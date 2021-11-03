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Кабмін призначив Стрільця в.о. міністра екології

Кабмін призначив Стрільця в.о. міністра екології

Кабінет Міністрів України призначив Руслана Стрільця тимчасово виконуючим обов'язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

"Тимчасово покладено виконання обов'язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів України на Стрільця Руслана Олександровича", - написав Мельничук.

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Автор: 

Кабмін (14180) Мінекології (312) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (177) Мельничук Тарас (56)


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03.11.2021 19:07 Відповісти
Кто такой, каких кровей и из чьей конюшни.
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03.11.2021 19:16 Відповісти
 
 