УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9986 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
7 515 32

23-річну пособницю найманців РФ затримали на Донеччині, - прокуратура

23-річну пособницю найманців РФ затримали на Донеччині, - прокуратура

Правоохоронці затримали 23-річну пособницю російських найманців, яка прибула з ОРДО на підконтрольну українському уряду територію Донецької області для переміщення облаштованої бойовиками схованки та збору відомостей про об'єкти, які можуть стати ціллю терористичної активності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на пресслужбу Донецької облпрокуратури.

За даними відомства, затриманій повідомили про підозру у сприянні діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2021 року підозрювана, отримавши завдання від представника незаконного збройного формування "ДНР", приїхала на підконтрольну українській владі територію Донецької області для переміщення облаштованої бойовиками схованки з бойовими припасами, вибуховими пристроями та речовинами. Заборонені предмети зловмисниця зберігала в орендованій квартирі, сховавши в упаковці з-під борошна", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що ще одним завданням жінки було здійснення фото- та відеозйомки адміністративних будівель та прилеглих до них територій, а також службового транспорту, які є об'єктами терористичної вразливості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідники СБУ затримали на Луганщині найманця РФ, який намагався оформити пенсію. ФОТО

"Наразі жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 227 тис. грн", - наголошують правоохоронці.

Автор: 

бойовик (3414) затримання (4357) прокуратура (3708) Донецька область (8932) сховок (125)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Як легко все!! Зрадив країну штраф 227 тис. гривень))!! ДурДом!!
показати весь коментар
03.11.2021 10:40 Відповісти
+16
залог за подозрение в терроризме? Здорово!
показати весь коментар
03.11.2021 10:39 Відповісти
+10
Зоя Космодемьянкая террористка спалила хаты крестьян в дяревне Петрищево...местные поймали суку и хотели задушить,но немцы не дали сделать самосуд...
показати весь коментар
03.11.2021 10:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Задуть монтажной пеной и амнистировать
показати весь коментар
03.11.2021 10:35 Відповісти
нет,пеним только бабушек,распять в трусиках ее
показати весь коментар
03.11.2021 10:36 Відповісти
Такую молодуху нельзя в трусиках распинать. Надо без трусиков и без ковидной маски. И неоднократно.
показати весь коментар
03.11.2021 10:53 Відповісти
а может всё таки в маске, может она красотой фейса не блещет
показати весь коментар
03.11.2021 11:00 Відповісти
Через маску не те ощущения явно будут. Да и подавится может.
показати весь коментар
03.11.2021 11:11 Відповісти
👍
показати весь коментар
03.11.2021 11:37 Відповісти
а выдержит раз пять?
показати весь коментар
03.11.2021 11:47 Відповісти
Тамжінашалюдя?
показати весь коментар
03.11.2021 10:37 Відповісти
Ото оцю змусити розносити по прифронтових селах візитки Яроша і розклеювати по стовпах. Це все знімати на відео і виставляти у Тік-Ток. А мвюіж тим навчити і змушувати виконувати пісню "Батько наш Бандера.." І теж викладати у соцмережах. Потім, років за два вивезти на окуповану територію і здати першому ж орківському патрулю.
показати весь коментар
03.11.2021 10:54 Відповісти
Ща чепушилка залог заплатит и гуляй рванина. С нашими "судами" возможно всё.
показати весь коментар
03.11.2021 10:37 Відповісти
устройте ей эпилептический припадок
показати весь коментар
03.11.2021 10:38 Відповісти
залог за подозрение в терроризме? Здорово!
показати весь коментар
03.11.2021 10:39 Відповісти
Медведчуку за измену и шпионаж пока только на вид поставили. Потом снимут такое непосильне наказание.
показати весь коментар
03.11.2021 11:14 Відповісти
другими словами, по факту, все орки из ордлыдло уже амнистированы
показати весь коментар
03.11.2021 11:24 Відповісти
Зоя Космодемьянкая террористка спалила хаты крестьян в дяревне Петрищево...местные поймали суку и хотели задушить,но немцы не дали сделать самосуд...
показати весь коментар
03.11.2021 10:39 Відповісти
Сначала распяли?
показати весь коментар
03.11.2021 11:12 Відповісти
в 2014-м ей было 16, Зоя Космодемьянская выросла
показати весь коментар
03.11.2021 10:40 Відповісти
Як легко все!! Зрадив країну штраф 227 тис. гривень))!! ДурДом!!
показати весь коментар
03.11.2021 10:40 Відповісти
Адвокатом к ней Киву приставьте.
показати весь коментар
03.11.2021 10:40 Відповісти
Лучше бросить в жомовую яму Кивы
показати весь коментар
03.11.2021 10:43 Відповісти
с Кивой.
показати весь коментар
03.11.2021 11:48 Відповісти
В Белорусской дяревне Дражна НКВДисты в 1943 году сожгли всю деревню,похлеще Хатыни в том же 1943 году...,почерк НКВДистов всегда одинаковый...
показати весь коментар
03.11.2021 10:44 Відповісти
Да мы вкурсе, в Украине это смт.Корюковка Черниговской обл.
Все жили мирно пока советские партизаны не напали на немцев и убежали.
Пока немцы жгли смт вместе с жителями, партизаны наблюдали из леса, попивая водяру, и отправляя в москву отчет о проделанной работе по "подъему народного сопротивления на Полесье"...
показати весь коментар
03.11.2021 14:15 Відповісти
ідейна хуна
показати весь коментар
03.11.2021 10:46 Відповісти
Залог? Вы там совсем уху сьели?
показати весь коментар
03.11.2021 10:46 Відповісти
Зеле нужны баблосы на дороги...и мильярд деревьев...
показати весь коментар
03.11.2021 10:48 Відповісти
Оболваненная рашистской пропагандой,а сколько таких,в основном, из россиянских семей,что воевали и были уничтожены ЗСУ с оружием в руках. Вот такие и будут мстить Украине!Таких необходимо будет изолировать в результате деоккупации ОРДЛО!!!
показати весь коментар
03.11.2021 10:53 Відповісти
в 2014 году ей было 15-16 лет, так что начинаем наслаждаться 8-летим ожиданием развала РФ. А на оккупированных территориях детишки подрастают: готовые, подготовленные, отпетые и мотивированные коллаборанты и террористы, которые знают Украину только из российского телевизора.
показати весь коментар
03.11.2021 10:56 Відповісти
приехала на подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области для перемещения обустроенного боевиками тайника с боевыми припасами, взрывчатыми устройствами и веществами. Запрещенные предметы злоумышленница хранила в съемной квартире, спрятав в упаковке из-под муки….

обустроенный тайник с боевыми припасами в упаковке из под муки? Что за бредятина??? Пытали телку? Очередной Кагарлык
показати весь коментар
03.11.2021 11:04 Відповісти
А ТО. сперва заманили тульскими пряниками, а потом... Твое воображение дорисует.
показати весь коментар
03.11.2021 11:11 Відповісти
Терористів, диверсантів під час війни знешкоджують, а не відпускають під залог. Маразм провоохороної системи керованою портновими. Поки Україна не навчиться ефективно захищатись доти будуть такі випадки.
показати весь коментар
03.11.2021 12:00 Відповісти
Это не маразм. Это украинская толерантность. Ну и не будем забывать что власть сейчас тоже антиукраинская- еомак,татаров,портнов,венедиктова,все эти хомчаки и прочие
показати весь коментар
03.11.2021 14:17 Відповісти
 
 