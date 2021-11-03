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Кабмин назначил Зборовского новым главой "Укртрансбезопасности"

Кабмин назначил Зборовского новым главой

Кабинет министров Украины назначил Евгения Зборовского главой Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), ранее победившего в конкурсе на эту должность.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Назначен Зборовский Евгений Сергеевич главой Государственной службы по безопасности на транспорте", - сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Ранее Евгений Зборовский входил в руководящий состав Патрульной полиции Киева, занимая должность командира батальона №3 полка №1 управления Патрульной полиции в городе Киеве.

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Автор: 

Кабмин (14043) Укртрансбезопасность (60)


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Кто эти все люди?
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03.11.2021 19:12 Ответить
Малая часть 73%.
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03.11.2021 21:51 Ответить
Лучше бы Лысого из Квартала
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03.11.2021 19:23 Ответить
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03.11.2021 19:27 Ответить
Надо назначать на такую должность человека не связанного с правохранительными органами.
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03.11.2021 21:50 Ответить
 
 