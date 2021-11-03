Кабмин назначил Стрильца и.о. министра экологии
Кабинет Министров Украины назначил Руслана Стрильца временно исполняющим обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
"Временно возложено исполнение обязанностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на Стрильца Руслана Александровича", - написал Мельничук.
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Олександр Дніпро
показать весь комментарий03.11.2021 19:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Иван Петрович Сидоров
показать весь комментарий03.11.2021 19:16 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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