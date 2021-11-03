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Двое граждан Украины погибли в авиакатастрофе Ан-12 в России, - Минтранс Беларуси

Двое граждан Украины погибли в авиакатастрофе Ан-12 в России, - Минтранс Беларуси

Двое граждан Украины погибли в авиакатастрофе самолета "Авиакомпании Гродно" Ан-12БК в России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"3 ноября 2021 г. в 11.34 UTC при уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождем, ледяной дождь) самолет "Авиакомпании Гродно" АН-12БК EW-518TI потерпел катастрофу в районе населенного пункта Пивовареха. Воздушным судном управлял опытный экипаж, в состав которого входило 7 человек: 2 гражданина Российской Федерации, 2 – Украины и 3 – Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

Указывается, что командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе АН-12 более 7 тысяч, на борту воздушного судна груз отсутствовал.

Также смотрите: Новая авиакатастрофа в России, 32-я по счету в 2021-м: пропал самолет Ан-12. ВИДЕО

Автор: 

авиакатастрофа (1727) россия (96442) украинцы (3880)


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Топ комментарии
+64
Что делали украинские граждане в стране, которая ведет войну против Украины и убивает ее защитников.
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03.11.2021 18:29 Ответить
+51
то не граждане,граждане на московию не ездят!то малоросы,хохлы,донбасята и т.д.
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03.11.2021 18:29 Ответить
+33
Грошыки по тихому зароблялы. Вот ими и наелись досыта
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03.11.2021 18:34 Ответить
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Что делали украинские граждане в стране, которая ведет войну против Украины и убивает ее защитников.
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03.11.2021 18:29 Ответить
работали лётчиками
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03.11.2021 18:30 Ответить
На истребителях работали? Готовились бомбить города Украины?
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03.11.2021 19:00 Ответить
На військовому транспортнику? 😲 Це, як мінімум, манкуртство.
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03.11.2021 19:01 Ответить
Грошыки по тихому зароблялы. Вот ими и наелись досыта
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03.11.2021 18:34 Ответить
земля этим "земелям" российским стеклобетоном !

нехрен даже тушки в Украину везти!
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03.11.2021 18:49 Ответить
то не граждане,граждане на московию не ездят!то малоросы,хохлы,донбасята и т.д.
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03.11.2021 18:29 Ответить
Хлопці вірили, що на АН-12 можна літати, як на В-52, хоч 70 років.
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03.11.2021 18:29 Ответить
Та може й можна, але за умови такого ж догляду і обслуговування, як за Б-52...
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03.11.2021 18:46 Ответить
Ну так на космічах і копєйках же їздять. А там те саме, тільки двигунів чотири. Ну й колес трохи більше...
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03.11.2021 18:49 Ответить
в гродно, звідки літак, ще листя з дерев не поопадало...
а в якутії зима, снігові хмари...
не перелаштувались вчасно
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04.11.2021 01:41 Ответить
Якщо українець у росії ....І він не ( дипломат,розвідник,диверсант...) то чи це українець?
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03.11.2021 18:31 Ответить
Сплошной ребус: Граждане Украины, на белорусском самолете, в Сибири
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03.11.2021 18:31 Ответить
Якось навіть сумно за те що мало їх там таких було.Горіть у пеклі запроданці.
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03.11.2021 18:33 Ответить
То не Украинцы! Лаптеногие их называют "ванючие хахлы!"
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03.11.2021 18:36 Ответить
Все кто в расейку "катается" - не украинцы, а коллаборанты/малоросы/хохлы...
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03.11.2021 18:38 Ответить
Це типу, москалі радісно вітають тих, хто їх вбивав?
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03.11.2021 18:53 Ответить
какой войны вытираны?сирийской?
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03.11.2021 19:03 Ответить
а с какой стороны линии фронта?
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04.11.2021 08:34 Ответить
ну,миллионы я бы запомнил .а вот троих-забыл.я что,действительно рыбка гуппи?
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04.11.2021 20:19 Ответить
а вы довольно странно доказываете,из троих делаете миллионы.хотя даже кацапские организвции признают,что украинских заробитчан не более 500 тыс работает не в ЕС.

https://russian.eurasianet.org/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4 Трудовым мигрантом является каждый седьмой работающий по найму украинец. Число трудящихся за рубежом выросло с 1,2 млн в 2010-2012 годах до 3,2 млн в 2019-м, 2,7 млн из которых работали в ЕС. До 2014 года главным направлением для трудовой миграции была РФ
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04.11.2021 20:30 Ответить
Про 3 миллиона граждан Украины, живущих на России, сам Климкин говорил. Он - кацапский источник или нет?

