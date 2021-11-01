РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8677 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 044 42

174 ребенка вакцинированы от COVID-19 в Харькове, - мэрия

174 ребенка вакцинированы от COVID-19 в Харькове, - мэрия

В Харькове по состоянию на понедельник, 1 ноября, от коронавирусной инфекции COVID-19 провакцинировано 174 ребенка.

Об этом сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дети начали вакцинироваться. На сегодняшний день 174 ребенка провакцинировано в детских поликлиниках", - сказала Горбунова-Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детей от 12 лет можно вакцинировать от COVID-19 при наличии всех прививок, - Минздрав

"Дети приходят вместе с родителями. В основном приводят своих детей вакцинироваться те родители, которые сами уже провакцинировались", - добавила она.

Как сообщалось, Минздрав разрешил вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

вакцина (3815) дети (6606) карантин (16729) Харьков (7620) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Чего кипишуете? Вас в детстве уже "чипировали" и не раз. Насколько я помню обязательный курс прививок есть во всех развитых странах. И вы много знаете про технологию всех тех использованных для вас вакцин?
показать весь комментарий
01.11.2021 15:23 Ответить
+3
Привился сегодня. Иначе без работы. Ненавижу каждого вакцинированного придурка в том числе и себя... Но себя не очень.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:37 Ответить
+2
Ужасно.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ужасно.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:07 Ответить
Чего кипишуете? Вас в детстве уже "чипировали" и не раз. Насколько я помню обязательный курс прививок есть во всех развитых странах. И вы много знаете про технологию всех тех использованных для вас вакцин?
показать весь комментарий
01.11.2021 15:23 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2021 15:14 Ответить
Новая версия, откуда взялся коронавирус.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:16 Ответить
Не надо такими допысами отвлекать внимание от ПРОБЛЕМЫ. Вирус, водможно, и подкидают там и сям. Но это не пневмония. Это страшный искусственный вирус.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:18 Ответить
Ну это уже лечится надо.)))
показать весь комментарий
01.11.2021 15:19 Ответить
Одержимый, ты дебил, коль плодишь такую хрень. Уже одно то, что сей высер на картинке написан с ошибкой "пневмАнию" говорит о тем что это галимый фейк.
показать весь комментарий
01.11.2021 19:11 Ответить
Да оставьте валерачку в покое, пусь сам с собой разговаривает
показать весь комментарий
01.11.2021 15:39 Ответить
Оффигенная рекомендация минздрава...

Отмечается, что детям, которые перенесли миокардит или перикардит после первой дозы вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, необходимо отложить введение второй дозы в серии прививок Covid-19 до получения дополнительных научных данных. Источник:
показать весь комментарий
01.11.2021 15:26 Ответить
Особенно миокардит грозит мальчикам
показать весь комментарий
01.11.2021 15:28 Ответить
ну что еще ожидать от города жители которого дрочили на наперсточника - сепаратиста, полудохлую крысу Кернеса ?
показать весь комментарий
01.11.2021 15:30 Ответить
А подумать головой? Вакцина - 2 дозы на год, тест - на 72 часа. И да, тесты тоже бесплатные, но каждые три дня вам их делать никто не будет.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:45 Ответить
Привился сегодня. Иначе без работы. Ненавижу каждого вакцинированного придурка в том числе и себя... Но себя не очень.
показать весь комментарий
01.11.2021 15:37 Ответить
сочувствую
- так наверное чувствуют себя жинки после изнасилования
В вашем случае вас изнасиловало начальство..
показать весь комментарий
01.11.2021 15:46 Ответить
люди, что вы за хрень пишете ? я угораю от комментов
показать весь комментарий
01.11.2021 15:49 Ответить
для тебя стараемся
показать весь комментарий
01.11.2021 15:52 Ответить
А заплатить врачу,мозгов не хватило?или денег жаль?
показать весь комментарий
01.11.2021 16:39 Ответить
 
 