Путін зібрався до окупованого Криму

Президент Росії Володимир Путін 4 листопада відвідає окупований Крим.

Про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

За словами Пєскова, Путін завтра "буде в Севастополі", де відвідає меморіальний комплекс, присвячений закінченню Громадянської війни, а також зустрінеться з маріонеткою Кремля "головою" Севастополя Михайлом Розвожаєвим.

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