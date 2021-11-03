Ліга чемпіонів: "Динамо" у Києві програло іспанській "Барселоні"
У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА київське "Динамо" поступилося іспанській "Барселоні" з рахунком 0:1. Матч проходив у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Єдиний гол у матчі на 69 хвилині забив Фаті.
Топ коментарі
+10 Максим Максимович #492073
показати весь коментар03.11.2021 00:08 Відповісти Посилання
+7 Хватит Кормить Москву #494924
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+6 irenka ko
показати весь коментар03.11.2021 00:10 Відповісти Посилання
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Хватит Кормить Других.
Правда, Савик тоже вакцинировался ... 4 раза...
Перебор....
просто зараз такий рівень клубу.Сам Луческу "не витягне",...
А за рівень "подякуємо" Сукісу...
Лучше достойно проиграть, чем позорно выиграть.
Нафига нам те победы?
а "футболу" Ахмєтки залишається по трьох каналах транслювати ЧУ(не весь) і Туреччини.. І мармизи пи...доболів
хоч якийсь футбол з емоціями... (( бо те,що показують між собою команди нижньої половини ЧУ між собою -УБОГЕ ВИДОВИЩЕ.
Ага.
гра Луческу "оманливою дев"яткою"....ГАрмашем..(півзахисником)...
бо Сукіс не закупив запасного нападаючого серйозного рівня...
І ще - Лобановський черпав кадри для Динамо із власних резервів, власної мережі ДЮСШ, власної школи а не збирав усяку пиз.оту з мусорок.