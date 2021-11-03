Кабмін призначив Зборовського новим головою "Укртрансбезпеки"
Кабінет міністрів України призначив Євгена Зборовського головою Державної служби безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), який раніше переміг у конкурсі на цю посаду.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Призначено Зборовського Євгена Сергійовича головою Державної служби з безпеки на транспорті", - повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Раніше Євген Зборовський входив до керівного складу Патрульної поліції Києва, обіймаючи посаду командира батальйону №3 полку №1 управління Патрульної поліції у місті Києві.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Rino Onix
показати весь коментар03.11.2021 19:12 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Александр Иванов #442761
показати весь коментар03.11.2021 21:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Yuriy Smith
показати весь коментар03.11.2021 19:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Рекрут
показати весь коментар03.11.2021 19:27 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Александр Иванов #442761
показати весь коментар03.11.2021 21:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль