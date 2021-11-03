Стан здоров'я Саакашвілі погіршується: він слабшає, тиск скаче, - лікар Кіпшидзе
Особистий лікар експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який голодує у в'язниці вже 33 дні, Ніколоз Кіпшидзе стурбований станом його здоров'я.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні він був трохи слабшим, ніж учора і тому ми вирішили, що завтра зробимо тести", - сказав він увечері у вівторок журналістам після відвідин Саакашвілі у в'язниці у місті Руставі.
За його словами, Саакашвілі спочатку відмовився від тестів, але пізніше погодився.
"Будуть зроблені всі можливі тести. Він був ослаблений, були стрибки тиску, пульс змінювався протягом дня", - сказав Кипшидзе.
Експрезидент Грузії, нині громадянин України Міхеіл Саакашвілі, таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Нині Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі.
У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими. 1 жовтня Саакашвілі оголосив голодування.
30 жовтня у Грузії відбувся другий тур місцевих виборів. Грузинська опозиція не визнала їхні результати, вважаючи їх сфальсифікованими.
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И ты, байстрюк, мне не советуй, куда мне ехать, а собирай манатки на сходняк, который организовывают мракобесы, ненавидящие науку, совместо с филиалом путлеро-гундяевского сатаната в Украине.
https://www.youtube.com/watch?v=bpBNADWTPYk&ab_channel=OLESHKO
После помледнего его такого брожения по улицам Киева, ему это очень помогло. Он и в весе прибавил, и кушал с аппетитом, и по крышам бегал и на мололеньких шлендр залазил.
Тут такое дело:
Или Саакашвили поехал в командировку, по заданию Украины, мутить майдан в Тбилиси.
Или его никто не посылал и он должен быть уволен с своего поста за прогулы.
Саакашвили не помог. И сидеть ему долго, очень долго - думаю, там ему накрутят ещё не один срок.
А ведь он годами вещал, что на родине имеет безумную поддержку - и стоит ему появиться в Грузии, как его сторонники сметут ненавистного олигарха Иванишвили. Увы...
Я не злорадствую и даже по-человечески сочувствую ему.
Я просто описываю бесславный конец международного авантюриста, который однажды несправедливо приписал себе офигительные реформы в Грузии, а потом долго использовал этот блеф по всему миру - в том числе, в Украине.
Он как игрок в казино: всё ставил на чёрное или красное. Выигрывал - играл дальше, проигрывал - ехал в другое казино.
Но Украина не казино - нам не нужны игроки и зиц-председатели офисов Простых решений.
Бедные Лизы - причём, обе. А больше и никто...
Олег Шарп
С учетом жесткой позиции власти, недостаточного протестного заряда внутри страны и возможного опоздания помощи со стороны западных партнеров, сторонники Михаила Саакашвили и те люди, которые не хотят, чтобы «третий президент Грузии умер в тюрьме», сегодня начали https://manifest.ge/item/3468 собирать подписи с призывом: «Батоно Михаил, просим, прекратите голодовку!». Организаторы планируют собрать 10 тысяч подписей. К вечеру к петиции присоединились чуть более пятисот человек.
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