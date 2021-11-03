РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8534 посетителя онлайн
Новости Задержание Саакашвили в Грузии
2 354 61

Состояние здоровья Саакашвили ухудшается: он слабеет, давление скачет, - врач Кипшидзе

Состояние здоровья Саакашвили ухудшается: он слабеет, давление скачет, - врач Кипшидзе

Личный врач продолжающего уже 33 дня голодовку в тюрьме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе обеспокоен состоянием его здоровья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня он был немного слабее, чем вчера и поэтому мы решили, что завтра сделаем тесты", - сказал он вечером во вторник журналистам после посещения Саакашвили в тюрьме в городе Рустави.

По его словам, Саакашвили сначала отказался от тестов, но позже согласился.

"Будут сделаны все возможные тесты. Он был ослаблен, были скачки давления, пульс менялся в течение дня", - сказал Кипшидзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состояние Саакашвили ежедневно ухудшается, он уже похудел более чем на 20 кг, - Ясько

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными. 1 октября Саакашвили объявил голодовку.

30 октября в Грузии прошел второй тур местных выборов. Грузинская оппозиция не признала их итоги, сочтя их сфальсифицированными.

голодовка (829) Грузия (4506) здоровье (1388) Саакашвили Михеил (3307)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Нужно чтобы каждый день с утра давали сводку об состоянии здоровья Миши. Народ должен знать как там покакал революционер.
показать весь комментарий
03.11.2021 07:39 Ответить
+10
У Карлсона "ломка"? Дайте ему дозу...
показать весь комментарий
03.11.2021 07:42 Ответить
+8
Сам виноват , сдристнул контрабандой , решил повыеживаться ! Какое нам дело до Саакашвили буйнопомешенного! Ещё - бы Ара-ХАМ ВЕРНУЛСЯ в свой питомник вСухуми
показать весь комментарий
03.11.2021 07:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Грузинская власть будет ждать пока умрет. То-то ей и ворам будет радость.
показать весь комментарий
03.11.2021 07:38 Ответить
К сожалению, все мы не вечны...Без смерти нет жизни. Кто-то должен умереть чтобы кто-то родился...
показать весь комментарий
03.11.2021 07:41 Ответить
Сам виноват , сдристнул контрабандой , решил повыеживаться ! Какое нам дело до Саакашвили буйнопомешенного! Ещё - бы Ара-ХАМ ВЕРНУЛСЯ в свой питомник вСухуми
показать весь комментарий
03.11.2021 07:46 Ответить
Нужно чтобы каждый день с утра давали сводку об состоянии здоровья Миши. Народ должен знать как там покакал революционер.
показать весь комментарий
03.11.2021 07:39 Ответить
Давление скачет что у жеребца, Лиза должна быть довольна.
показать весь комментарий
03.11.2021 09:21 Ответить
обязательно нужно вывешивать на стенгазету чтобы нарид мог ознакомиться..
показать весь комментарий
03.11.2021 09:48 Ответить
Когда ж он уже...еще одна савченко
показать весь комментарий
03.11.2021 07:41 Ответить
Шоб ты сам издох, свинособака!
показать весь комментарий
03.11.2021 07:43 Ответить
Езжай,мразь,и спасай своего карлсона,что ты тут гавкаешь,конченэ?))
показать весь комментарий
03.11.2021 07:47 Ответить
О, как тебя, свинота, плющит и колбасит!
показать весь комментарий
03.11.2021 07:55 Ответить
Ясько,а ты зачем всеволодью назвалась,думала мы тебя не узнаем,шлендра зелепузая?
показать весь комментарий
03.11.2021 07:58 Ответить
А зачем вообще туда было ехать?сидел здесь на казённых харчах,и нормально было
показать весь комментарий
03.11.2021 07:44 Ответить
А на кой он нужен Украине ? Своих мегабарыг калозеленых выше крыши
показать весь комментарий
03.11.2021 07:48 Ответить
У Карлсона "ломка"? Дайте ему дозу...
показать весь комментарий
03.11.2021 07:42 Ответить
О! Еще одна сволочь!
показать весь комментарий
03.11.2021 07:44 Ответить
могу подсказать дорогу на Борисполь.А оттуда самолетом час с небольшим и ты под стенами узилища проводишь голодовку солидарности!
показать весь комментарий
03.11.2021 07:49 Ответить
Мне Саака, вообще-то, "до лампочки". Я просто ненавижу байстрюков-ублюдков, которые на этих коментах издеваются над человеком за решеткой.
И ты, байстрюк, мне не советуй, куда мне ехать, а собирай манатки на сходняк, который организовывают мракобесы, ненавидящие науку, совместо с филиалом путлеро-гундяевского сатаната в Украине.
