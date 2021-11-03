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Ліга чемпіонів: "Динамо" у Києві програло іспанській "Барселоні"

Ліга чемпіонів:

У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА київське "Динамо" поступилося іспанській "Барселоні" з рахунком 0:1. Матч проходив у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Єдиний гол у матчі на 69 хвилині забив Фаті.

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Автор: 

Динамо (238) Ліга чемпіонів (201) футбол (1589)


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Топ коментарі
+10
Нормальных игроков нужно не покупать, а воспитывать.
Хватит Кормить Других.
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03.11.2021 00:08 Відповісти
+7
Результат закономерный. Надо Суркиса поблагодарить. Луческу заработал для него свыше 40 миллионов Евро за участие в ЛЧ, а этот шлимазл не купил румыну нормальных игроков. Он их лучше в казино проиграет, в Монако
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03.11.2021 00:05 Відповісти
+6
Я навіть не здивована, тому і дивитись не стала.
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03.11.2021 00:10 Відповісти
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Результат закономерный. Надо Суркиса поблагодарить. Луческу заработал для него свыше 40 миллионов Евро за участие в ЛЧ, а этот шлимазл не купил румыну нормальных игроков. Он их лучше в казино проиграет, в Монако
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03.11.2021 00:05 Відповісти
Нормальных игроков нужно не покупать, а воспитывать.
Хватит Кормить Других.
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03.11.2021 00:08 Відповісти
Это правильно. При Лобановском своих воспитывали.
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03.11.2021 00:38 Відповісти
Согласен.
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03.11.2021 00:41 Відповісти
луческу треба берегти, а то буде, як з лобановським
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03.11.2021 06:30 Відповісти
А может они вакцинированные?
Правда, Савик тоже вакцинировался ... 4 раза...
Перебор....
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03.11.2021 00:19 Відповісти
Лучше клубу продать Суркисов
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03.11.2021 01:18 Відповісти
По гривні за кілограм😜
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03.11.2021 03:05 Відповісти
1-0 не ганьба Динамо...

просто зараз такий рівень клубу.Сам Луческу "не витягне",...

А за рівень "подякуємо" Сукісу...
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03.11.2021 08:43 Відповісти
Я навіть не здивована, тому і дивитись не стала.
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03.11.2021 00:10 Відповісти
Очко престижа есть. Главное не победа, а участие.
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03.11.2021 00:10 Відповісти
Правильно.
Лучше достойно проиграть, чем позорно выиграть.
Нафига нам те победы?
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03.11.2021 00:13 Відповісти
"Очко", как говорится, оно и в Африке "очко". Или вы не о том очке говорите🤔?
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03.11.2021 03:08 Відповісти
Биба и Боба будут выяснять кто в двадцатый раз выиграет чемпионат Украины?
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03.11.2021 01:09 Відповісти
А ще "Баварія" може "вкотити" по саме нє могу.
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03.11.2021 06:36 Відповісти
"Прекрасний" футбольний матч на студії "Футбол 1 чи 2",не це головне...Ніколи уявити собі не міг,що буду слухати футбол ,як по радіо,дивлячись не на футбол,а на мармизи колофутбольних "спеціалістів".Тому результатом чемпіона України задоволений.Їм би грати взагалі в підвалах,щоб ніхто не бачив.Ганьбище і позорище в кубі...
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03.11.2021 06:49 Відповісти
Люто плюсую (+++). Замість футболу показують п-ж пустопорожніх пиз.аболів. Це чи не більша ганьба і знущання з українців за т.з. "футбол" т.з. "чемпіона".
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03.11.2021 08:35 Відповісти
трансляцію викупило мегого...

а "футболу" Ахмєтки залишається по трьох каналах транслювати ЧУ(не весь) і Туреччини.. І мармизи пи...доболів
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03.11.2021 08:45 Відповісти
Ни одного забитого гола в группе, это Динамо. Барселона сейчас " мертвая" , ну уж гол то можно было у себя дома оформить.
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03.11.2021 07:00 Відповісти
Не дивлюсь цей псевдо футбол взагалі і на душі спокійніше. Колись навіть на матчі в інші міста їздив від чого залишились гарні спогади про справжній футбол який зараз перетворився в "брудний" бізнес на жаль!
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03.11.2021 07:04 Відповісти
залишається дивитись першу лігу...

