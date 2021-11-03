У США с Китаем соперничество, а не конфликт, - Байден

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции заявил, что Вашингтон с Пекином ведет соперничество, а не хочет разжечь конфликт.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет BBC.

Байден заявил о намерении обсудить это на будущих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Касательно будущих переговоров с ним в виртуальном формате, точная дата которых пока не установлена, я хочу, чтобы не было недопонимания: это соперничество, а не конфликт", - заявил Байден.

Он отметил, что уже много времени общался с Си Цзиньпином, в том числе когда занимал должность вице-президента США.

По словам Байдена, он заявлял Си Цзиньпину о желании Вашингтона, чтобы Пекин "играл по правилам". В этом контексте Байден упомянул нормы поведения в воздушном и морском пространствах, о необходимости работать над безопасностью киберпространства.

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Он резюмировал, что США и КНР необходимо избежать "непредумышленного" конфликта.