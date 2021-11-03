"СН" проводить роз'яснювальну роботу щодо вакцинації з депутатами, - Гетманцев
Фракція "Слуга народу" проводить роз'яснювальну роботу зі своїми депутатами, які виступають проти вакцинації.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВР сказав народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Данило Гетманцев.
"Ми говоримо, що треба вакцинуватися. Переконуємо їх. Ми не вдаватимемося до фізичного насильства, але я впевнений, що у них абсолютно хибна позиція", - зазначив він.
Гетманцев сподівається, що від такої роз'яснювальної роботи буде результат.
Говорячи про мітинг під ВР противників вакцинації, політик заявив: "Я вважаю, що середньовічні підходи до проблем 21 століття взагалі не можуть викликати дискусії в нормальному цивілізованому суспільстві. Ми всі маємо вакцинуватися якнайшвидше. А будь-які протести та згадки про права людини в цьому контексті мені здаються абсолютною маніпуляцією.
Будь ласка, зачекайте...
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