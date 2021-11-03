"Північний потік-2" може бути сертифікований лише у травні 2022 року, - Bloomberg
Процес сертифікації німецьким регулятором "Північного потоку-2" може тривати до 8 травня 2022 року. Введення в експлуатацію газопроводу залежить від енергетичної ситуації в Європі, яка може погіршитися.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Видання наголошує, що саме до 8 травня наступного року Німеччина та Єврокомісія мають право розглядати це питання відповідно до правових норм.
"Російському "Північному потоку-2" може знадобитися ще кілька місяців...трубопровід може бути схвалений лише 8 травня, якщо регулятивні органи будуть використовувати увесь відведений на це час", - йдеться в повідомленні.
Водночас постачання енергоносія по ПП2 можуть розпочатися наступного дня після отримання ліцензії, наголошує Bloomberg.
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Бувало таке (це я про нашу державу з усіма її нормативними актами та бюрократією), що підприємці, які ввозили сертифіковане в Європі чи в Америці обладнання з-за кордону, мусили його віддавати на сертифікацію тут. В ті часи, коли Крим був неокупованим, це був, наприклад, Севастополь. І це не було справою одного дня чи місяця.
Так що, на мою думку, строки, які вже озвучені, є звичайними. Нічого нового - хіба що тільки їх встановлює німецький регулятор.
Я думаю за несколько месяцев они уже отбили все свои затраты на строительство с лихвой.
О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в ноябре 2021 года в размере +409,9 млрд руб.". Это 5,7 млрд долларов.
https://m.minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37671-o_neftegazovykh_dokhodakh_i_provedenii_operatsii_po_pokupkeprodazhe_inostrannoi_valyuty_i_zolota_na_vnutrennem_valyutnom_rynke