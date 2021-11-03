Состояние здоровья Саакашвили ухудшается: он слабеет, давление скачет, - врач Кипшидзе
Личный врач продолжающего уже 33 дня голодовку в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе обеспокоен состоянием его здоровья.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Сегодня он был немного слабее, чем вчера и поэтому мы решили, что завтра сделаем тесты", - сказал он вечером во вторник журналистам после посещения Саакашвили в тюрьме в городе Рустави.
По его словам, Саакашвили сначала отказался от тестов, но позже согласился.
"Будут сделаны все возможные тесты. Он был ослаблен, были скачки давления, пульс менялся в течение дня", - сказал Кипшидзе.
Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными. 1 октября Саакашвили объявил голодовку.
30 октября в Грузии прошел второй тур местных выборов. Грузинская оппозиция не признала их итоги, сочтя их сфальсифицированными.
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И ты, байстрюк, мне не советуй, куда мне ехать, а собирай манатки на сходняк, который организовывают мракобесы, ненавидящие науку, совместо с филиалом путлеро-гундяевского сатаната в Украине.
https://www.youtube.com/watch?v=bpBNADWTPYk&ab_channel=OLESHKO
После помледнего его такого брожения по улицам Киева, ему это очень помогло. Он и в весе прибавил, и кушал с аппетитом, и по крышам бегал и на мололеньких шлендр залазил.
Тут такое дело:
Или Саакашвили поехал в командировку, по заданию Украины, мутить майдан в Тбилиси.
Или его никто не посылал и он должен быть уволен с своего поста за прогулы.
Саакашвили не помог. И сидеть ему долго, очень долго - думаю, там ему накрутят ещё не один срок.
А ведь он годами вещал, что на родине имеет безумную поддержку - и стоит ему появиться в Грузии, как его сторонники сметут ненавистного олигарха Иванишвили. Увы...
Я не злорадствую и даже по-человечески сочувствую ему.
Я просто описываю бесславный конец международного авантюриста, который однажды несправедливо приписал себе офигительные реформы в Грузии, а потом долго использовал этот блеф по всему миру - в том числе, в Украине.
Он как игрок в казино: всё ставил на чёрное или красное. Выигрывал - играл дальше, проигрывал - ехал в другое казино.
Но Украина не казино - нам не нужны игроки и зиц-председатели офисов Простых решений.
Бедные Лизы - причём, обе. А больше и никто...
Олег Шарп
С учетом жесткой позиции власти, недостаточного протестного заряда внутри страны и возможного опоздания помощи со стороны западных партнеров, сторонники Михаила Саакашвили и те люди, которые не хотят, чтобы «третий президент Грузии умер в тюрьме», сегодня начали https://manifest.ge/item/3468 собирать подписи с призывом: «Батоно Михаил, просим, прекратите голодовку!». Организаторы планируют собрать 10 тысяч подписей. К вечеру к петиции присоединились чуть более пятисот человек.
https://www.ekhokavkaza.com/a/31540049.html Эхо Кавказа