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Кабмін призначив Зборовського новим головою "Укртрансбезпеки"

Кабмін призначив Зборовського новим головою

Кабінет міністрів України призначив Євгена Зборовського головою Державної служби безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), який раніше переміг у конкурсі на цю посаду.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Призначено Зборовського Євгена Сергійовича головою Державної служби з безпеки на транспорті", - повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Раніше Євген Зборовський входив до керівного складу Патрульної поліції Києва, обіймаючи посаду командира батальйону №3 полку №1 управління Патрульної поліції у місті Києві.

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Кабмін (14180) Укртрансбезпека (160)


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Кто эти все люди?
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03.11.2021 19:12 Відповісти
Малая часть 73%.
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03.11.2021 21:51 Відповісти
Лучше бы Лысого из Квартала
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03.11.2021 19:23 Відповісти
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03.11.2021 19:27 Відповісти
Надо назначать на такую должность человека не связанного с правохранительными органами.
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03.11.2021 21:50 Відповісти
 
 