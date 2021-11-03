Зеленский в Глазго расширил географию дипломатических контактов, - Кулеба

Украинская делегация провела на климатической конференции СOP26 в Глазго два насыщенных дня переговоров, которые расширили дипломатическую географию и представили Киев как активного участника глобальных усилий изменениям климата.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Два дня в Глазго были очень насыщенными. Президент Украины провел в общей сложности 13 двусторонних встреч и переговоров, на которых говорилось об укреплении безопасности Украины, новых возможностях сотрудничества в энергетике, торговле, привлечении инвестиций", - сказал глава МИД.

По словам Кулебы, Зеленский на всех встречах уделял особое внимание ситуации безопасности на Донбассе, которая остается напряженной из-за деструктивных действий России.

"Речь шла о том, что мы можем сделать совместно с партнерами, чтобы остановить Россию и заставить ее конструктивно вести себя на переговорах. Отдельной темой была энергетическая безопасность Украины", - объяснил министр.

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Он также отметил расширение географии дипломатических контактов: "Мы расширили свой горизонт и вышли на новые позиции в этих регионах".

По словам главы МИД, некоторые контакты прошли впервые в истории двусторонних отношений, в частности, встречи с президентами Анголы и Либерии.

"Президент в Глазго расширил географию дипломатических контактов. Они создают новые возможности для Украины, позволяют более эффективно продвигать украинский экспорт, делать серьезные двусторонние проекты и в принципе укреплять наши позиции во всем мире", - уточнил Кулеба.

Он добавил, что Украина прибыла на конференцию "не с пустыми руками, а с конкретным вкладом в остановку изменений климата".

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