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Новости
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У США с Китаем соперничество, а не конфликт, - Байден

У США с Китаем соперничество, а не конфликт, - Байден

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции заявил, что Вашингтон с Пекином ведет соперничество, а не хочет разжечь конфликт.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет BBC.

Байден заявил о намерении обсудить это на будущих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Касательно будущих переговоров с ним в виртуальном формате, точная дата которых пока не установлена, я хочу, чтобы не было недопонимания: это соперничество, а не конфликт", - заявил Байден.

Он отметил, что уже много времени общался с Си Цзиньпином, в том числе когда занимал должность вице-президента США.

По словам Байдена, он заявлял Си Цзиньпину о желании Вашингтона, чтобы Пекин "играл по правилам". В этом контексте Байден упомянул нормы поведения в воздушном и морском пространствах, о необходимости работать над безопасностью киберпространства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Россия за последние несколько месяцев провели ряд секретных переговоров, - NYT

Он резюмировал, что США и КНР необходимо избежать "непредумышленного" конфликта.

Байден Джо (2795) Китай (3067) США (27331) Си Цзиньпин (302)


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Грань дуже тонка
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03.11.2021 07:58 Ответить
Переговоры о дележе Сибири. Кацапов -на швабры. Дагов и чеченцев-смотрящими.
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03.11.2021 07:58 Ответить
_Бабайден привычно словоблудит, а кетай уже прямо угрожает уничтожать флот США за защиту Тайваня.
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03.11.2021 08:04 Ответить
А в чому різниця між "суперечкою" і "полемікою"?
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03.11.2021 08:25 Ответить
шо отак с просоння сразу и выдал...
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03.11.2021 08:35 Ответить
это до первого захваченного контейнеровоза в южно-китайском море
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03.11.2021 09:29 Ответить
Ну ладно, у США сопреничество, а у Китая?
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03.11.2021 09:44 Ответить
Не соперничество а разгар гибридной войны!
Судя по истерикам, ясно кто побеждает.
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03.11.2021 10:15 Ответить
 
 