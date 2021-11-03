Кабмін призначив Стрільця в.о. міністра екології
Кабінет Міністрів України призначив Руслана Стрільця тимчасово виконуючим обов'язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.
"Тимчасово покладено виконання обов'язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів України на Стрільця Руслана Олександровича", - написав Мельничук.
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Олександр Дніпро
показати весь коментар03.11.2021 19:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Иван Петрович Сидоров
показати весь коментар03.11.2021 19:16 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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