Мало того, что память как у рыбки, так ещё и пытаетесь выставить собеседника дурачком.
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04.11.2021 21:19 Ответить
нажать на синие буквы и почитать источник вЯликость не позволяет?ну-ну
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04.11.2021 21:30 Ответить
Раньше были "миллионы" ...
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03.11.2021 19:09 Ответить
Гари а чё не миллиардами?
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03.11.2021 21:23 Ответить
десятки миллионов?
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04.11.2021 13:37 Ответить
в 18-м было до 1,5 миллионов граждан Украины на России. Смешно?
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04.11.2021 20:17 Ответить
ну так коллаборанты ж всегда были...
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05.11.2021 07:05 Ответить
Да не свистите. Поройтесь тщательнее в потрохах там 100% найдете росийские паспорта.
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03.11.2021 18:39 Ответить
👏👏👏👏👏 Це дунбасити. Україна ькп громадянство - то якийсь оксюморрн від української влади. Там ще і Па порт однієї з "гордих" бананово-шахтьорських "рєспублік" є.
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03.11.2021 19:07 Ответить
Нехай щастить
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03.11.2021 18:42 Ответить
И шо они там делали?
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03.11.2021 18:45 Ответить
на хлиб зароблялы
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03.11.2021 18:51 Ответить
Я ніколи не купляю хліб Білоруський. А на тих, хто купляє, дивлюсь з підозрою.
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03.11.2021 19:02 Ответить
Бог є
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03.11.2021 18:47 Ответить

где оН был в 32-33-м?
А *, отвечай!
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03.11.2021 19:28 Ответить
спитай у нього
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03.11.2021 19:33 Ответить
принято.
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03.11.2021 19:36 Ответить
Нехай шастать.
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03.11.2021 18:47 Ответить
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03.11.2021 18:49 Ответить
І дітей сиротами.
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03.11.2021 19:10 Ответить
заробітчани в московитів ,що може бути гірше...
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03.11.2021 18:51 Ответить
Насрать...
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03.11.2021 18:52 Ответить
громадян України в рашці немає. Є тільки малороси
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03.11.2021 18:53 Ответить
Саме так, бо оскільки Україна відмовилася від титулу Малоросія, то він автоматично перейшов Россії - Вєлікая Малая Русь...а взагалі, то у відповідь на створення союзної держави Россії та Білоруссії, Україна мала би проголосити про створення союзної держави України та Польщі.
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03.11.2021 19:00 Ответить
россия - то украденное название , следует называть эту территорию московией ...
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03.11.2021 19:15 Ответить
Тобто була держава з назвою Росія і Московія цю назву в неї вкрала? І як зараз називається та держава, яка до того, як її назву вкрала Московія, називалась Росія?
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03.11.2021 19:33 Ответить
Це хохлы, які працювали на ху)ла.
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03.11.2021 18:55 Ответить
Это всё через Путина, если б он не начал войну с Украиной, то самолеты Ан полностью ремонтировались бы на заводе им. Антонова и было бы всё нормально.
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03.11.2021 19:10 Ответить
номинально это не граждане Украины.просто мать с отцом вырастили их здесь(судьба совковая забросила).а они,кто получив образование,а кто и сразу после школы погнались за длинным расейским рублем.
но судьба распорядилась иначе...и рубли уже не длинные,и многие вообще зарабатывать уже не способны в результате умирания....
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03.11.2021 19:10 Ответить
протянули руки за длинным рублём, а потом протянули ноги
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03.11.2021 21:23 Ответить
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03.11.2021 19:17 Ответить
что, плакать?
да , плачу (мало.вато будет)
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03.11.2021 19:38 Ответить
Хм... Наші всі вдома...
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03.11.2021 19:26 Ответить
Пять москалей и двое сук сдохли. Это хорошо.
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03.11.2021 19:40 Ответить
НЕ ,,,,,..Й ШАСТАТЬ!
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03.11.2021 19:49 Ответить
***** шастать!
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03.11.2021 20:43 Ответить
Просто, он был тяжелее воздуха. (с)
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03.11.2021 20:48 Ответить
Тем временем в Черное море идет третий корабль ВМС США...,шойся Байден задумал...
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03.11.2021 20:56 Ответить
Указывается, что командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе АН-12 более 7 тысяч, на борту воздушного судна груз отсутствовал. Источник:
Слава Богу! Груз не пострадал!
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03.11.2021 21:22 Ответить
Ну і? 2 ватника відкинули копита. Нехай москалі їх загребуть. Чи може ще витрати має Україна нести за цих 2 лаптеголових?
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04.11.2021 07:33 Ответить
 
 