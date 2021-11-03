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Мальованого звільнено з посади голови Держекоінспекції

Мальованого звільнено з посади голови Держекоінспекції

Кабінет міністрів на засіданні в середу звільнив Андрія Мальованого з посади голови Державної екологічної інспекції.

Про це повідомив у Telegram представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Разом із Андрієм Мальованим Кабмін також звільнив його заступника Віктора Канцурака.

Посаду голови Держекоінспекції Мальований обіймав з травня 2020 року. На державній службі перебував із 2011 року. Він працював на керівних посадах у Головному управлінні Держземагентства у Києві та Київській області, в Апараті виконавчого органу Київської міської ради, Департаменті міського благоустрою та збереження природного середовища міської ради, Управлінні екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради.

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Автор: 

Держекоінспекція (248) Кабмін (14180) звільнення (2696) Мальований Андрій (28) Мельничук Тарас (56)


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Ему уже всю жизнь можно пить шампанское.
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03.11.2021 19:49 Відповісти
...и купаться в нем
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03.11.2021 22:01 Відповісти
Звільнили мальованого ,призначать штампованого.
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03.11.2021 19:53 Відповісти
"Разом із Андрієм Мальованим Кабмін також звільнив його заступника Віктора Канцурака."- хвамільйо у них явно не з сінаґоги,того й звільнили.
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03.11.2021 20:45 Відповісти
Мало приносил налички, босс не доволен😁
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03.11.2021 21:42 Відповісти
потомственный чинуша и тут обоср..ался
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03.11.2021 22:02 Відповісти
Следующий сказал заведующий...
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03.11.2021 22:10 Відповісти
 
 