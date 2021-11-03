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Путін зібрався до окупованого Криму
Президент Росії Володимир Путін 4 листопада відвідає окупований Крим.
Про це заявив журналістам прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
За словами Пєскова, Путін завтра "буде в Севастополі", де відвідає меморіальний комплекс, присвячений закінченню Громадянської війни, а також зустрінеться з маріонеткою Кремля "головою" Севастополя Михайлом Розвожаєвим.
Топ коментарі
+9 Seventh Legion
показати весь коментар03.11.2021 12:17 Відповісти Посилання
+9 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар03.11.2021 12:27 Відповісти Посилання
+8 Александр Бычик
показати весь коментар03.11.2021 12:31 Відповісти Посилання
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