Мальованого звільнено з посади голови Держекоінспекції

Кабінет міністрів на засіданні в середу звільнив Андрія Мальованого з посади голови Державної екологічної інспекції.

Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Разом із Андрієм Мальованим Кабмін також звільнив його заступника Віктора Канцурака.

Посаду голови Держекоінспекції Мальований обіймав з травня 2020 року. На державній службі перебував із 2011 року. Він працював на керівних посадах у Головному управлінні Держземагентства у Києві та Київській області, в Апараті виконавчого органу Київської міської ради, Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища міської ради, Управлінні екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради.

Читайте також: Шахраї телефонують керівникам підприємств від імені заступника голови Держекоінспекції та вимагають хабарі, - Мальований