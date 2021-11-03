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Рада отправила в отставку министра экологии Абрамовского. ВИДЕО

Верховная Рада отправила в отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение проголосовали 322 народных депутата.

Вопрос отставки министра рассматривали по сокращенной процедуре. Абрамовский не отчитывался перед депутатами в сессионном зале.

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Автор: 

ВР (29302) отставка (3163) Абрамовский Роман (51)


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Наверное честно сказал ослу...что сократить выбросы парниковых газов на 65% к 3030-му году...возможно только в случае полной остановки всех предприятий в Украине...
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03.11.2021 13:23 Ответить
Шура, скажу Вам, как эколог экологу: "Ну какой из Абрамовского министр экологии???"
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03.11.2021 13:31 Ответить
Міняють шило на мило...З тією різницею що шило іде вже багате,а мило приходить ще бідне...Але вже друге шило чекає своєї черги щоб попрацювати на благо,добробут і щастя народу...Така наша зелена дєйствітєльность,просто якась лісова казка...
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03.11.2021 13:38 Ответить
- Кто это был?
- Не знаю, но бабок накосить он чуть-чуть успел.
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03.11.2021 13:42 Ответить
 
 