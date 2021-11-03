Малеваный уволен с должности главы Госэкоинспекции

Кабинет министров на заседании в среду уволил Андрея Малеваного с должности главы Государственной экологической инспекции.

Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Вместе с Андреем Малеваным Кабмин также уволил его заместителя Виктора Канцурака.

Пост главы Госэкоинспекции Малеваный занимал с мая 2020 года. На государственной службе находился с 2011 года. Он работал на руководящих должностях в Главном управлении Госземагентства в Киеве и Киевской области, Аппарате исполнительного органа Киевского городского совета, Департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды городского совета, Управлении экологии и природных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета.

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