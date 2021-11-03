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"Северный поток-2" может быть сертифицирован лишь в мае 2022 года, - Bloomberg

Процесс сертификации немецким регулятором "Северного потока-2" может продлиться до 8 мая 2022 года. Ввод в эксплуатацию газопровода зависит от энергетической ситуации в Европе, которая может ухудшиться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Издание подчеркивает, что именно до 8 мая следующего года Германия и Еврокомиссия вправе рассматривать соответствующий вопрос согласно правовым нормам.

"Российскому "Северному потоку-2" может потребоваться еще несколько месяцев...трубопровод может быть одобрен лишь 8 мая, если регулятивные органы будут использовать все отведенное на это время", - говорится в сообщении.

В то же время поставки энергоносителя по СП2 могут начаться на следующий день после получения лицензии, подчеркивает Bloomberg.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" увеличит шансы на войну России и Украины, - глава "Нафтогаза" Витренко

Автор: 

газопровод (831) Германия (7093) россия (96420) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+2
Эти суки из Газпрома будут втихаря безмерно затягивать сертификацию СП-2, чтобы сохранить высокие цены, а Путин будет регулярно заявлять, что, вот, как только, так сразу, причем столько, сколько понадобится. Транзит по УГТС тем временем будут постепенно прикручивать. Ямал-Европа уже остановили.
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03.11.2021 11:09 Ответить
+2
Остановкой Ямал-Европа педирация вашему усатому утырку говорит : Слезай с бочки Саня, халява закончилась, или руки вверх и в позу "раком" или по $450 за 1000м3 как Молдове. Для вас это всеравно будет поза "раком", но нежнее.
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03.11.2021 11:19 Ответить
+2
Ой, а как же заявления кремлефашистов, что газ пойдет по сп-2 в ноябре?! Опять кремлефюррер обосрался
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03.11.2021 12:11 Ответить
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Ключевое слово может, но зачем им тянуть все возможные сроки по максимуму.
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03.11.2021 11:01 Ответить
Какое отношение ватность имеет к антиваксерам?
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03.11.2021 11:04 Ответить
Эти суки из Газпрома будут втихаря безмерно затягивать сертификацию СП-2, чтобы сохранить высокие цены, а Путин будет регулярно заявлять, что, вот, как только, так сразу, причем столько, сколько понадобится. Транзит по УГТС тем временем будут постепенно прикручивать. Ямал-Европа уже остановили.
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03.11.2021 11:09 Ответить
Остановкой Ямал-Европа педирация вашему усатому утырку говорит : Слезай с бочки Саня, халява закончилась, или руки вверх и в позу "раком" или по $450 за 1000м3 как Молдове. Для вас это всеравно будет поза "раком", но нежнее.
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03.11.2021 11:19 Ответить
М-да-а... Вы бы хоть чуть разбирались в том о чем пишете. "Бетрансгаз" продали Газпрому ещё в 2006г. за 5,5 миллиардов долларов. Сейчас (и в 2022г.) получаем газ по 128,5$, но Лукашенко это не устраивает, он хочет по 70 баксов, как в Смоленске. Вокруг этого сейчас баталии и идут. Путин пока упирается.
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03.11.2021 11:55 Ответить
На этом сайте путин и лукашенко пишутся с маленькой буквы, но и таких нет, есть только лось картофельный и пуйло
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03.11.2021 12:04 Ответить
Торопится не надо, кто знает, что там в мае будет, но морозов не будет точно.
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03.11.2021 11:15 Ответить
Сертифікація досить часто є зайвою та затратною процедурою.
Бувало таке (це я про нашу державу з усіма її нормативними актами та бюрократією), що підприємці, які ввозили сертифіковане в Європі чи в Америці обладнання з-за кордону, мусили його віддавати на сертифікацію тут. В ті часи, коли Крим був неокупованим, це був, наприклад, Севастополь. І це не було справою одного дня чи місяця.

Так що, на мою думку, строки, які вже озвучені, є звичайними. Нічого нового - хіба що тільки їх встановлює німецький регулятор.
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03.11.2021 11:19 Ответить
Вот интересно, труба не работает ,а прибыли приносит колоссальные. Как так?
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03.11.2021 11:31 Ответить
Ну и шо ? Газпром от этого только в плюсе, т.к. нынешние цены на газ сохранятся до весны.
Я думаю за несколько месяцев они уже отбили все свои затраты на строительство с лихвой.
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03.11.2021 11:37 Ответить
Так с ростом цены, уменьшается его потребление - закон рынка. И через год прессинга, может оказаться, что из планируемого объема, отвалилось 15-30%. По факту, сп-2 не окупится никогда. Чисто убыточный проект.
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03.11.2021 12:14 Ответить
"
О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в ноябре 2021 года в размере +409,9 млрд руб.". Это 5,7 млрд долларов.
https://m.minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37671-o_neftegazovykh_dokhodakh_i_provedenii_operatsii_po_pokupkeprodazhe_inostrannoi_valyuty_i_zolota_na_vnutrennem_valyutnom_rynke
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03.11.2021 12:26 Ответить
А, что происходит по закону рынка, если на товар растёт спрос?
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03.11.2021 14:26 Ответить
Увеличивается производство. Но это явно не тот случай. Другой вариант - ищут альтернативу ставшему дефицитом товару. Это, как раз, делается, но успехов, пока, немного. Впрочем, в России на самом высоком уровне говорят, что чрезмерно высокие цены России даже в среднесрочном плане чреваты и стараются ограничить нынешнее рыночное безумие.
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03.11.2021 14:46 Ответить
Спрос растёт, и газпром ставит рекорды не только по доходам, но и и по объёму продаж. Это факт. Тут дело в другом. В себестоимости добычи и транспортировки. Американский газ, 1. сланцевый 2. сжиженный. 3 дорогой из-за многих причин, в том числе и удалённости из-за океана и высокой зарплаты газодобытчиков. Поэтому при низкой цене, буровые тупо консервируют, что бы не нести убытки. А когда цена высокая, они объёмы добычи увеличивают и всё хорошо, а тут вдруг откуда ни возьмись-Путин. Он гад продаёт свой газ на грани себестоимости и американские качалки снова останавливаются. И всё начинается снова. Дефицит, высокая цена... Что касается безумной мировой цены на газ, то естественно для России это не выгодно. Всё же взаимосвязано. Из-за газа растёт себестоимость товара у промышленно развитых стран. Импортные товары дорожают в России. Несмотря на большой приток валюты, инфляция растёт, потому, что доллары надо выкупать за рубли, стерилизовать. Что мы и наблюдаем. Появляется соблазн продать побольше своего сырья в ущерб внутреннему потребителю. Думаю что Байден с Путиным уже как то согласовали план по газовому вопросу. СП2 же вдруг разрешили, а это не спроста.
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03.11.2021 15:29 Ответить
Во многом согласен.
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03.11.2021 16:15 Ответить
Ой, а как же заявления кремлефашистов, что газ пойдет по сп-2 в ноябре?! Опять кремлефюррер обосрался
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03.11.2021 12:11 Ответить
 
 