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Зеленский в Глазго расширил географию дипломатических контактов, - Кулеба

Зеленский в Глазго расширил географию дипломатических контактов, - Кулеба

Украинская делегация провела на климатической конференции СOP26 в Глазго два насыщенных дня переговоров, которые расширили дипломатическую географию и представили Киев как активного участника глобальных усилий изменениям климата.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Два дня в Глазго были очень насыщенными. Президент Украины провел в общей сложности 13 двусторонних встреч и переговоров, на которых говорилось об укреплении безопасности Украины, новых возможностях сотрудничества в энергетике, торговле, привлечении инвестиций", - сказал глава МИД.

По словам Кулебы, Зеленский на всех встречах уделял особое внимание ситуации безопасности на Донбассе, которая остается напряженной из-за деструктивных действий России.

"Речь шла о том, что мы можем сделать совместно с партнерами, чтобы остановить Россию и заставить ее конструктивно вести себя на переговорах. Отдельной темой была энергетическая безопасность Украины", - объяснил министр.

Читайте: Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич сегодня прибудет с официальным визитом в Украину, - МИД

Он также отметил расширение географии дипломатических контактов: "Мы расширили свой горизонт и вышли на новые позиции в этих регионах".

По словам главы МИД, некоторые контакты прошли впервые в истории двусторонних отношений, в частности, встречи с президентами Анголы и Либерии.

"Президент в Глазго расширил географию дипломатических контактов. Они создают новые возможности для Украины, позволяют более эффективно продвигать украинский экспорт, делать серьезные двусторонние проекты и в принципе укреплять наши позиции во всем мире", - уточнил Кулеба.

Он добавил, что Украина прибыла на конференцию "не с пустыми руками, а с конкретным вкладом в остановку изменений климата".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский из-за чрезвычайно важной встречи с Блинкеном не успел на выступление на конференции в Глазго. Организаторов предупредили, но произошел сбой, - Кулеба

Автор: 

Великобритания (5046) Зеленский Владимир (21064) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+10
Большой географ...
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03.11.2021 12:56 Ответить
+10
Употребил психотроп и....сознание географическое расширилось!
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03.11.2021 12:58 Ответить
+10
Кулебе как-то надо вылизать обделавшегося "главу государства". Оба же обделались.
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03.11.2021 13:00 Ответить
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Большой географ...
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03.11.2021 12:56 Ответить
Швидше хореограф.
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03.11.2021 12:57 Ответить
Не стреляйте в піаніста, он іграєт как умеет.
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03.11.2021 13:14 Ответить
Употребил психотроп и....сознание географическое расширилось!
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03.11.2021 12:58 Ответить
Угу..Вместе со зрачками.
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03.11.2021 13:01 Ответить
До уровня сортиров, где он отсиживался, пока подымались сложные для Украины вопросы.
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03.11.2021 12:59 Ответить
Кулебе как-то надо вылизать обделавшегося "главу государства". Оба же обделались.
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03.11.2021 13:00 Ответить
Глазго у вовы задрожало от тех контактов- Ваня дома оправдывается по Татарову
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03.11.2021 13:00 Ответить
Это дурь, которая не стоит внимания. А вот что стоило бы редакции уделить внимание так это тому факту, что Израиль находится в центре очень масштабной кибератаки. Утекли данные сотен тысяч народа(а то и больше), с разных сайтов: сайты знакомств, больницы, тур. агенства и т.д.. Утекло все: адреса, фамилии, телефоны, места работы и проживания, номера удостоверений личности и загран. паспортов, в общем все, что они оставляли на сайтах. Самое неприятное - утечка с сайта для знакомства гомиков. Сюрпризом для многих оказалось то, что даже удаленные профили оказались не очень удаленными Многие в панике от такого факта. Пока нет фотографий, но обещают выслать. Каждый день опубликовывают что-то новое. Вот на это было бы неплохо обратить внимание и начать учить народ элементарным правилам безопасности в интернете: длинные пароли, отдельный пароль для каждого сайта, двухфакторная аутентификация и т.д. Все это офтоп, само собой, но очень важный.

ПЫСЫ: это для фанатиков "Дії", им бы стоило обдумать необдуманное и быть более внимательным к самому себе и здравому смыслу.
ПЫПЫСЫ: фигляр - уже неактуально и неинтересно.
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03.11.2021 13:00 Ответить
"Президент в Глазго расширил географию дипломатических контактов."

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03.11.2021 13:01 Ответить
М-да! "Географічні контакти" "*********** України" охопили жителів Марсу і Сіріусу А наступного разу поповняться і "негуманоїдами" - зеленими чортиками і мухами з людськими очима!
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03.11.2021 13:02 Ответить
Це вже після розширених "контактів" з Колумбією і Аргентіною.
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03.11.2021 13:09 Ответить
Дегенерат конченный, когда ты уже сгинешь!!!
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03.11.2021 13:02 Ответить
Не виступив на запланованій конференції але бл@ть провів уй знає з ким зустрічі, де уй знає про що говорив. Перемрга мл@ть!
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03.11.2021 13:03 Ответить
"расширили свой горизонт и вышли на новые позиции в Англоле и Либерии"
Все понятно))))
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03.11.2021 13:09 Ответить


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03.11.2021 13:05 Ответить
"Товарищ сталин зеля, вы большой ученый..."
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03.11.2021 13:06 Ответить
Это он так контакты искал, что его самого найти не могли.
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03.11.2021 13:07 Ответить
Татышо?
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03.11.2021 13:07 Ответить
одна надежда была, потепление и ту развеяли. В речи этого идиота заложен глубокий смысл, Звездеть не о чем, не камни ворочать.
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03.11.2021 13:08 Ответить
Зеленский - Великий Расширитель географии! Ура, товарищи!
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03.11.2021 13:08 Ответить
Дуполиз пліснявий, що з цього приводу, коментарі будуть?

Зеленський пропустив свій виступ на кліматичному саміті в Глазго.

Володимир Зеленський не прийшов на свій виступ на кліматичній конференції СОР26 в Глазго. Президент України повинен був виступати з другою групою, однак, коли модератор Джон Керрі хотів його запросити, Володимира Зеленського не виявилося в залі.
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03.11.2021 13:17 Ответить
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03.11.2021 13:18 Ответить
Іншими словами: Зеленський не виступив на кліматичній конференції у Глазго, тому що в цей час розширював географію!
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03.11.2021 13:21 Ответить
Так, тому що в цей самий час , беня з єрмаком розширювали його очко-геограхфію!
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03.11.2021 13:37 Ответить
Ангола и Либерия?
Это прорыв, я щитаю!
)))))))))
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03.11.2021 13:44 Ответить

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03.11.2021 13:48 Ответить
Кулеба стал лизун лакеевич так вілизівать и прислуживать Зе еще не один министр не смог какие ві убогие ребята да Вас клоунов уже весь мир увидел можеш не напрыгаться и так все понятно его круг Ермак и татаров
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03.11.2021 13:52 Ответить
Внешнеполитическая активность президента Зеленского идет на пользу Украине , так держать !
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03.11.2021 13:58 Ответить
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03.11.2021 15:03 Ответить
 
 