174 дитини вакциновані від COVID-19 у Харкові, - мерія

У Харкові станом на понеділок, 1 листопада, від коронавірусної інфекції COVID-19 провакциновано 174 дитини.

Про це повідомила заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Діти почали вакцинуватися. На сьогодні 174 дитини провакциновано у дитячих поліклініках", - сказала Горбунова-Рубан.

"Діти приходять разом із батьками. Здебільшого приводять своїх дітей вакцинуватися ті батьки, які самі вже провакцинувалися", - додала вона.

Як повідомлялося, МОЗ дозволило вакцинувати від COVID-19 дітей віком від 12 до 17 років.

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