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Кабмин назначил Стрильца и.о. министра экологии

Кабмин назначил Стрильца и.о. министра экологии

Кабинет Министров Украины назначил Руслана Стрильца временно исполняющим обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Временно возложено исполнение обязанностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на Стрильца Руслана Александровича", - написал  Мельничук.

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Автор: 

Кабмин (14043) Минэкологии (276) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (76) Мельничук Тарас (44)


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03.11.2021 19:07 Ответить
Кто такой, каких кровей и из чьей конюшни.
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03.11.2021 19:16 Ответить
 
 