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174 ребенка вакцинированы от COVID-19 в Харькове, - мэрия
В Харькове по состоянию на понедельник, 1 ноября, от коронавирусной инфекции COVID-19 провакцинировано 174 ребенка.
Об этом сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Дети начали вакцинироваться. На сегодняшний день 174 ребенка провакцинировано в детских поликлиниках", - сказала Горбунова-Рубан.
"Дети приходят вместе с родителями. В основном приводят своих детей вакцинироваться те родители, которые сами уже провакцинировались", - добавила она.
Как сообщалось, Минздрав разрешил вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.
Топ комментарии
+3 18c49ed2
показать весь комментарий01.11.2021 15:23 Ответить Ссылка
+3 Алоизий Могарыч #494398
показать весь комментарий01.11.2021 15:37 Ответить Ссылка
+2 Freken
показать весь комментарий01.11.2021 15:07 Ответить Ссылка
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Отмечается, что детям, которые перенесли миокардит или перикардит после первой дозы вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, необходимо отложить введение второй дозы в серии прививок Covid-19 до получения дополнительных научных данных. Источник:
- так наверное чувствуют себя жинки после изнасилования
В вашем случае вас изнасиловало начальство..