2021 року їхати в Київ і виступати проти вакцинації, то як Ви думаєте, тисячний мітинг рознесе заразу? Рознесе і ці тупі агітатори займуть місця у лікарнях, щоб їх лікували, щоб ними заражалися медицинські працівники і не було часу витрачати на лікування громадян України, які по причинам хвороби не змоглои своєчасно вакцинуватися і звичайно діти, які не вакцинуються.
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03.11.2021 16:49 Відповісти
да, 15 человек в городе с населением под 200 тысяч, это серьезная угроза. без СБУ никак не решить "проблему".
зы "цензор" это серьезно?
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03.11.2021 08:40 Відповісти
Скорее всего не 15 а более 150, так как у нас любят приврать насчет митингов и прочее когда невыгодно властям
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03.11.2021 11:06 Відповісти
там и 15 не было.
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03.11.2021 11:08 Відповісти
Ну так показали-бы фото-видео. А так ляпнули "полтора десятка" и верь им на слово, ага, щас )
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03.11.2021 11:20 Відповісти
я их своими глазами видел. я сумчанин, если что.
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03.11.2021 15:33 Відповісти
а ТЫ не дочь офицера часом )))
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03.11.2021 16:13 Відповісти
...потому что "полтора десятка человек решили походить по городу и выступить против вакцинации"
... из-за этого мероприятия был закрыт центр вакцинации в Сумах.

Какой-то идиот в это поверит? Скорее всего обкатывают ситуацию, когда "больше трех не собираться - банда" Собрались 15-20 человек помитинговать против тотального беспредела шмаркли и... оппа, здрасьти, к вам пан Баканов со товарищи
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03.11.2021 09:59 Відповісти
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