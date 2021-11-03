У США схвалили застосування вакцини Pfizer для дітей 5-11 років
Застосування вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer для дітей 5-11 років офіційно схвалено Центрами контролю та профілактики захворювань (CDC)
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють американські ЗМІ.
Директорка CDC Рошель Валенскі пізно ввечері у вівторок офіційно підписала рекомендацію консультантів агентства з вакцинації проти COVID-19 для дітей віком від 5 до 11 років.
Раніше всі 14 членів експертної групи CDC проголосували за рекомендацію щодо вакцинації дітей.
Передбачається, що вакцинація дітей віком 5-11 років знизить передання COVID-19 у США на 8% у період з листопада до березня 2022 року.
Вакцина вводитиметься у двох дозах по 10 мкг, що становить третину від кількості, яку отримують люди старше 12 років. Дози будуть розподілені з інтервалом у три тижні.
Дози вакцини для дітей поставлятимуться у різних упаковках та вводитимуться за допомогою спеціальних дитячих голок.
За даними CDC, 1,9 млн дітей віком від 5 до 11 років мали COVID-19.
При цьому дослідники не виявили підвищеного ризику серцевого міокардиту в результаті вакцинації.
За словами експертів, не вакциновані наражаються на більш високий ризик зараження COVID-19.
"А зараження COVID набагато небезпечніше для серця", - сказав провідний дитячий кардіолог Метью Остер.
Раніше екстрене використання вакцини від коронавірусу Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років схвалило Управління контролю якості продуктів харчування та лікарських препаратів (FDA).
Згідно з повідомленням на сайті відомства, рішення обґрунтовано тим, що вакцина продемонструвала 90,7% ефективності профілактики захворюваності серед дітей цієї вікової групи в результаті дослідження 4,7 тис. дітей у Сполучених Штатах, Фінляндії, Польщі та Іспанії.
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И до этого все президенты были эталоном на который ровнялись перваые президенты США.
P.S. честно загребало это вылизывание Пороха, может он и лучший из того говна, что было, но он все же Говно! А Зеля, просто тупой клоун, ему голова что бы есть нужна!
Слишком односторонняя любовь получается.
Хочу попередити, шо я не є «антивакцинатором», але вважаю, - якщо вакцинуватися, то лише вакциною якісною настільки, щоб перед нею не вимагали розписки, що вакцинована особа НЕ МАТИМЕ ніяких претензій за майбутні та можливі негативні, побічні, важкі наслідки для її організму… від вакцинації!
Я. як науковець (але не медик і не біолог) намагався зробити чисто статистичний (кількісний та якісний) аналіз ситуації що склалася фактично… з результатами «вакцинації» існуючими вакцинами . І що ж виходить в підсумку?
Як не сумно констатувати, що на початку пандемії медико-біологічні авторитети, заявляли і завіряли - що пандемія буде «погашена», придушена, якщо 2/3 спільноти в країні отримають щеплення… тоді, мов, в країні настане стадія «колективного імунітету»???
На сьогодні є передові країни світу , які дійсно дбають непідробно про здоров'я власного населення, в яких кількість вакцинованих ВЖЕ досягли обіцяного («тими ж медико-біологічними авторитетами ») рівня вакцинації дорослого населення, необхідного для отримання обіцяного «колективного імунітету»… Більше 70% населення вакциновані А чому ж Не досягли ні колективного імунітету, і не всі - індивідуального?…Не досягли В ЖОДНІЙ країні світу !?
Від Ізраїлю, Великобританії та Німеччини, до «повністю проколотих» Ісландії, Данії, Норвегії та Фінляндії, але - по всій Північній Європі зараз переживають чомусь нову хвилю захворюваності і смертей.... ЧОМУ?
-або, їх громадяни вакцинувалися нездалою, не ефективною вакциною (як заявив Путін: -«що приїхали в росію, прищепилися надійним «Спутніком - 5», а в себе в Європі купили сертифікати про щеплення Пфайзер, чи Модерна)
-або ті ж вакцини від Пфайзер, чи Модерна, як і інші - є недосконалими настільки, що стали просто бізнесовим обманом для всього світу?
Посудіть самі: Вакцини, що визнані, зареєстровані та рекомендовані ВООЗ для вакцинації на підставі того… що їх ефективність, результативність - вища 90% ???
-Але після того... було визнано необхідність повторної вакцинації, то це вже означає, це підтверджує що їх ефективність за фактом - вдвоє нижча, від заявленої… Тобто не вища -47% !
- А після визнання необхідності третьої (бустерної) вакцинації = означає, що ефективність зареєстрованих і визнаних вакцин -нижча 33%!!
-А коли розробники і виробники агітують вже про четверту вакцинацію їхніми вакцинами… То тим самим визнають, що ефективність їх вакцин -взагалі… «сміттєва» - не вища 24 %!!!
Виправдатися мутацією віруса- не вийде... бо тоді чому виробники не "мутавували свої вакцини" під нові мутації віруса, бо ж рівень смертності від всіх мутованих вірусів як був, так і лишається стабільним - в межах статистичної похибки? Але рекомендують продовжувати щеплення їхньою вакциною...?
Чому в бідних країнах - рівень смертності серед невакцинованих радикально та якісно НЕ відрізняється від рівня смертності в країнах передових і їх вакцинованих громадян? Де дівся обіцяний "колективний імунітет"?
Тому, має бути створена міжнародна комісія під егідою ООН, яка зможе встановити причину того, чому чисто гуманітарна і філантропічна акція з вакцинацією проти COVID-19-перетворилася, на жаль, в «брудно- бізнесову»?
Тролям курвам мовчати...