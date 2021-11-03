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Новости Борьба с коронавирусом
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В США одобрили применение вакцины Pfizer для детей 5-11 лет

В США одобрили применение вакцины Pfizer для детей 5-11 лет

Применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет официально одобрено Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают американские СМИ.

Директор CDC Рошель Валенски поздно вечером во вторник официально подписала рекомендацию консультантов агентства по вакцинации против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Ранее все 14 членов экспертной группы CDC проголосовали за рекомендацию по вакцинации детей.

Предполагается, что вакцинация детей в возрасте 5-11 лет снизит передачу COVID-19 в США на 8% в период с ноября по март 2022 года.

Вакцина будет вводиться в двух дозах по 10 мкг, что составляет треть от количества, получаемого людьми старше 12 лет. Дозы будут распределены с интервалом в три недели.

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Дозы вакцины для детей будут поставляться в разных упаковках и вводиться с помощью специальных детских игл.

Согласно данным CDC, 1,9 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет имели COVID-19.

При этом исследователи не обнаружили повышенного риска развития сердечного миокардита в результате вакцинации.

По словам экспертов, те, кто не вакцинирован, подвергаются более высокому риску заражения COVID-19.

"А заражение COVID намного опаснее для сердца", - сказал и ведущий детский кардиолог Мэтью Остер.

Ранее экстренное использование вакцины от коронавируса Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет одобрило Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA).

Согласно сообщению на сайте ведомства, решение обосновано тем, что вакцина продемонстрировала 90,7% эффективности профилактики заболеваемости среди детей этой возрастной группы в результате продолжающегося исследования 4,7 тыс. детей в Соединенных Штатах, Финляндии, Польше и Испании.

вакцина (3815) дети (6608) США (27331) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+6
За подобное решение нужно вспаривать животы и вешать на кишках. Отстреливать таких тварей это слишком гуманный метод..
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03.11.2021 08:22 Ответить
+5
Ты первый
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03.11.2021 07:16 Ответить
+4
я считаю, что тут нечего обсуждать, вряд ли среди писак будут инфекционисты, иммунологи, всемирно известные врачи, кардиологи, вертебрологи, пульмонологи.. а остальные, в силу недалекости мышления либо рупоры фейковой ************* пропаганды либо недалекие избиратели "найвеличнішого президента"....
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03.11.2021 07:28 Ответить
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Правильное решение.
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03.11.2021 07:08 Ответить
сейчас шавки кремля, эксперды диванов и профессионалы манипуляций мнениями подтянутся
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03.11.2021 07:13 Ответить
Ты первый
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03.11.2021 07:16 Ответить
я считаю, что тут нечего обсуждать, вряд ли среди писак будут инфекционисты, иммунологи, всемирно известные врачи, кардиологи, вертебрологи, пульмонологи.. а остальные, в силу недалекости мышления либо рупоры фейковой ************* пропаганды либо недалекие избиратели "найвеличнішого президента"....
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03.11.2021 07:28 Ответить
Ну да. Ведь те, кто голосовал за Пороха все Нобелевские лауреаты с iQ360.
И до этого все президенты были эталоном на который ровнялись перваые президенты США.
P.S. честно загребало это вылизывание Пороха, может он и лучший из того говна, что было, но он все же Говно! А Зеля, просто тупой клоун, ему голова что бы есть нужна!
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03.11.2021 08:13 Ответить
А де Тарас побачив чи прочитав щось про Порошенко? Мова йшла за диванних "спеціалістів" і за виборців тупої Косоворотки. Що б'є зависть і злість за виборців більш-менш адекватного кандидата в президенти? Вступив у зелене, так вступив і це не відмивається.
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03.11.2021 08:36 Ответить
Это на автомате. Просто я привык уже, что Цензор, это церковь святого Пороха, а был адекватный ресурс, который в хвос и гриву всех политиканов драл.
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03.11.2021 09:13 Ответить
Ви праві, було таке, що Цензор на куски рвав одного Порошенко, як і всі ЗМІ перед виборами, але час все поставив на свої місця, все що брехали на Порошенко виявилося правдою про Зе.
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03.11.2021 09:18 Ответить
Пока до людей не дойдет, что у нас человек человеку волк и надо по делам судить, а не по картинке ничего не поменяется. Я вообще побуду Арестовичем и предложу переименовать Украину в Карантинную Яму. Вообще с каждым годом мне все тяжелее найти причины не уехать из страны, которая нахер никому не нужна и ничего не должна, а ты ей должен все и еще немножко.
Слишком односторонняя любовь получается.
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03.11.2021 09:37 Ответить
Больше вакцинок деткам, здоровее будут и дольше проживут не болея.))))
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03.11.2021 07:50 Ответить
"Піндоси" не розуміються на медицині, та вже почали вакцинувати дітей "Пфайзером", а не "спутніком". Їм сьогодні цілий день будуть розповідати російські ватніки, що це дуже погано ходити з чіпами.
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03.11.2021 08:12 Ответить
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03.11.2021 08:13 Ответить
Ну и нахер тут тролей постить? Цензор недостаточно засрали?
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03.11.2021 08:16 Ответить
Можно. Есть техника мусульманского кровопускания, Хиджама. Уже изучили. Можем оказать и себе и любому пострадавшему неотложную помощь, для скорейшего удаления инородной жидкости, введенной в тело.
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03.11.2021 08:32 Ответить
Міф про колективний імунітет (herd immunity, або стадний імунітет) від нинішньої вакцинації проти COVID-19…

