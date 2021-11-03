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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Путин собрался в оккупированный Крым

Путин собрался в оккупированный Крым

Президент России Владимир Путин 4 ноября посетит оккупированный Крым.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссыкой на ТАСС.

По словам Пескова, Путин завтра "будет в Севастополе", где посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, а также встретится с марионеткой Кремля "главой" Севастополя Михаилом Развожаевым.

Читайте также: Песков о встрече Путина и Зеленского: Пока перспективы плохие

Автор: 

Крым (26435) оккупация (10209) путин владимир (31651)


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Топ комментарии
+9
Пусть сначала получит визу в Польше !
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03.11.2021 12:17 Ответить
+9
Преступник всегда возвращается на место своего преступления...
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03.11.2021 12:27 Ответить
+8
В бункере или бункерах, ****** тьма тьмущая, можно одним и пожертвовать. На любой вкус:

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03.11.2021 12:31 Ответить
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Нужели вылезло из бункера?!
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03.11.2021 12:15 Ответить
В бункере или бункерах, ****** тьма тьмущая, можно одним и пожертвовать. На любой вкус:

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03.11.2021 12:31 Ответить
Там у них в бункері знаєте скільки ****** наштампованих?
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03.11.2021 12:37 Ответить
Вместе с бунькером будет пепемещаться , плешивое ху@ло🤣🤣🤣
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03.11.2021 13:10 Ответить
Пусть сначала получит визу в Польше !
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03.11.2021 12:17 Ответить
Пусть сначала вымит швабру из жопы🤣🤣
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03.11.2021 14:36 Ответить
Если поедет не через Украину в санкционный список его внесут ?
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03.11.2021 12:19 Ответить
Ну так он злосный нарушитель границы.Где судебное решение,что он преступник?
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03.11.2021 12:20 Ответить
На нем клеймо вора ставить негде
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03.11.2021 12:32 Ответить
для кацаподебила и справки хватает,как у тебя !
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03.11.2021 12:53 Ответить
Хотелось бы посмотреть на ТОГО путина поподробнее . Прям Фигаро ...
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03.11.2021 12:24 Ответить
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03.11.2021 12:24 Ответить
Преступник всегда возвращается на место своего преступления...
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03.11.2021 12:27 Ответить
Только Украина не спешит назвать его преступником и подать в международный розыск,а почему?
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03.11.2021 12:29 Ответить
А кто на Гитлера в международный розыск подавал?
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03.11.2021 12:34 Ответить
Сомневаюсь,что тогда была эта функция.
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03.11.2021 12:37 Ответить
Гитлер, чаушеску, каддафи...
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03.11.2021 12:35 Ответить
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03.11.2021 12:29 Ответить
А Терешкова одолжит бункерфюреру свой скафандр беременной?
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03.11.2021 12:31 Ответить
Чтоб оно там и сдохло,падло.
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03.11.2021 12:32 Ответить
Читал, что он собирается что-то важное в крыму прохрюкать. Наверное опять на Украину наезжать будет.
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03.11.2021 12:34 Ответить
А может поедет прощаться с Крымом, пора... =)
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03.11.2021 12:44 Ответить
На Чукотку хоть бы раз съездил! Территория в 27 Крымов! Целых три моря! А он за 30 лет ни разу не был. Скотыняка!
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03.11.2021 12:39 Ответить
Там дохрена шаманів, стрьомно.
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03.11.2021 12:42 Ответить
COVID не подкачай!
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03.11.2021 12:40 Ответить
Коли вже він поїде на "концерт Кобзона" на "похмурій коняці" під танець "Калінка"!
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03.11.2021 12:40 Ответить
Уверен, кобздох поехал на встречу с ******-оригиналом!
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03.11.2021 12:47 Ответить
Окончание Гражданской войньі ознаменовалось в Крьіму массовьіми расстрелами , точно не известно число убитьіх , но то , что их ДЕСЯТКИ ТЬІСЯЧ , никто не сомневается. Путин будет отмечать кровавьій шабаш чекистов ? Сам ведь из них...
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03.11.2021 12:51 Ответить
А как бы звучало - "Путин собрался в последний путь..." !
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03.11.2021 12:52 Ответить
И мы бы помахали ему вслед синенько-желтым платочком!
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03.11.2021 13:01 Ответить
Я бы с удовольствием исправил нужно на его могилу и то же самое сделал бы каждый нормальный человек на планете Земля!
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03.11.2021 14:39 Ответить
USA вже теж наш? От же окупати бандерівці, коли тільки встигають
https://twitter.com/USNavyEurope/status/1455766468189171714/photo/1
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03.11.2021 13:00 Ответить
тут астероид огромный к Земле подлетает и в аккурат в р-не севаса приводниться собирается по рассчетам ученых...совпадение?)..не думаю..
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03.11.2021 13:05 Ответить
Инспектировать ядерное оружие, на базе со времен совка ржавеет
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03.11.2021 13:13 Ответить
такую тварь уничтожить сбить самолёт возле Крыма
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03.11.2021 13:45 Ответить
Почему вы ***** называете президентом, если он такой же не легитимный диктатор как и Лукашеску. Мало того что он незаконно избирался больше двух сроков, так еще и выборы проводил на окупированых территориях. Или уже Украина забыла?
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03.11.2021 14:13 Ответить
100 % будет что то плохое об Украине мычать. Или готовит какую то очередную подлянку
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03.11.2021 14:43 Ответить
а на паРаше об Украине исключительно ложь, передергивания, негатив, информационная агрессия, и непрекращающиеся уже восемь лет ежедневные многочисленные шоу ненависти на рашистских ТВ-помойках. и даже не восемь, а еще дольше -с 2004 года.
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03.11.2021 19:49 Ответить
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03.11.2021 19:46 Ответить
 
 