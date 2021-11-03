"СН" проводит со своими депутатами разъяснительную работу относительно вакцинации, - Гетманцев
Фракция "Слуга народа" проводит разъяснительную работу со своими депутатами, которые выступают против вакцинации.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев.
"Мы говорим, что надо вакцинироваться. Переубеждаем их. Мы не будем прибегать к физическому насилию, но я уверен, что у них абсолютно ошибочная позиция", - отметил он.
Гетманцев надеется, что от такой разъяснительной работы будет результат.
Говоря о митинге под ВР противников вакцинации, политик заявил: "Я считаю, что средневековые подходы к проблемам 21 века вообще не могут вызывать дискуссии в нормальном цивилизованном обществе. Мы все должны вакцинироваться как можно быстрее. А любые протесты и упоминание о правах человека в этом контексте мне кажутся абсолютной манипуляцией".
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