Абрамовский о причинах отставки с поста главы Минэкологии: "Если СНБО решил, что работа не удовлетворительная - я подчиняюсь"

Министр экологии Роман Абрамовский рассказал о причинах написания заявления об отставке.

Об этом Абрамовский рассказал Цензор.НЕТ в материале "Леса, отходы и поборы: почему Зеленский решил выгнать министра окружающей среды".

"Я считаю, что решение СНБО, которое указывает, что мы неудовлетворительно выполняем указы президента - достаточное основание, чтобы написать заявление об отставке. Я с этим не согласен, но какая разница, если есть протокол СНБО", - отметил министр.

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По его словам, у министерства около ста указов, больше всего из министерств, выполнение там неплохое по сравнению с другими, но и невыполненных, конечно, больше чем у других.

"Более того, некоторые вещи можно выполнить только после принятия законов. Есть такие задачи, которые из нас в Кабинете министров сняли, потому что они переписаны на другие министерства и органы исполнительной власти. Но у СНБО есть задачи, которые предусматривают ежеквартальную отчетность. Как их можно выполнить? Мы ежеквартально отчитываемся об их сопровождения. Есть задачи, которые не выполнены. Например, согласование Кодекса о недрах уже происходит полтора года. СНБО недавно внес дополнительные уточнения, мы снова остановили работу и занимаемся согласованием. Но такие вещи в Кабмине занимают 4-5 месяцев, потому что очень много разных процедур и замечаний", - объяснил министр.

В то же время, добавил Абрамовский, у него много замечаний по Госэкоинспекции.

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"Но все же для увольнения руководителя должны быть формальные основания - это либо ежегодное оценивание, либо дисциплинарное производство. Почему я так говорю, потому что может быть ситуация, что уволенный руководитель может возобновиться по решению суда затем и получить еще и компенсацию из бюджета. Кроме того, бывшему руководителю геологической службы вручили подозрение именно за такие убытки бюджета, потому что он уволил сотрудника, а тот потом возобновился", - подчеркнул министр.

Также, по словам Абрамовского, субъект назначения главы Госэкоинспекции - Кабмин. Он трижды просил уволиться руководителя Инспекции, однако тот отказался.

"По лесам. Объем незаконных рубок уменьшился в десятки раз. Далее - что мы называем незаконной рубкой. Это не рубка без лесорубочного билета, а рубка в сезон тишины. Да, это нарушение, но это не то, что нельзя рубить, а надо было подождать месяц. Рубка без ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду. - Ред.). Нарушение? Да! Но в любом случае эта древесина была бы заготовлена. Надо различать. А по результатам за 9 месяцев мы по доходности превзошли прошлый год на 5,6 млрд, а по налогам - на 1,7 млрд гривен. А до конца года будут еще впечатляющие цифры, потому что изменили много вредных вещей. Но если СНБО решило, что работа не удовлетворительная - я подчиняюсь", - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Аппарат Рады поступило заявление Абрамовского об отставке с должности министра экологии

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