Зеленский в Глазго расширил географию дипломатических контактов, - Кулеба
Украинская делегация провела на климатической конференции СOP26 в Глазго два насыщенных дня переговоров, которые расширили дипломатическую географию и представили Киев как активного участника глобальных усилий изменениям климата.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Два дня в Глазго были очень насыщенными. Президент Украины провел в общей сложности 13 двусторонних встреч и переговоров, на которых говорилось об укреплении безопасности Украины, новых возможностях сотрудничества в энергетике, торговле, привлечении инвестиций", - сказал глава МИД.
По словам Кулебы, Зеленский на всех встречах уделял особое внимание ситуации безопасности на Донбассе, которая остается напряженной из-за деструктивных действий России.
"Речь шла о том, что мы можем сделать совместно с партнерами, чтобы остановить Россию и заставить ее конструктивно вести себя на переговорах. Отдельной темой была энергетическая безопасность Украины", - объяснил министр.
Он также отметил расширение географии дипломатических контактов: "Мы расширили свой горизонт и вышли на новые позиции в этих регионах".
По словам главы МИД, некоторые контакты прошли впервые в истории двусторонних отношений, в частности, встречи с президентами Анголы и Либерии.
"Президент в Глазго расширил географию дипломатических контактов. Они создают новые возможности для Украины, позволяют более эффективно продвигать украинский экспорт, делать серьезные двусторонние проекты и в принципе укреплять наши позиции во всем мире", - уточнил Кулеба.
Он добавил, что Украина прибыла на конференцию "не с пустыми руками, а с конкретным вкладом в остановку изменений климата".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ПЫСЫ: это для фанатиков "Дії", им бы стоило обдумать необдуманное и быть более внимательным к самому себе и здравому смыслу.
ПЫПЫСЫ: фигляр - уже неактуально и неинтересно.
Все понятно))))
сталинзеля, вы большой ученый..."
Зеленський пропустив свій виступ на кліматичному саміті в Глазго.
Володимир Зеленський не прийшов на свій виступ на кліматичній конференції СОР26 в Глазго. Президент України повинен був виступати з другою групою, однак, коли модератор Джон Керрі хотів його запросити, Володимира Зеленського не виявилося в залі.
Это прорыв, я щитаю!
)))))))))