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Новини
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У США з Китаєм суперництво, а не конфлікт, - Байден

У США з Китаєм суперництво, а не конфлікт, - Байден

Президент США Джо Байден під час пресконференції заявив, що Вашингтон із Пекіном веде суперництво, а не хоче розпалити конфлікт.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише BBC.

Байден заявив про намір обговорити це на майбутніх переговорах із головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Щодо майбутніх переговорів з ним у віртуальному форматі, точну дату яких поки не встановлено, я хочу, щоб не було непорозуміння: це суперництво, а не конфлікт", - заявив Байден.

Він зазначив, що вже багато часу спілкувався із Сі Цзіньпіном, у тому числі коли обіймав посаду віцепрезидента США.

За словами Байдена, він заявляв Сі Цзіньпіну про бажання Вашингтона, щоб Пекін "грав за правилами". У цьому контексті Байден згадав норми поведінки у повітряному та морському просторах, про необхідність працювати над безпекою кіберпростору.

Також читайте: США та Росія за останні кілька місяців провели низку секретних переговорів, - NYT

Він резюмував, що США і КНР необхідно уникнути "ненавмисного" конфлікту.

Автор: 

Байден Джо (2893) Китай (4737) США (23598) Сі Цзіньпін (336)


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03.11.2021 07:58 Відповісти
Переговоры о дележе Сибири. Кацапов -на швабры. Дагов и чеченцев-смотрящими.
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03.11.2021 07:58 Відповісти
_Бабайден привычно словоблудит, а кетай уже прямо угрожает уничтожать флот США за защиту Тайваня.
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03.11.2021 08:04 Відповісти
А в чому різниця між "суперечкою" і "полемікою"?
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03.11.2021 08:25 Відповісти
шо отак с просоння сразу и выдал...
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03.11.2021 08:35 Відповісти
это до первого захваченного контейнеровоза в южно-китайском море
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03.11.2021 09:29 Відповісти
Ну ладно, у США сопреничество, а у Китая?
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03.11.2021 09:44 Відповісти
Не соперничество а разгар гибридной войны!
Судя по истерикам, ясно кто побеждает.
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03.11.2021 10:15 Відповісти
 
 