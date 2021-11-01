174 ребенка вакцинированы от COVID-19 в Харькове, - мэрия

В Харькове по состоянию на понедельник, 1 ноября, от коронавирусной инфекции COVID-19 провакцинировано 174 ребенка.

Об этом сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дети начали вакцинироваться. На сегодняшний день 174 ребенка провакцинировано в детских поликлиниках", - сказала Горбунова-Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детей от 12 лет можно вакцинировать от COVID-19 при наличии всех прививок, - Минздрав

"Дети приходят вместе с родителями. В основном приводят своих детей вакцинироваться те родители, которые сами уже провакцинировались", - добавила она.

Как сообщалось, Минздрав разрешил вакцинировать от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.