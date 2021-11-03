"Северный поток-2" может быть сертифицирован лишь в мае 2022 года, - Bloomberg
Процесс сертификации немецким регулятором "Северного потока-2" может продлиться до 8 мая 2022 года. Ввод в эксплуатацию газопровода зависит от энергетической ситуации в Европе, которая может ухудшиться.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Издание подчеркивает, что именно до 8 мая следующего года Германия и Еврокомиссия вправе рассматривать соответствующий вопрос согласно правовым нормам.
"Российскому "Северному потоку-2" может потребоваться еще несколько месяцев...трубопровод может быть одобрен лишь 8 мая, если регулятивные органы будут использовать все отведенное на это время", - говорится в сообщении.
В то же время поставки энергоносителя по СП2 могут начаться на следующий день после получения лицензии, подчеркивает Bloomberg.
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Бувало таке (це я про нашу державу з усіма її нормативними актами та бюрократією), що підприємці, які ввозили сертифіковане в Європі чи в Америці обладнання з-за кордону, мусили його віддавати на сертифікацію тут. В ті часи, коли Крим був неокупованим, це був, наприклад, Севастополь. І це не було справою одного дня чи місяця.
Так що, на мою думку, строки, які вже озвучені, є звичайними. Нічого нового - хіба що тільки їх встановлює німецький регулятор.
Я думаю за несколько месяцев они уже отбили все свои затраты на строительство с лихвой.
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