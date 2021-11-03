Рада отправила в отставку министра экологии Абрамовского. ВИДЕО
Верховная Рада отправила в отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение проголосовали 322 народных депутата.
Вопрос отставки министра рассматривали по сокращенной процедуре. Абрамовский не отчитывался перед депутатами в сессионном зале.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Не знаю, но бабок накосить он чуть-чуть успел.