Хочу попередити, шо я не є «антивакцинатором», але вважаю, - якщо вакцинуватися, то лише вакциною якісною настільки, щоб перед нею не вимагали розписки, що вакцинована особа НЕ МАТИМЕ ніяких претензій за майбутні та можливі негативні, побічні, важкі наслідки для її організму… від вакцинації!

Я. як науковець (але не медик і не біолог) намагався зробити чисто статистичний (кількісний та якісний) аналіз ситуації що склалася фактично… з результатами «вакцинації» існуючими вакцинами . І що ж виходить в підсумку?

Як не сумно констатувати, що на початку пандемії медико-біологічні авторитети, заявляли і завіряли - що пандемія буде «погашена», придушена, якщо 2/3 спільноти в країні отримають щеплення… тоді, мов, в країні настане стадія «колективного імунітету»???

На сьогодні є передові країни світу , які дійсно дбають непідробно про здоров'я власного населення, в яких кількість вакцинованих ВЖЕ досягли обіцяного («тими ж медико-біологічними авторитетами ») рівня вакцинації дорослого населення, необхідного для отримання обіцяного «колективного імунітету»… Більше 70% населення вакциновані А чому ж Не досягли ні колективного імунітету, і не всі - індивідуального?…Не досягли В ЖОДНІЙ країні світу !?

Від Ізраїлю, Великобританії та Німеччини, до «повністю проколотих» Ісландії, Данії, Норвегії та Фінляндії, але - по всій Північній Європі зараз переживають чомусь нову хвилю захворюваності і смертей.... ЧОМУ?

-або, їх громадяни вакцинувалися нездалою, не ефективною вакциною (як заявив Путін: -«що приїхали в росію, прищепилися надійним «Спутніком - 5», а в себе в Європі купили сертифікати про щеплення Пфайзер, чи Модерна)

-або ті ж вакцини від Пфайзер, чи Модерна, як і інші - є недосконалими настільки, що стали просто бізнесовим обманом для всього світу?

Посудіть самі: Вакцини, що визнані, зареєстровані та рекомендовані ВООЗ для вакцинації на підставі того… що їх ефективність, результативність - вища 90% ???

-Але після того... було визнано необхідність повторної вакцинації, то це вже означає, це підтверджує що їх ефективність за фактом - вдвоє нижча, від заявленої… Тобто не вища -47% !

- А після визнання необхідності третьої (бустерної) вакцинації = означає, що ефективність зареєстрованих і визнаних вакцин -нижча 33%!!

-А коли розробники і виробники агітують вже про четверту вакцинацію їхніми вакцинами… То тим самим визнають, що ефективність їх вакцин -взагалі… «сміттєва» - не вища 24 %!!!

Виправдатися мутацією віруса- не вийде... бо тоді чому виробники не "мутавували свої вакцини" під нові мутації віруса, бо ж рівень смертності від всіх мутованих вірусів як був, так і лишається стабільним - в межах статистичної похибки? Але рекомендують продовжувати щеплення їхньою вакциною...?

Чому в бідних країнах - рівень смертності серед невакцинованих радикально та якісно НЕ відрізняється від рівня смертності в країнах передових і їх вакцинованих громадян? Де дівся обіцяний "колективний імунітет"?

Тому, має бути створена міжнародна комісія під егідою ООН, яка зможе встановити причину того, чому чисто гуманітарна і філантропічна акція з вакцинацією проти COVID-19-перетворилася, на жаль, в «брудно- бізнесову»?
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03.11.2021 09:13 Ответить
админы, забаньте этого антиваксера
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03.11.2021 09:58 Ответить
За подобное решение нужно вспаривать животы и вешать на кишках. Отстреливать таких тварей это слишком гуманный метод..
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03.11.2021 08:22 Ответить
До наших малих вони теж щупальці потягнуть...

Тролям курвам мовчати...
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03.11.2021 08:49 Ответить
только надо им ещё клипсу на ушко цеплять что бы они могли друг друга сразу отличать и понимать что с этим ребёнком дружить и общаться можно, и клипсы должны быть разных цветов в зависимости от количества прививок, да и вообще разноцветные клипсы в детских ушках это так мило
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03.11.2021 09:12 Ответить
 
 