Состояние здоровья Саакашвили ухудшается: он слабеет, давление скачет, - врач Кипшидзе

Личный врач продолжающего уже 33 дня голодовку в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе обеспокоен состоянием его здоровья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня он был немного слабее, чем вчера и поэтому мы решили, что завтра сделаем тесты", - сказал он вечером во вторник журналистам после посещения Саакашвили в тюрьме в городе Рустави.

По его словам, Саакашвили сначала отказался от тестов, но позже согласился.

"Будут сделаны все возможные тесты. Он был ослаблен, были скачки давления, пульс менялся в течение дня", - сказал Кипшидзе.

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Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными. 1 октября Саакашвили объявил голодовку.

30 октября в Грузии прошел второй тур местных выборов. Грузинская оппозиция не признала их итоги, сочтя их сфальсифицированными.