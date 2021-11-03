Стан здоров'я Саакашвілі погіршується: він слабшає, тиск скаче, - лікар Кіпшидзе

Особистий лікар експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який голодує у в'язниці вже 33 дні, Ніколоз Кіпшидзе стурбований станом його здоров'я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні він був трохи слабшим, ніж учора і тому ми вирішили, що завтра зробимо тести", - сказав він увечері у вівторок журналістам після відвідин Саакашвілі у в'язниці у місті Руставі.

За його словами, Саакашвілі спочатку відмовився від тестів, але пізніше погодився.

"Будуть зроблені всі можливі тести. Він був ослаблений, були стрибки тиску, пульс змінювався протягом дня", - сказав Кипшидзе.

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Експрезидент Грузії, нині громадянин України Міхеіл Саакашвілі, таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Нині Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими. 1 жовтня Саакашвілі оголосив голодування.

30 жовтня у Грузії відбувся другий тур місцевих виборів. Грузинська опозиція не визнала їхні результати, вважаючи їх сфальсифікованими.