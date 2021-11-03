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Новости Коронавирус и карантин
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"СН" проводит со своими депутатами разъяснительную работу относительно вакцинации, - Гетманцев

Фракция "Слуга народа" проводит разъяснительную работу со своими депутатами, которые выступают против вакцинации.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

"Мы говорим, что надо вакцинироваться. Переубеждаем их. Мы не будем прибегать к физическому насилию, но я уверен, что у них абсолютно ошибочная позиция", - отметил он.

Гетманцев надеется, что от такой разъяснительной работы будет результат.

Говоря о митинге под ВР противников вакцинации, политик заявил: "Я считаю, что средневековые подходы к проблемам 21 века вообще не могут вызывать дискуссии в нормальном цивилизованном обществе. Мы все должны вакцинироваться как можно быстрее. А любые протесты и упоминание о правах человека в этом контексте мне кажутся абсолютной манипуляцией".

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Автор: 

вакцина (3815) ВР (29302) карантин (16729) Гетманцев Даниил (410) Слуга народа (2638) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Коли бачу подібні коментарі, знову переконуюсь у тому, що Цензор є притоном для агресивних недоумків.
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03.11.2021 11:00 Ответить
+3
Это при совке с трудными подростками проводили разъяснительную работу в детской комнате милиции
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03.11.2021 10:47 Ответить
+3
Вчителів, працівників сфери обслуговування відсторонюють від роботи, а зебільним соснам будуть "роз'яснювати".
Як довго, до другого пришестя Христа?
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03.11.2021 10:58 Ответить
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Так хотя бы это ,зекретины,надо было сделать давно)
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03.11.2021 10:47 Ответить
....проводит разъяснительную работу относительно вакцинации с депутатами... Неужели это сбоорище дебилов?
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03.11.2021 10:47 Ответить
сборище ЗЕдебилов
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03.11.2021 10:50 Ответить
Дебилы проводят разъяснительную работу (агитируют)
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03.11.2021 11:56 Ответить
Это при совке с трудными подростками проводили разъяснительную работу в детской комнате милиции
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03.11.2021 10:47 Ответить
Запаси вугілля та антиваксерів стрімко скорочуються. Крематорії працюють 24\7
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03.11.2021 10:48 Ответить
Коли бачу подібні коментарі, знову переконуюсь у тому, що Цензор є притоном для агресивних недоумків.
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03.11.2021 11:00 Ответить
недоумок чи ні, але свою сотню на день маю.
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03.11.2021 11:08 Ответить
Вчителів, працівників сфери обслуговування відсторонюють від роботи, а зебільним соснам будуть "роз'яснювати".
Як довго, до другого пришестя Христа?
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03.11.2021 10:58 Ответить
Не хотят вакцинироваться - мандат на стол и на улицу.
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03.11.2021 11:09 Ответить
Щаз) А хто ж буде голосувати за хотєлкі ОПи?
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03.11.2021 11:27 Ответить
Тогда штрафовать на 17000 гривен, как штрафуют всех нас. А слуг надо и подавно.
Причем каждый день по 17 000 грн
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03.11.2021 16:21 Ответить
Незаконно, напомню, отстраняют
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03.11.2021 13:44 Ответить
Гетманцева це не турбує.
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03.11.2021 13:54 Ответить
Наглядный пример того, что не все шкодливые твари из состава СН дебилы. Есть довольно большая часть хитро сделанных особей, которые за бабло проголосовали за преступные законы, позволяющие проводить на украинцах медицинские эксперименты, но сами, осознавая последствия, уколоться на спешат.
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03.11.2021 11:01 Ответить
Дайте Гетманцеву селедки!
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03.11.2021 11:24 Ответить
Они все будут вакцинироваться, как эта подруга - https://gordonua.com/news/society/golubovskaya-obyasnila-pochemu-ne-privilas-ot-koronavirusa-1573177.
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03.11.2021 11:41 Ответить
уточненый сайт - https://gordonua.com/news/society/golubovskaya-obyasnila-pochemu-ne-privilas-ot-koronavirusa-1573177.html
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03.11.2021 11:44 Ответить
ти себе у дзеркало бачило, чмо совкове?
раз'яснятєль, блін!
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03.11.2021 17:25 Ответить
 
 