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174 дитини вакциновані від COVID-19 у Харкові, - мерія
У Харкові станом на понеділок, 1 листопада, від коронавірусної інфекції COVID-19 провакциновано 174 дитини.
Про це повідомила заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Діти почали вакцинуватися. На сьогодні 174 дитини провакциновано у дитячих поліклініках", - сказала Горбунова-Рубан.
"Діти приходять разом із батьками. Здебільшого приводять своїх дітей вакцинуватися ті батьки, які самі вже провакцинувалися", - додала вона.
Як повідомлялося, МОЗ дозволило вакцинувати від COVID-19 дітей віком від 12 до 17 років.
Топ коментарі
+3 18c49ed2
показати весь коментар01.11.2021 15:23 Відповісти Посилання
+3 Алоизий Могарыч #494398
показати весь коментар01.11.2021 15:37 Відповісти Посилання
+2 Freken
показати весь коментар01.11.2021 15:07 Відповісти Посилання
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Отмечается, что детям, которые перенесли миокардит или перикардит после первой дозы вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, необходимо отложить введение второй дозы в серии прививок Covid-19 до получения дополнительных научных данных. Источник:
- так наверное чувствуют себя жинки после изнасилования
В вашем случае вас изнасиловало начальство..