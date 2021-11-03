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Закон об олигархах не имеет права на существование, - нардеп

Закон об олигархах не имеет права на существование, - нардеп

Закон об олигархах бессмыслен и не имеет права на существование.

Об этом заявил народный депутат Сергей Рахманин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Моя точка зрения не изменилась, я считаю этот закон бессмысленным. Процедуру, которую предложили считаю не совершенной. Закон не имеет права на существование, если говорить о законодательном спаме, это же типичный пример его", - заявил Рахманин в эфире телеканала "Украина 24".

Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Во время голосования были одновременно приняты разные толкования статьи №5, определяющей орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

3 ноября Верховная Рада переголосовала проект закона, чтобы исправить ошибки, допущенные во время голосования 23 сентября.

Автор: 

Рахманин Сергей (120) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+15
Рахманіна вважаю найрозумнішим депутатом у всій Раді (хоч і не підтримую нинішню діяльність Голосу). Хоча б тому, що він єдиний запропонував публічно відгородитися від ОРДЛО колючим дротом і мінними полями, закрити всі пункти пропуску і припинити виплату їм пенсій!
І так, законопроект дійсно вважаю безглуздим, бо при Ющі не потрібно було приймати якісь окремі закони для того, щоб відібрати у Ахметова Криворіжсталь! Достатньо було, щщоб Антимонопольний комітет виконував свої прямі обов'язки!

 І так, США побороли своїх олігархів на початку ХХ ст. саме антимонопольними (в них це називалося антитрастовими) заходами!
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03.11.2021 20:08 Ответить
+11
Зашквар - це твій бубочка з татаровими і єрмаками.
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03.11.2021 20:21 Ответить
+11
Закон не имеет права на существование потому, что это не закон об олигархах, а закон о борьбе с политическими конкурентами.
1. По этому закону Коломойский, Ахметов, Фирташ и многие другие НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОЛИГАРХАМИ
2. НАЗНАЧАТЬ олигархов будет РНБО под руководством бубочки. Состав РНБО (назначение и исключение от туда) делается указами бубочки.

По-моему, этого достаточно.
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03.11.2021 20:32 Ответить
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Для олигархов все законы не существуют, нечего обсуждать.
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03.11.2021 19:57 Ответить
Вся Верховная рада в нынешнем составе не имеет права на существование!
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03.11.2021 20:02 Ответить
Как неожиданно...
Депутат из партии Пинчука
- вдруг против закона об олигархах...
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03.11.2021 21:00 Ответить
А депутаты из партии Коломойского и Ахметова за. Странно правда?
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04.11.2021 09:14 Ответить
А к чему такая дебильная спешка с этим законом. Венецианская комиссия даст заключение в декабре. Лохматить лохотрат для поднятия рейтинга?
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03.11.2021 20:00 Ответить
нет это чисто национальная черта нарида Вовы упрямый как козлина тупое бездарное наглое туповатое и не понимающего ничего кроме своего Хачу! и Эго варит в кипятке мои яйца!!!
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03.11.2021 20:26 Ответить
не понимающего ничего кроме своего Хачу!
Да оно не понимает своего Хачу кроме попиарится и курнуть после этого. Теперь это не то что ноль, это круглый кружок дыма от айкосика в воздухе... Страной правит Дерьмак и бородатая бабушка. В феврале, в начале, ****** тарифы. Когда от праздничной эйфории нарид отойдет...
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03.11.2021 20:32 Ответить
Рахманіна вважаю найрозумнішим депутатом у всій Раді (хоч і не підтримую нинішню діяльність Голосу). Хоча б тому, що він єдиний запропонував публічно відгородитися від ОРДЛО колючим дротом і мінними полями, закрити всі пункти пропуску і припинити виплату їм пенсій!
І так, законопроект дійсно вважаю безглуздим, бо при Ющі не потрібно було приймати якісь окремі закони для того, щоб відібрати у Ахметова Криворіжсталь! Достатньо було, щщоб Антимонопольний комітет виконував свої прямі обов'язки!

 І так, США побороли своїх олігархів на початку ХХ ст. саме антимонопольними (в них це називалося антитрастовими) заходами!
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03.11.2021 20:08 Ответить
Але ж сам Ющ був тоді категорично проти , й не він займався судовими позиками .

Той же Бесмертний потім розповідав, в якому физичному стані тоді перебував ВАЮ й чому не хотів конфліктів з Юлею , й з Пєтєю . Бо він ледве пересувався й був пригниченний отруєннєм й його наслідками . Тяжке лікування й тощо .
Всім відомо , хто займався війною з олігархатом тоді , й саме на кого усі тоді олігархи оскаржилися .