показать весь комментарий
03.11.2021 07:54 Ответить
Марченко : киздуй в Грузію визволяй свого куміра -а не воняєш тут на гілці ( обов'язково нелегально і в молоковозі)!!!
показать весь комментарий
03.11.2021 07:58 Ответить
Похоже , ублюдок здесь ты. Шмара, ты себя умнее грузин считаешь, Или ты ,гнилодуп, не знаешь как эта гнида через гос. границу Украины шастала?. Ты, сострадалец, прокатись в Одессу, там тебе расскажут за Карлсона, а за одно и мозги вправят, чепушило
показать весь комментарий
03.11.2021 07:59 Ответить
так ты еще и ученый!!!! ПТУ по специальности маляр-штукатур заканчивал?
показать весь комментарий
03.11.2021 08:07 Ответить
Не надо брызгать слюной, параноик.
https://www.youtube.com/watch?v=bpBNADWTPYk&ab_channel=OLESHKO
показать весь комментарий
03.11.2021 07:55 Ответить
А я и не брызгаю. Это ты вместе с дружбанами злобой ветку засрал.
показать весь комментарий
03.11.2021 07:57 Ответить
Что фуфел, жаба давит? У неадекватного макоеда и лехторат такой - дурачье, мудачье и дауны
показать весь комментарий
03.11.2021 08:02 Ответить
Там жиру наїтого честною працею, місяці на зодва. Та і, мабуть, проститутка від слуг народа, плюшками у тихаря балує
показать весь комментарий
03.11.2021 07:45 Ответить
А при "ломці" наркотичній (як і при виході з запою) завжди кров"яний тиск скаче і людину ковбасить! Так усі наркологи кажуть Хай потерпить - пора виходить з наркотичного дурману! А то так передчасно помре і не встигне ощасливить людство своїми реформами!
показать весь комментарий
03.11.2021 07:46 Ответить
Гадаю, що вийде і можливо навіть Героя України отримає.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:28 Ответить
Тесты не нужны, нужно варенье. Но сначала борщ. Тогда и давление перестанет скакать
показать весь комментарий
03.11.2021 07:47 Ответить
Я никогда не был сторонником методов Сааки и никогда его не поддерживал. И его реформы в Грузии меня не ослепили - грузины-то остались прежними заскорузлыми совками, - потому там властвует путлерист Бздина Иванишвили (Иванов). Но то, чо в комметах пишут, какие мерзости пишут объединившиеся кацапы, пидорошеновцы и прочее говно, захватившее Украину, переходит все границы допустимой морали.
показать весь комментарий
03.11.2021 07:49 Ответить
Ека вам вдається і українців, і грузинів одразу повчати життю. Імперська пиха вами керує, на яку ми відверто ложили
показать весь комментарий
03.11.2021 08:10 Ответить
Мы и так многими соседями поссорились,а тут этот авантюрист а-ля Савинков вдруг оттопырится и начнется дипломатический конфликт между нами и Грузией.
показать весь комментарий
03.11.2021 07:50 Ответить
Да ладно, изменить себе давление и пульс вообще не проблема, например поприседать.
показать весь комментарий
03.11.2021 07:50 Ответить
Особисто мене набагато більше турбує і засмучує майже щоденна загибель справжніх патріотів на Сході (переважно молодих чоловіків) - а не наркотична ломка "збитого льотчика" -балабола!
показать весь комментарий
03.11.2021 07:52 Ответить
...давление скачет, пропеллер едва вертится. Банку малинового варенья за раз вряд-ли осилит.
показать весь комментарий
03.11.2021 07:52 Ответить
Це ще треба вміти перетворитися з кумира мільйонів людей- на пустопорожню нікчему а-ля Ющенко 2! Стидобище!
показать весь комментарий
03.11.2021 07:55 Ответить
Саакашвили и Рабинович. Депутат Верховной рады и бизнесмен Вадим Рабинович обвинил губернатора Одесской области в употреблении наркотиков. По его словам, о «кокаиновом драйве» грузинского политика «знает вся Одесса».-Украинский депутат рассказал о «кокаиновом драйве» Саакашвили.03 июня 2016.
показать весь комментарий
03.11.2021 07:55 Ответить
А в это время кто-то имеет Ясько
показать весь комментарий
03.11.2021 07:55 Ответить
Регулярно
показать весь комментарий
03.11.2021 07:57 Ответить
Такому ублюдку, как ты, она точно не даст ни за какие "коврижки". Да и вообще похоже, что ты пдрс.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:01 Ответить
Ясько, ты? Соболезнования от меня и моей семьи...
показать весь комментарий
03.11.2021 08:03 Ответить
А ткому ублюдку как ты даст?
показать весь комментарий
03.11.2021 08:04 Ответить
Он по своей наивности, в Охфисе простых решений решил шо он очень нужен народу и его присутствие в тюрьме сподвигнет на революцию и победу пролетариата! Саратница Ясько вдохновляла Мишу на подвиг....Но шота пошло не так и реальность оказалась прозаичней и скушнее. Отпускайте Мишу, он просто фантазер.
