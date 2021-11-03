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Путін зібрався до окупованого Криму

Путін зібрався до окупованого Криму

Президент Росії Володимир Путін 4 листопада відвідає окупований Крим.

Про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

За словами Пєскова, Путін завтра "буде в Севастополі", де відвідає меморіальний комплекс, присвячений закінченню Громадянської війни, а також зустрінеться з маріонеткою Кремля "головою" Севастополя Михайлом Розвожаєвим.

Також читайте: Політика Путіна завела Росію в глухий кут, - Bloomberg про ситуацію з поширенням коронавірусу в РФ

Автор: 

Крим (14200) окупація (6762) путін володимир (24222)


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Топ коментарі
+9
Пусть сначала получит визу в Польше !
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03.11.2021 12:17 Відповісти
+9
Преступник всегда возвращается на место своего преступления...
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03.11.2021 12:27 Відповісти
+8
В бункере или бункерах, ****** тьма тьмущая, можно одним и пожертвовать. На любой вкус:

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03.11.2021 12:31 Відповісти
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Нужели вылезло из бункера?!
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03.11.2021 12:15 Відповісти
В бункере или бункерах, ****** тьма тьмущая, можно одним и пожертвовать. На любой вкус:

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03.11.2021 12:31 Відповісти
Там у них в бункері знаєте скільки ****** наштампованих?
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03.11.2021 12:37 Відповісти
Вместе с бунькером будет пепемещаться , плешивое ху@ло🤣🤣🤣
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03.11.2021 13:10 Відповісти
Пусть сначала получит визу в Польше !
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03.11.2021 12:17 Відповісти
Пусть сначала вымит швабру из жопы🤣🤣
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03.11.2021 14:36 Відповісти
Если поедет не через Украину в санкционный список его внесут ?
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03.11.2021 12:19 Відповісти
Ну так он злосный нарушитель границы.Где судебное решение,что он преступник?
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03.11.2021 12:20 Відповісти
На нем клеймо вора ставить негде
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03.11.2021 12:32 Відповісти
для кацаподебила и справки хватает,как у тебя !
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03.11.2021 12:53 Відповісти
Хотелось бы посмотреть на ТОГО путина поподробнее . Прям Фигаро ...
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03.11.2021 12:24 Відповісти
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03.11.2021 12:24 Відповісти
Преступник всегда возвращается на место своего преступления...
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03.11.2021 12:27 Відповісти
Только Украина не спешит назвать его преступником и подать в международный розыск,а почему?
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03.11.2021 12:29 Відповісти
А кто на Гитлера в международный розыск подавал?
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03.11.2021 12:34 Відповісти
Сомневаюсь,что тогда была эта функция.
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03.11.2021 12:37 Відповісти
Гитлер, чаушеску, каддафи...
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03.11.2021 12:35 Відповісти
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03.11.2021 12:29 Відповісти
А Терешкова одолжит бункерфюреру свой скафандр беременной?
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03.11.2021 12:31 Відповісти
Чтоб оно там и сдохло,падло.
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03.11.2021 12:32 Відповісти
Читал, что он собирается что-то важное в крыму прохрюкать. Наверное опять на Украину наезжать будет.
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03.11.2021 12:34 Відповісти
А может поедет прощаться с Крымом, пора... =)
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03.11.2021 12:44 Відповісти
На Чукотку хоть бы раз съездил! Территория в 27 Крымов! Целых три моря! А он за 30 лет ни разу не был. Скотыняка!
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03.11.2021 12:39 Відповісти
Там дохрена шаманів, стрьомно.
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03.11.2021 12:42 Відповісти
COVID не подкачай!
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03.11.2021 12:40 Відповісти
Коли вже він поїде на "концерт Кобзона" на "похмурій коняці" під танець "Калінка"!
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03.11.2021 12:40 Відповісти
Уверен, кобздох поехал на встречу с ******-оригиналом!
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03.11.2021 12:47 Відповісти
Окончание Гражданской войньі ознаменовалось в Крьіму массовьіми расстрелами , точно не известно число убитьіх , но то , что их ДЕСЯТКИ ТЬІСЯЧ , никто не сомневается. Путин будет отмечать кровавьій шабаш чекистов ? Сам ведь из них...
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03.11.2021 12:51 Відповісти
А как бы звучало - "Путин собрался в последний путь..." !
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03.11.2021 12:52 Відповісти
И мы бы помахали ему вслед синенько-желтым платочком!
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03.11.2021 13:01 Відповісти
Я бы с удовольствием исправил нужно на его могилу и то же самое сделал бы каждый нормальный человек на планете Земля!
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03.11.2021 14:39 Відповісти
USA вже теж наш? От же окупати бандерівці, коли тільки встигають
https://twitter.com/USNavyEurope/status/1455766468189171714/photo/1
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03.11.2021 13:00 Відповісти
тут астероид огромный к Земле подлетает и в аккурат в р-не севаса приводниться собирается по рассчетам ученых...совпадение?)..не думаю..
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03.11.2021 13:05 Відповісти
Инспектировать ядерное оружие, на базе со времен совка ржавеет
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03.11.2021 13:13 Відповісти
такую тварь уничтожить сбить самолёт возле Крыма
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03.11.2021 13:45 Відповісти
Почему вы ***** называете президентом, если он такой же не легитимный диктатор как и Лукашеску. Мало того что он незаконно избирался больше двух сроков, так еще и выборы проводил на окупированых территориях. Или уже Украина забыла?
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03.11.2021 14:13 Відповісти
100 % будет что то плохое об Украине мычать. Или готовит какую то очередную подлянку
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03.11.2021 14:43 Відповісти
а на паРаше об Украине исключительно ложь, передергивания, негатив, информационная агрессия, и непрекращающиеся уже восемь лет ежедневные многочисленные шоу ненависти на рашистских ТВ-помойках. и даже не восемь, а еще дольше -с 2004 года.
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03.11.2021 19:49 Відповісти
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03.11.2021 19:46 Відповісти
 
 