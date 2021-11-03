У США з Китаєм суперництво, а не конфлікт, - Байден

Президент США Джо Байден під час пресконференції заявив, що Вашингтон із Пекіном веде суперництво, а не хоче розпалити конфлікт.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише BBC.

Байден заявив про намір обговорити це на майбутніх переговорах із головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Щодо майбутніх переговорів з ним у віртуальному форматі, точну дату яких поки не встановлено, я хочу, щоб не було непорозуміння: це суперництво, а не конфлікт", - заявив Байден.

Він зазначив, що вже багато часу спілкувався із Сі Цзіньпіном, у тому числі коли обіймав посаду віцепрезидента США.

За словами Байдена, він заявляв Сі Цзіньпіну про бажання Вашингтона, щоб Пекін "грав за правилами". У цьому контексті Байден згадав норми поведінки у повітряному та морському просторах, про необхідність працювати над безпекою кіберпростору.

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Він резюмував, що США і КНР необхідно уникнути "ненавмисного" конфлікту.