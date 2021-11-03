Путин собрался в оккупированный Крым
Президент России Владимир Путин 4 ноября посетит оккупированный Крым.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссыкой на ТАСС.
По словам Пескова, Путин завтра "будет в Севастополе", где посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, а также встретится с марионеткой Кремля "главой" Севастополя Михаилом Развожаевым.
Топ комментарии
+9 Seventh Legion
показать весь комментарий03.11.2021 12:17 Ответить Ссылка
+9 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий03.11.2021 12:27 Ответить Ссылка
+8 Александр Бычик
показать весь комментарий03.11.2021 12:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/USNavyEurope/status/1455766468189171714/photo/1