Лига чемпионов: "Динамо" в Киеве проиграло испанской "Барселоне"
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА киевское "Динамо" уступило испанской "Барселоне" со счетом 0:1. Матч проходил в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Единственный гол в матче на 69 минуте забил Фати.
В другом поединке группы Е немецкая "Бавария" в Мюнхене обыграла португальскую "Бенфику" – 5:2.
Турнирное положение: "Бавария" – 12 очков, "Барселона" – 6, "Бенфика" – 4, "Динамо" – 1.
Следующий матч "Динамо" проведет 23 ноября в Киеве против "Баварии"
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+10 Максим Максимович #492073
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+7 Хватит Кормить Москву #494924
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Хватит Кормить Других.
Правда, Савик тоже вакцинировался ... 4 раза...
Перебор....
просто зараз такий рівень клубу.Сам Луческу "не витягне",...
А за рівень "подякуємо" Сукісу...
Лучше достойно проиграть, чем позорно выиграть.
Нафига нам те победы?
а "футболу" Ахмєтки залишається по трьох каналах транслювати ЧУ(не весь) і Туреччини.. І мармизи пи...доболів
хоч якийсь футбол з емоціями... (( бо те,що показують між собою команди нижньої половини ЧУ між собою -УБОГЕ ВИДОВИЩЕ.
Ага.
гра Луческу "оманливою дев"яткою"....ГАрмашем..(півзахисником)...
бо Сукіс не закупив запасного нападаючого серйозного рівня...
І ще - Лобановський черпав кадри для Динамо із власних резервів, власної мережі ДЮСШ, власної школи а не збирав усяку пиз.оту з мусорок.