23-летнюю пособницу наемников РФ задержали на Донетчине, - прокуратура
Правоохранители задержали 23-летнюю пособницу российских наемников, которая прибыла из ОРДО на подконтрольную украинскому правительству территорию Донецкой области для перемещения обустроенного боевиками тайника с оружием и сбора сведений об объектах, которые могут стать целью террористической активности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой облпрокуратуры.
Согласно данным ведомства, задержанной сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).
"Досудебным расследованием установлено, что в октябре 2021 года подозреваемая, получив задание от представителя незаконного вооруженного формирования "ДНР", приехала на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области для перемещения обустроенного боевиками тайника с боевыми припасами, взрывчатыми устройствами и веществами. Запрещенные предметы злоумышленница хранила в съемной квартире, спрятав в упаковке из-под муки", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что еще одной задачей женщины было осуществление фото- и видеосъемки административных зданий и прилегающих к ним территорий, а также служебного транспорта, которые являются объектами террористической уязвимости.
"В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 227 тыс. грн", - подчеркивают правоохранители.
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обустроенный тайник с боевыми припасами в упаковке из под муки? Что за бредятина??? Пытали телку? Очередной Кагарлык