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Новости Коронавирус и карантин
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Американские ученые нашли антитело, способное противостоять различным коронавирусным инфекциям

Американские ученые нашли антитело, способное противостоять различным коронавирусным инфекциям

Ученые Университета Дьюка и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (UNC, США) выявили и протестировали антитело, которое ограничивает тяжесть инфекций, вызванных различными коронавирусами, в том числе вызывающим COVID-19.

Об этом говорится в сообщении UNC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это антитело обладает потенциалом для лечения нынешней эпидемии, оно также может пригодиться для будущих вспышек, если или когда другие коронавирусы перейдут от своих естественных хозяев-животных к людям", - отмечает соавтор исследования доктор Бартон Хейнс.

Ученые выделили антитело, проанализировав кровь пациента, который был заражен оригинальным вирусом SARS-CoV-1, вызвавшим вспышку атипичной пневмонии в начале 2000-х годов, и от больного COVID-19.

Из 1700 антител, полученных от двух человек, исследователи обнаружили 50 антител, которые обладали способностью связываться как с вирусом SARS-CoV-1, так и с SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19.

Дальнейший анализ показал, что одно из этих перекрестно связывающих антител было особенно мощным - оно могло связываться со множеством коронавирусов животных в дополнение к двум патогенам, инфицирующим человека.

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"Это антитело связывается с коронавирусом в месте, которое сохраняется при многочисленных мутациях и вариациях, в результате он может нейтрализовать широкий спектр коронавирусов", - отмечает Хейнс.

После выделения антитела исследователи протестировали его на мышах, чтобы определить, может ли оно эффективно блокировать или минимизировать возникающие инфекции.

В результате выяснилось, что оно делало и то, и другое. При введении до заражения антитело защищало мышей от развития атипичной пневмонии, COVID-19 и его вариантов, в том числе "дельты", и многих коронавирусов животных, которые потенциально могут вызвать пандемии у людей.

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При введении после инфицирования антитело уменьшало тяжелые симптомы в легких по сравнению с животными, которых не лечили антителом.

Автор: 

исследование (567) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
К нас возле Привоза есть подобные антитела, там все так проспиртованно что корона не возьмёт
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03.11.2021 09:58 Ответить
+3
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03.11.2021 10:57 Ответить
+2
5G вам мало?!
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03.11.2021 09:34 Ответить
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5G вам мало?!
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03.11.2021 09:34 Ответить
У нас в Раде есть одно рыжее тело, способное противостоять различным коронавирусным инфекциям.
И полно таких тел не в Раде.
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03.11.2021 09:35 Ответить
Сейчас предложат "новый"укол-вакцину в связи с этим.
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03.11.2021 09:38 Ответить
вибраниум!.. только нужно менять батарейки
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03.11.2021 09:40 Ответить
Одно?
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03.11.2021 09:42 Ответить
Мабуть слямзили в наших грибочки.шо тестують в Польщі
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03.11.2021 09:52 Ответить
Вчоні такі вчоні. Хто крайній, я за вами.
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03.11.2021 09:57 Ответить
К нас возле Привоза есть подобные антитела, там все так проспиртованно что корона не возьмёт
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03.11.2021 09:58 Ответить
Британские ученые закончились, как жаль, как жаль. Привыкнем
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03.11.2021 10:15 Ответить
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03.11.2021 10:57 Ответить
и имя ему пиво с атб..или моллекула ролтон))
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03.11.2021 11:34 Ответить
Шах и мат.Т.е. люди , что переболели короной тоже имеют это антитело.Отстаньте наконец от переболевших, они защищены. Им не нужна вакцинация.Об этом же говорят и наши инфекционисты, только кто же их слышит..
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03.11.2021 12:57 Ответить
Антител много не бывает и чем больше тем лучше
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03.11.2021 14:20 Ответить
Ольга Голубовская - "Нет [я не вакцинировалась]. Я болела. У меня очень высокие титры нейтрализующих антител"
https://gordonua.com/news/society/golubovskaya-obyasnila-pochemu-ne-privilas-ot-koronavirusa-1573177.html
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03.11.2021 15:16 Ответить
 
 