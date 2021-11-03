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Новости Агрессия России против Украины
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23-летнюю пособницу наемников РФ задержали на Донетчине, - прокуратура

23-летнюю пособницу наемников РФ задержали на Донетчине, - прокуратура

Правоохранители задержали 23-летнюю пособницу российских наемников, которая прибыла из ОРДО на подконтрольную украинскому правительству территорию Донецкой области для перемещения обустроенного боевиками тайника с оружием и сбора сведений об объектах, которые могут стать целью террористической активности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой облпрокуратуры.

Согласно данным ведомства, задержанной сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

"Досудебным расследованием установлено, что в октябре 2021 года подозреваемая, получив задание от представителя незаконного вооруженного формирования "ДНР", приехала на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области для перемещения обустроенного боевиками тайника с боевыми припасами, взрывчатыми устройствами и веществами. Запрещенные предметы злоумышленница хранила в съемной квартире, спрятав в упаковке из-под муки", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что еще одной задачей женщины было осуществление фото- и видеосъемки административных зданий и прилегающих к ним территорий, а также служебного транспорта, которые являются объектами террористической уязвимости.

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"В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 227 тыс. грн", - подчеркивают правоохранители.

боевик (16779) задержание (6692) прокуратура (5039) Донецкая область (10111) тайник (131)


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Топ комментарии
+19
Як легко все!! Зрадив країну штраф 227 тис. гривень))!! ДурДом!!
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03.11.2021 10:40 Ответить
+16
залог за подозрение в терроризме? Здорово!
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03.11.2021 10:39 Ответить
+10
Зоя Космодемьянкая террористка спалила хаты крестьян в дяревне Петрищево...местные поймали суку и хотели задушить,но немцы не дали сделать самосуд...
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03.11.2021 10:39 Ответить
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Задуть монтажной пеной и амнистировать
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03.11.2021 10:35 Ответить
нет,пеним только бабушек,распять в трусиках ее
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03.11.2021 10:36 Ответить
Такую молодуху нельзя в трусиках распинать. Надо без трусиков и без ковидной маски. И неоднократно.
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03.11.2021 10:53 Ответить
а может всё таки в маске, может она красотой фейса не блещет
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03.11.2021 11:00 Ответить
Через маску не те ощущения явно будут. Да и подавится может.
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03.11.2021 11:11 Ответить
👍
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03.11.2021 11:37 Ответить
а выдержит раз пять?
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03.11.2021 11:47 Ответить
Тамжінашалюдя?
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03.11.2021 10:37 Ответить
Ото оцю змусити розносити по прифронтових селах візитки Яроша і розклеювати по стовпах. Це все знімати на відео і виставляти у Тік-Ток. А мвюіж тим навчити і змушувати виконувати пісню "Батько наш Бандера.." І теж викладати у соцмережах. Потім, років за два вивезти на окуповану територію і здати першому ж орківському патрулю.
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03.11.2021 10:54 Ответить
Ща чепушилка залог заплатит и гуляй рванина. С нашими "судами" возможно всё.
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03.11.2021 10:37 Ответить
устройте ей эпилептический припадок
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03.11.2021 10:38 Ответить
залог за подозрение в терроризме? Здорово!
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03.11.2021 10:39 Ответить
Медведчуку за измену и шпионаж пока только на вид поставили. Потом снимут такое непосильне наказание.
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03.11.2021 11:14 Ответить
другими словами, по факту, все орки из ордлыдло уже амнистированы
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03.11.2021 11:24 Ответить
Зоя Космодемьянкая террористка спалила хаты крестьян в дяревне Петрищево...местные поймали суку и хотели задушить,но немцы не дали сделать самосуд...
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03.11.2021 10:39 Ответить
Сначала распяли?
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03.11.2021 11:12 Ответить
в 2014-м ей было 16, Зоя Космодемьянская выросла
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03.11.2021 10:40 Ответить
Як легко все!! Зрадив країну штраф 227 тис. гривень))!! ДурДом!!
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03.11.2021 10:40 Ответить
Адвокатом к ней Киву приставьте.
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03.11.2021 10:40 Ответить
Лучше бросить в жомовую яму Кивы
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03.11.2021 10:43 Ответить
с Кивой.
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03.11.2021 11:48 Ответить
В Белорусской дяревне Дражна НКВДисты в 1943 году сожгли всю деревню,похлеще Хатыни в том же 1943 году...,почерк НКВДистов всегда одинаковый...
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03.11.2021 10:44 Ответить
Да мы вкурсе, в Украине это смт.Корюковка Черниговской обл.
Все жили мирно пока советские партизаны не напали на немцев и убежали.
Пока немцы жгли смт вместе с жителями, партизаны наблюдали из леса, попивая водяру, и отправляя в москву отчет о проделанной работе по "подъему народного сопротивления на Полесье"...
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03.11.2021 14:15 Ответить
ідейна хуна
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03.11.2021 10:46 Ответить
Залог? Вы там совсем уху сьели?
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03.11.2021 10:46 Ответить
Зеле нужны баблосы на дороги...и мильярд деревьев...
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03.11.2021 10:48 Ответить
Оболваненная рашистской пропагандой,а сколько таких,в основном, из россиянских семей,что воевали и были уничтожены ЗСУ с оружием в руках. Вот такие и будут мстить Украине!Таких необходимо будет изолировать в результате деоккупации ОРДЛО!!!
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03.11.2021 10:53 Ответить
в 2014 году ей было 15-16 лет, так что начинаем наслаждаться 8-летим ожиданием развала РФ. А на оккупированных территориях детишки подрастают: готовые, подготовленные, отпетые и мотивированные коллаборанты и террористы, которые знают Украину только из российского телевизора.
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03.11.2021 10:56 Ответить
приехала на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области для перемещения обустроенного боевиками тайника с боевыми припасами, взрывчатыми устройствами и веществами. Запрещенные предметы злоумышленница хранила в съемной квартире, спрятав в упаковке из-под муки….

обустроенный тайник с боевыми припасами в упаковке из под муки? Что за бредятина??? Пытали телку? Очередной Кагарлык
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03.11.2021 11:04 Ответить
А ТО. сперва заманили тульскими пряниками, а потом... Твое воображение дорисует.
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03.11.2021 11:11 Ответить
Терористів, диверсантів під час війни знешкоджують, а не відпускають під залог. Маразм провоохороної системи керованою портновими. Поки Україна не навчиться ефективно захищатись доти будуть такі випадки.
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03.11.2021 12:00 Ответить
Это не маразм. Это украинская толерантность. Ну и не будем забывать что власть сейчас тоже антиукраинская- еомак,татаров,портнов,венедиктова,все эти хомчаки и прочие
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03.11.2021 14:17 Ответить
 
 