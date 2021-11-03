"Північний потік-2" може бути сертифікований лише у травні 2022 року, - Bloomberg

Процес сертифікації німецьким регулятором "Північного потоку-2" може тривати до 8 травня 2022 року. Введення в експлуатацію газопроводу залежить від енергетичної ситуації в Європі, яка може погіршитися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Видання наголошує, що саме до 8 травня наступного року Німеччина та Єврокомісія мають право розглядати це питання відповідно до правових норм.

"Російському "Північному потоку-2" може знадобитися ще кілька місяців...трубопровід може бути схвалений лише 8 травня, якщо регулятивні органи будуть використовувати увесь відведений на це час", - йдеться в повідомленні.

Водночас постачання енергоносія по ПП2 можуть розпочатися наступного дня після отримання ліцензії, наголошує Bloomberg.

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