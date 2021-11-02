Сумські чиновники звернулися до СБУ через антивакцинаторів
В обласній держадміністрації стверджують, що центр вакцинації минулої неділі не працював, тому що "півтора десятка людей вирішили походити містом і виступити проти вакцинації".
Про це повідомили у пресслужбі Сумської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
"700 мешканців Сумщини не отримали вакцину тільки тому, що півтора десятки людей вирішили походити містом і виступити проти вакцинації. Мені здається, що ці люди перебувають або під впливом недостовірної інформації, або це диверсійні групи, які спеціально проводять за гроші такі "антивакцинаторські" заходи", – сказав голова ОДА Дмитро Живицький.
За його словами, начальник управління охорони здоров'я Сергій Бутенко повідомив Службі безпеки України про те, що через цей захід було закрито центр вакцинації у Сумах. Також чиновники обіцяють направити звернення щодо посилення контролю за ситуацією в області.
"Ми перебуваємо на кордоні з країною-агресором, і по той бік кордону насамперед зацікавлені у дестабілізації ситуації. Ми не можемо цього допустити", – наголосив Живицький.
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На вевдаху, ледащо , й тим більш невігласа вчитися не требо...
У вченого , інженера , хіміка -фахівця ніколи не вистачить хуцпи , що ставити під сумнів фах суміжників , бо в цьому середовищу високо цінуєть знання інших й інші галузі науки й техніки . Жодний літак би не полетів , жодний фрезерний прилад би не закрутився б , щодний мікрометр би ніхто б не зміг калібрувати , якщо цієї корперації не було .
А ледащо й тупиці , який з першого класу до десятого прокурив бамбук на задніх партах , то такий бігає до ворож чи то до "чаклунів" , коли на щось не вистача власних мизків й знань .!
Це ж як мінімум , пропаганда вбивства великої кількості людей , ця їхня діяльність . Відловлювати їх треба , заодно й бюджет країни збільшиться . Для московських попів суму штрафу збільшити разів в 50 . І все буде Україна !
2.Ведь иммунитет буратин будет уничтожен
Бездоказова маячня.
це як,будуть виловлювати нга вулиці ,прив"язувати до стільця і колоти ?
Литва уже показала, что у нас будет весной, когда 70% будут привиты. Уйдем в черную зону.
Вакцинированием не снижается заболеваемость или смертность, вакцинированием снижается/распределяется нагрузка на медицинские учреждения.
зы "цензор" это серьезно?
... из-за этого мероприятия был закрыт центр вакцинации в Сумах.
Какой-то идиот в это поверит? Скорее всего обкатывают ситуацию, когда "больше трех не собираться - банда" Собрались 15-20 человек помитинговать против тотального беспредела шмаркли и... оппа, здрасьти, к вам пан Баканов со товарищи