Двое граждан Украины погибли в авиакатастрофе Ан-12 в России, - Минтранс Беларуси
Двое граждан Украины погибли в авиакатастрофе самолета "Авиакомпании Гродно" Ан-12БК в России.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"3 ноября 2021 г. в 11.34 UTC при уходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождем, ледяной дождь) самолет "Авиакомпании Гродно" АН-12БК EW-518TI потерпел катастрофу в районе населенного пункта Пивовареха. Воздушным судном управлял опытный экипаж, в состав которого входило 7 человек: 2 гражданина Российской Федерации, 2 – Украины и 3 – Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
Указывается, что командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе АН-12 более 7 тысяч, на борту воздушного судна груз отсутствовал.
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нехрен даже тушки в Украину везти!
а в якутії зима, снігові хмари...
не перелаштувались вчасно
https://russian.eurasianet.org/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%81-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4 Трудовым мигрантом является каждый седьмой работающий по найму украинец. Число трудящихся за рубежом выросло с 1,2 млн в 2010-2012 годах до 3,2 млн в 2019-м, 2,7 млн из которых работали в ЕС. До 2014 года главным направлением для трудовой миграции была РФ
Мало того, что память как у рыбки, так ещё и пытаетесь выставить собеседника дурачком.
где оН был в 32-33-м?
А *, отвечай!
но судьба распорядилась иначе...и рубли уже не длинные,и многие вообще зарабатывать уже не способны в результате умирания....
да , плачу (мало.вато будет)
Слава Богу! Груз не пострадал!