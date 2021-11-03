Путин собрался в оккупированный Крым

Президент России Владимир Путин 4 ноября посетит оккупированный Крым.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссыкой на ТАСС.

По словам Пескова, Путин завтра "будет в Севастополе", где посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, а также встретится с марионеткой Кремля "главой" Севастополя Михаилом Развожаевым.

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