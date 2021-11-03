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Малеваный уволен с должности главы Госэкоинспекции

Малеваный уволен с должности главы Госэкоинспекции

Кабинет министров на заседании в среду уволил Андрея Малеваного с должности главы Государственной экологической инспекции.

Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Вместе с Андреем Малеваным Кабмин также уволил его заместителя Виктора Канцурака.

Пост главы Госэкоинспекции Малеваный занимал с мая 2020 года. На государственной службе находился с 2011 года. Он работал на руководящих должностях в Главном управлении Госземагентства в Киеве и Киевской области, Аппарате исполнительного органа Киевского городского совета, Департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды городского совета, Управлении экологии и природных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета.

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Автор: 

Госэкоинспекция (148) Кабмин (14041) увольнение (2689) Малеваный Андрей (22) Мельничук Тарас (44)


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Ему уже всю жизнь можно пить шампанское.
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03.11.2021 19:49 Ответить
...и купаться в нем
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03.11.2021 22:01 Ответить
Звільнили мальованого ,призначать штампованого.
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03.11.2021 19:53 Ответить
"Разом із Андрієм Мальованим Кабмін також звільнив його заступника Віктора Канцурака."- хвамільйо у них явно не з сінаґоги,того й звільнили.
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03.11.2021 20:45 Ответить
Мало приносил налички, босс не доволен😁
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03.11.2021 21:42 Ответить
потомственный чинуша и тут обоср..ался
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03.11.2021 22:02 Ответить
Следующий сказал заведующий...
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03.11.2021 22:10 Ответить
 
 