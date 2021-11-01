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Новини Коронавірус і карантин
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174 дитини вакциновані від COVID-19 у Харкові, - мерія

174 дитини вакциновані від COVID-19 у Харкові, - мерія

У Харкові станом на понеділок, 1 листопада, від коронавірусної інфекції COVID-19 провакциновано 174 дитини.

Про це повідомила заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Діти почали вакцинуватися. На сьогодні 174 дитини провакциновано у дитячих поліклініках", - сказала Горбунова-Рубан.

"Діти приходять разом із батьками. Здебільшого приводять своїх дітей вакцинуватися ті батьки, які самі вже провакцинувалися", - додала вона.

Як повідомлялося, МОЗ дозволило вакцинувати від COVID-19 дітей віком від 12 до 17 років.

Також читайте: Спалах COVID-19 в Україні: Кабмін додатково виділив 400 млн грн на закупівлю кисневих станцій

Автор: 

вакцина (4419) діти (5184) карантин (18172) Харків (5742) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Чего кипишуете? Вас в детстве уже "чипировали" и не раз. Насколько я помню обязательный курс прививок есть во всех развитых странах. И вы много знаете про технологию всех тех использованных для вас вакцин?
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01.11.2021 15:23 Відповісти
+3
Привился сегодня. Иначе без работы. Ненавижу каждого вакцинированного придурка в том числе и себя... Но себя не очень.
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01.11.2021 15:37 Відповісти
+2
Ужасно.
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01.11.2021 15:07 Відповісти
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Ужасно.
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01.11.2021 15:07 Відповісти
Чего кипишуете? Вас в детстве уже "чипировали" и не раз. Насколько я помню обязательный курс прививок есть во всех развитых странах. И вы много знаете про технологию всех тех использованных для вас вакцин?
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01.11.2021 15:23 Відповісти
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01.11.2021 15:14 Відповісти
Новая версия, откуда взялся коронавирус.
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01.11.2021 15:16 Відповісти
Не надо такими допысами отвлекать внимание от ПРОБЛЕМЫ. Вирус, водможно, и подкидают там и сям. Но это не пневмония. Это страшный искусственный вирус.
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01.11.2021 15:18 Відповісти
Ну это уже лечится надо.)))
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01.11.2021 15:19 Відповісти
Одержимый, ты дебил, коль плодишь такую хрень. Уже одно то, что сей высер на картинке написан с ошибкой "пневмАнию" говорит о тем что это галимый фейк.
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01.11.2021 19:11 Відповісти
Да оставьте валерачку в покое, пусь сам с собой разговаривает
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01.11.2021 15:39 Відповісти
Оффигенная рекомендация минздрава...

Отмечается, что детям, которые перенесли миокардит или перикардит после первой дозы вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, необходимо отложить введение второй дозы в серии прививок Covid-19 до получения дополнительных научных данных. Источник:
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01.11.2021 15:26 Відповісти
Особенно миокардит грозит мальчикам
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01.11.2021 15:28 Відповісти
ну что еще ожидать от города жители которого дрочили на наперсточника - сепаратиста, полудохлую крысу Кернеса ?
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01.11.2021 15:30 Відповісти
А подумать головой? Вакцина - 2 дозы на год, тест - на 72 часа. И да, тесты тоже бесплатные, но каждые три дня вам их делать никто не будет.
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01.11.2021 15:45 Відповісти
Привился сегодня. Иначе без работы. Ненавижу каждого вакцинированного придурка в том числе и себя... Но себя не очень.
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01.11.2021 15:37 Відповісти
сочувствую
- так наверное чувствуют себя жинки после изнасилования
В вашем случае вас изнасиловало начальство..
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01.11.2021 15:46 Відповісти
люди, что вы за хрень пишете ? я угораю от комментов
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01.11.2021 15:49 Відповісти
для тебя стараемся
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01.11.2021 15:52 Відповісти
А заплатить врачу,мозгов не хватило?или денег жаль?
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01.11.2021 16:39 Відповісти
 
 