хоч якийсь футбол з емоціями... (( бо те,що показують між собою команди нижньої половини ЧУ між собою -УБОГЕ ВИДОВИЩЕ.
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03.11.2021 08:50 Відповісти
Може футболістам зарплату не платять?
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03.11.2021 07:17 Відповісти
Гавно никогда не будет золотом. 20 лет болею против ,, Динамо,, Команда-понт инвалидов с тяжелой формой килы. Динамо принадлежит рекорд лиги чемпионов - ни одного забитого мяча в группе , все проигравши. Двадцать лет позора - купленная фут лига Украины, купленные судьи. От одного слова , Динамо,, меня коробит. Это гавно навсегда.
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03.11.2021 07:22 Відповісти
Который раз, и базы тренировочные, игроки миллионеры, тренера со всего мира, страна 40 млн., а 11 человек нормальных найти не могут. И также история у ближайших соседей. Все проблемы в сердцах иголовах, пусто там…
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03.11.2021 07:26 Відповісти
фух, ну хоть не 10 - 0 ...
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03.11.2021 07:39 Відповісти
Великий Лобановський торохтить кістками в домовині...
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03.11.2021 08:19 Відповісти
Достойная игра против достойного противника. Играли ( на удивление) хорошо и до последней минуты, старание зашкаливало. Не могу "кинуть камень" в строну Динамо К.. Отмечу лишь одно, в таких матчах особенно нужна реализация, реализация любых, даже самых малых возможностей. Моменты были, как минимум 3-4 в первом тайме и пара во втором.. но они не были реализованы. А не реализация моментов это беда наших клубов , сборной и вообще нашего футбола. А из этого и складывается конечный результат. По сути это был ( как на мой скромный взгляд) лучшая игра киевлян в этом отборе, как на сейчас. Ну и еще.. эта игра еще раз показала, при казалось бы немалой скамейки запасных, достойной замены ( я уже не говорю об усилении игры) у команды нет , или ее недостаточно. Нужно усиление. Ну и конечно на такие клубы как Динамо и Шахтер оказывает негативное влияние слабость нашего чемпионата, для нормального тонуса нужно 4-5 клубов одного уровня и еще 3-4 душащих им в спину. Но маемо що маемо. Но ребята в этом матче молодцы, жаль только что результат негативный.
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03.11.2021 08:36 Відповісти
игра еще раз показала, при казалось бы немалой скамейки запасных, достойной замены ( я уже не говорю об усилении игры) у команды нет , или ее недостаточно. Нужно усиление/

Ага.

гра Луческу "оманливою дев"яткою"....ГАрмашем..(півзахисником)...

бо Сукіс не закупив запасного нападаючого серйозного рівня...
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03.11.2021 08:48 Відповісти
ДК -основа сборной. Можно предположить результат игры с югославами.
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03.11.2021 09:29 Відповісти
Все життя любив футбол. Сам навчався у футбольній секції. Навіть грав за рудничну команду. Пам'ятаю колективні перегляди матчів Динамо - Спартак по телевізору. А потім дискусії про те хто як пройшов, кому передав і як забив. Серебряніков, Бишовець (яка індивідуальна гра!!!) Мунтян, Поркуян, Хмельницький, Біба з Сабо (голи з 20-30 метрів)... Можу продовжувати згадувати прізвища без кінця (Буряк, Протасов, Турянчик, Базилевич, воротар Банніков, Колотов, Медвідь, Блохін... Сухий лист Лобановського з кутового у ворота і не один раз і Маслаченку в тому числі зі Спартака. Сьогодні нічого цього нема. Повна неповага до футбольних уболівальників. Футбол 1,2 - повна гидота. Півтори години сидіти дивитися на мармизи цих цих псевдо "коментаторів". Дожили до того, що гидотний футбол примушують дивитися за гроші де в українській команді з 11 гравців більше половини невідомо хто. А де наш український футбол? Де наші Шевченки? Г-А-Н-Ь-Б-А!!!!!!!
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03.11.2021 11:11 Відповісти
Ничего навого этот румынчский свинопас Луческу уже не сделает для Динамо!! У него уже мозги на бекрень!! Ну как можно было ставить на такой ответственный мачт, этого безответственного пердуна и недотёпу Гармаша!!? Ну ,как!?!.... Ни бегать, ни играть, ни пасовать Гармаш давно уже не может!! Ходит по футбольному полю как будто в памперсы наложил!!... И всегда пререкается с Судьями...всегда...... и полюбому поводу!!! А этот недоделанный Шапаренко...бегает бесполезно по всему полю..!! или Забарный .... !!! С пяти -семи метров не попал по пустым воротам!!
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03.11.2021 13:04 Відповісти
Великий Лобановський досягав РЕЗУЛЬТАТУ і це була основа і філософія Динамо. Простота, надійність, фізична підготовка і раціоналізм направлені на досягнення РЕЗУЛЬТАТУ. Саме тому ДинамоК був кращим клубом СРСР. Метр Лобановський постійно критикував московські клуби Спартак, Динамо, Торпедо і ЦСКА за т.з. "романтичний футбол". "Якщо хто хоче побачити трюки, фінти і кульбіти - нехай іде в цирк" - казав Валерій Васильович. Компартійна преса скавчала і скрипіла зубами, але ніц зробити не могли, бо Київ показував результати і внутрі і на міжнародній арені.
І ще - Лобановський черпав кадри для Динамо із власних резервів, власної мережі ДЮСШ, власної школи а не збирав усяку пиз.оту з мусорок.
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03.11.2021 18:05 Відповісти
 
 