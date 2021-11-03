Мальованого звільнено з посади голови Держекоінспекції
Кабінет міністрів на засіданні в середу звільнив Андрія Мальованого з посади голови Державної екологічної інспекції.
Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
Разом із Андрієм Мальованим Кабмін також звільнив його заступника Віктора Канцурака.
Посаду голови Держекоінспекції Мальований обіймав з травня 2020 року. На державній службі перебував із 2011 року. Він працював на керівних посадах у Головному управлінні Держземагентства у Києві та Київській області, в Апараті виконавчого органу Київської міської ради, Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища міської ради, Управлінні екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради.
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