23-річну пособницю найманців РФ затримали на Донеччині, - прокуратура

Правоохоронці затримали 23-річну пособницю російських найманців, яка прибула з ОРДО на підконтрольну українському уряду територію Донецької області для переміщення облаштованої бойовиками схованки та збору відомостей про об'єкти, які можуть стати ціллю терористичної активності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на пресслужбу Донецької облпрокуратури.

За даними відомства, затриманій повідомили про підозру у сприянні діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2021 року підозрювана, отримавши завдання від представника незаконного збройного формування "ДНР", приїхала на підконтрольну українській владі територію Донецької області для переміщення облаштованої бойовиками схованки з бойовими припасами, вибуховими пристроями та речовинами. Заборонені предмети зловмисниця зберігала в орендованій квартирі, сховавши в упаковці з-під борошна", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що ще одним завданням жінки було здійснення фото- та відеозйомки адміністративних будівель та прилеглих до них територій, а також службового транспорту, які є об'єктами терористичної вразливості.

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"Наразі жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 227 тис. грн", - наголошують правоохоронці.