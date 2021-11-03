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Новини Коронавірус і карантин
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"СН" проводить роз'яснювальну роботу щодо вакцинації з депутатами, - Гетманцев

Фракція "Слуга народу" проводить роз'яснювальну роботу зі своїми депутатами, які виступають проти вакцинації.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВР сказав народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

"Ми говоримо, що треба вакцинуватися. Переконуємо їх. Ми не вдаватимемося до фізичного насильства, але я впевнений, що у них абсолютно хибна позиція", - зазначив він.

Гетманцев сподівається, що від такої роз'яснювальної роботи буде результат.

Говорячи про мітинг під ВР противників вакцинації, політик заявив: "Я вважаю, що середньовічні підходи до проблем 21 століття взагалі не можуть викликати дискусії в нормальному цивілізованому суспільстві. Ми всі маємо вакцинуватися якнайшвидше. А будь-які протести та згадки про права людини в цьому контексті мені здаються абсолютною маніпуляцією.

Також дивіться: Ляшко щодо протестів "антивакцинаторів": У реанімації цей дух дуже швидко зникає, а підроблені сертифікати не працюють. ВIДЕО

Автор: 

вакцина (4419) ВР (15073) карантин (18172) Гетманцев Данило (917) Слуга народу (2822) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Коли бачу подібні коментарі, знову переконуюсь у тому, що Цензор є притоном для агресивних недоумків.
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03.11.2021 11:00 Відповісти
+3
Это при совке с трудными подростками проводили разъяснительную работу в детской комнате милиции
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03.11.2021 10:47 Відповісти
+3
Вчителів, працівників сфери обслуговування відсторонюють від роботи, а зебільним соснам будуть "роз'яснювати".
Як довго, до другого пришестя Христа?
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03.11.2021 10:58 Відповісти
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Так хотя бы это ,зекретины,надо было сделать давно)
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03.11.2021 10:47 Відповісти
....проводит разъяснительную работу относительно вакцинации с депутатами... Неужели это сбоорище дебилов?
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03.11.2021 10:47 Відповісти
сборище ЗЕдебилов
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03.11.2021 10:50 Відповісти
Дебилы проводят разъяснительную работу (агитируют)
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03.11.2021 11:56 Відповісти
Это при совке с трудными подростками проводили разъяснительную работу в детской комнате милиции
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03.11.2021 10:47 Відповісти
Запаси вугілля та антиваксерів стрімко скорочуються. Крематорії працюють 24\7
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03.11.2021 10:48 Відповісти
Коли бачу подібні коментарі, знову переконуюсь у тому, що Цензор є притоном для агресивних недоумків.
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03.11.2021 11:00 Відповісти
недоумок чи ні, але свою сотню на день маю.
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03.11.2021 11:08 Відповісти
Вчителів, працівників сфери обслуговування відсторонюють від роботи, а зебільним соснам будуть "роз'яснювати".
Як довго, до другого пришестя Христа?
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03.11.2021 10:58 Відповісти
Не хотят вакцинироваться - мандат на стол и на улицу.
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03.11.2021 11:09 Відповісти
Щаз) А хто ж буде голосувати за хотєлкі ОПи?
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03.11.2021 11:27 Відповісти
Тогда штрафовать на 17000 гривен, как штрафуют всех нас. А слуг надо и подавно.
Причем каждый день по 17 000 грн
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03.11.2021 16:21 Відповісти
Незаконно, напомню, отстраняют
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03.11.2021 13:44 Відповісти
Гетманцева це не турбує.
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03.11.2021 13:54 Відповісти
Наглядный пример того, что не все шкодливые твари из состава СН дебилы. Есть довольно большая часть хитро сделанных особей, которые за бабло проголосовали за преступные законы, позволяющие проводить на украинцах медицинские эксперименты, но сами, осознавая последствия, уколоться на спешат.
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03.11.2021 11:01 Відповісти
Дайте Гетманцеву селедки!
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03.11.2021 11:24 Відповісти
Они все будут вакцинироваться, как эта подруга - https://gordonua.com/news/society/golubovskaya-obyasnila-pochemu-ne-privilas-ot-koronavirusa-1573177.
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03.11.2021 11:41 Відповісти
уточненый сайт - https://gordonua.com/news/society/golubovskaya-obyasnila-pochemu-ne-privilas-ot-koronavirusa-1573177.html
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03.11.2021 11:44 Відповісти
ти себе у дзеркало бачило, чмо совкове?
раз'яснятєль, блін!
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03.11.2021 17:25 Відповісти
 
 