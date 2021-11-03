Двое граждан Украины погибли в авиакатастрофе Ан-12 в России, - Минтранс Беларуси

Двое граждан Украины погибли в авиакатастрофе самолета "Авиакомпании Гродно" Ан-12БК в России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"3 ноября 2021 г. в 11.34 UTC при уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождем, ледяной дождь) самолет "Авиакомпании Гродно" АН-12БК EW-518TI потерпел катастрофу в районе населенного пункта Пивовареха. Воздушным судном управлял опытный экипаж, в состав которого входило 7 человек: 2 гражданина Российской Федерации, 2 – Украины и 3 – Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Указывается, что командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе АН-12 более 7 тысяч, на борту воздушного судна груз отсутствовал.

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