показать весь комментарий
03.11.2021 07:56 Ответить
Питаю останній раз : де мільйонні демонстрації опозиції за визволення "кефірного месії"? Де підтримка супергероя народом Грузії?
показать весь комментарий
03.11.2021 08:01 Ответить
Та успакойтесь. Отпустят его. Немного шум уляжется и выпроводят в Украину. Он опасности для Грузии не представляет. https://www.youtube.com/watch?v=HhBda9HZOxs А пока послушаем таланты от Осла.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:08 Ответить
Наверно у него коронавирус.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:10 Ответить
да,скачки по крышам дали последствия...
показать весь комментарий
03.11.2021 08:12 Ответить
Ну від цього можуть бути наслідки для пяток, хіба що кілька разів спікірував з покрівлі.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:31 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2021 08:15 Ответить
да это не в Украину ворваться через границу а потом еще на свободе дебоширить а Грузии за нарушение закона сразу на кичу
показать весь комментарий
03.11.2021 08:23 Ответить
Кипшидзе - не кипшуй!!!
показать весь комментарий
03.11.2021 08:30 Ответить
Для улучшения здоровья, пускай ходит по камере и кричит , - барИга, барИга, барИга!
После помледнего его такого брожения по улицам Киева, ему это очень помогло. Он и в весе прибавил, и кушал с аппетитом, и по крышам бегал и на мололеньких шлендр залазил.
показать весь комментарий
03.11.2021 08:53 Ответить
Влипли все.
Тут такое дело:
Или Саакашвили поехал в командировку, по заданию Украины, мутить майдан в Тбилиси.
Или его никто не посылал и он должен быть уволен с своего поста за прогулы.
показать весь комментарий
03.11.2021 09:05 Ответить
А по киевским крышам скакал - ни тебе давления, ни тебе ухудшения здоровья. Вот что делает назначение на должность с высоким животворящим окладом НИ ЗА ЧТО.
показать весь комментарий
03.11.2021 09:39 Ответить
пi@уй
показать весь комментарий
03.11.2021 09:56 Ответить
цікаво, що це за голодовка, людина при сухом голодувані може продержаться до 10 днів, а якщо хотя б воду вживає, то місяць - два, щось не видно щоб він був в сильно тяжкому стані, те саме що і Тимошенко, нікчомна показуха
показать весь комментарий
03.11.2021 09:57 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2021 10:00 Ответить
В субботу в Грузии прошел второй тур муниципальных выборов. После подсчета 100% голосов оказалось, что кандидат от партии Саакашвили сумел победить только в одном населенном пункте. Это поселок Цаленджиха в регионе Самегрело - Земо Сванети (население 3 800 человек).
Саакашвили не помог. И сидеть ему долго, очень долго - думаю, там ему накрутят ещё не один срок.
А ведь он годами вещал, что на родине имеет безумную поддержку - и стоит ему появиться в Грузии, как его сторонники сметут ненавистного олигарха Иванишвили. Увы...
Я не злорадствую и даже по-человечески сочувствую ему.
Я просто описываю бесславный конец международного авантюриста, который однажды несправедливо приписал себе офигительные реформы в Грузии, а потом долго использовал этот блеф по всему миру - в том числе, в Украине.
Он как игрок в казино: всё ставил на чёрное или красное. Выигрывал - играл дальше, проигрывал - ехал в другое казино.
Но Украина не казино - нам не нужны игроки и зиц-председатели офисов Простых решений.

Бедные Лизы - причём, обе. А больше и никто...

Олег Шарп
показать весь комментарий
03.11.2021 10:55 Ответить
Ранее в «Грузинской мечте» также опровергли какую-либо возможность передачи Саакашвили, как гражданина Украины, Киеву.

С учетом жесткой позиции власти, недостаточного протестного заряда внутри страны и возможного опоздания помощи со стороны западных партнеров, сторонники Михаила Саакашвили и те люди, которые не хотят, чтобы «третий президент Грузии умер в тюрьме», сегодня начали https://manifest.ge/item/3468 собирать подписи с призывом: «Батоно Михаил, просим, прекратите голодовку!». Организаторы планируют собрать 10 тысяч подписей. К вечеру к петиции присоединились чуть более пятисот человек.

https://www.ekhokavkaza.com/a/31540049.html Эхо Кавказа
показать весь комментарий
03.11.2021 10:57 Ответить
Скорее бы сдох!!
показать весь комментарий
03.11.2021 12:40 Ответить
кацапня и барыго-боты ликуют.
показать весь комментарий
03.11.2021 12:47 Ответить
 
 