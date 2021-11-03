Кабмин назначил Зборовского новым главой "Укртрансбезопасности"

Кабинет министров Украины назначил Евгения Зборовского главой Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), ранее победившего в конкурсе на эту должность.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Назначен Зборовский Евгений Сергеевич главой Государственной службы по безопасности на транспорте", - сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Ранее Евгений Зборовский входил в руководящий состав Патрульной полиции Киева, занимая должность командира батальона №3 полка №1 управления Патрульной полиции в городе Киеве.

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