У США з Китаєм суперництво, а не конфлікт, - Байден
Президент США Джо Байден під час пресконференції заявив, що Вашингтон із Пекіном веде суперництво, а не хоче розпалити конфлікт.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише BBC.
Байден заявив про намір обговорити це на майбутніх переговорах із головою КНР Сі Цзіньпіном.
"Щодо майбутніх переговорів з ним у віртуальному форматі, точну дату яких поки не встановлено, я хочу, щоб не було непорозуміння: це суперництво, а не конфлікт", - заявив Байден.
Він зазначив, що вже багато часу спілкувався із Сі Цзіньпіном, у тому числі коли обіймав посаду віцепрезидента США.
За словами Байдена, він заявляв Сі Цзіньпіну про бажання Вашингтона, щоб Пекін "грав за правилами". У цьому контексті Байден згадав норми поведінки у повітряному та морському просторах, про необхідність працювати над безпекою кіберпростору.
Він резюмував, що США і КНР необхідно уникнути "ненавмисного" конфлікту.
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