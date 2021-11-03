Кабмін призначив Зборовського новим головою "Укртрансбезпеки"

Кабінет міністрів України призначив Євгена Зборовського головою Державної служби безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), який раніше переміг у конкурсі на цю посаду.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Призначено Зборовського Євгена Сергійовича головою Державної служби з безпеки на транспорті", - повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Раніше Євген Зборовський входив до керівного складу Патрульної поліції Києва, обіймаючи посаду командира батальйону №3 полку №1 управління Патрульної поліції у місті Києві.

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