Але ж там Ахмєтов був лише партнером Пінчука й саме Пінчуку подарував Кучмо "Кріворіжсталь" , а не Ахмєтову .
Й саме Пінчук натравив на Юлю свою дресовану собаку Інку й вона бігала по усіх ефірах й лаяла йще майже 15 років після ...
А потім була труба Фірташки , потім були вишки Бойко й чорноморський шельф .

До речі , саме Фарташа в прямому ефірі 2007 захищав ВАЮ . Й саме бажання дружити з олігархатом й була сутність його конфлікта з Юлею .
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03.11.2021 20:59 Ответить
Ви забули одне - реприватизація Криворіжсталі відбулася не при Юлі, а при Єханурові. Я точно пригадую, як в прямому ефірі показували реприватизацію і Юля прийшла туди на засідання АМКУ уже не як прем'єр... Ну а в тому, що Єхануров був 100% прем'єром Юща, ви ж не сперечатиметеся? Тому я не думаю, що саме Ющ був проти!
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03.11.2021 21:07 Ответить
"Реприватизація" це такий собі побутовий термін й жодного відношеня не має до юриспруденції .

Суд по скасуванню результатів конкурсу , де за 800 млн. Пінчук з Ахметовим "придбали" комбінат був травні . Цей суд був головним чинником проти олігархів . Й саме цей позив готувала Юля .
Скажу навіть більше , Олігархам їх 800 млн. повернули чинно й саме тоді їх представники волали мовляв , що вони влали гроші , а їм повернули тільки 800 лямів . Це був дуже короткий термін , бо коли Міталл виклав в 5 разів більше там замовкли в ганчірку .
А то , що Ви згадали , то був наступний етап й інший конкурс по приватизації державного комбінату міліардером Мітталом за 4.5 млрд. А Юлю зняли (як й Пєтю) в кінці серпня . Конкурс був у вересні . Й , до речі Юля була не дуже "за" повторної приватизації , бо її концепт , що продавати можно тільки те майно , яке збиткове й в тому був консенсус з СПУ , з якого Валя керувала держмайном й саме тому Міталла змусили підписати забов"язання , що збережуть виробництво . Бо була велика підозра , що індус купував комбінат , що б позбавитися конкуренції на ринку .
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03.11.2021 21:23 Ответить
Ну Міттал точно закривати не хотів, бо після купівлі і зарплати підняв, і кілька мільярдів у модернізацію вклав. Моя сестра двоюрідна по роботі з ними контактує. Зараз на деяких далеко не керівних посадах там робочі до 30 тисяч зп мають...
Між іншим, Криворіжсталь - єдине підприємство, власник якого дійсно вклався в екологію - фільтри ставив і тд (ще Пінчук там Дніпросталь з нуля побудував, але із старих комбінатів тільки Міттал модернізував). А зелені його ще й чмирять за екологію, а комбінати Ахметова не чіпають!
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03.11.2021 21:29 Ответить
Доказ, що не брешу про зарплату - пару років там страйк був, бо машиністів тепловозів заводських не влаштовувала зарплата в 20+ тис. грн...
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03.11.2021 21:31 Ответить
Кучма против Олегорхата.Анекдот....
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03.11.2021 20:10 Ответить
Рахманин, а не хватит ли с тебя зашкваров? Не?
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03.11.2021 20:13 Ответить
Зашквар - це твій бубочка з татаровими і єрмаками.
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03.11.2021 20:21 Ответить
И чем же? Тем, что хотят избавить Народ от олигархов?
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03.11.2021 20:37 Ответить
беня сидить вже? У фірташа відібрані облгази? В суркіса вже нема жодного обленерго?
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03.11.2021 20:44 Ответить
У Фирташа отобрано то, что не было отобрано ни при одном другом президенте, включая Порошенко. Дали буде. Женя сидит в Украине безвылазно. Хотя учитывая то, что он, ЕДИНСТВЕННЫЙ олигархах Украины, сделал для страны в 2014, претензий к нему меньше, чем к остальным. А Петя с Ринатом пока трепыхаться. Вот для этого и нужен закон.
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03.11.2021 21:05 Ответить
* Беня
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03.11.2021 21:06 Ответить
* трепыхаются
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03.11.2021 21:07 Ответить
А що Бєня зробив для України в 2014-му? Поточнюю: не ДЛЯ СЕБЕ, а ДЛЯ УКРАЇНИ. Чи ви про виплату за вбитого сєпара? Тоді дайте відповаідь: а хто ж в той час вирішував - то сєпар чи конкурент? Суд? Прокуратура? ВРУ? Чи Бєня?
Можете назвати мене "порохоботом", але мені дійсно цікаво: ЩО БЄНЯ ЗРОБИВ ДЛЯ УКРАЇНИ???
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03.11.2021 21:55 Ответить
він навіть не скаже, що саме відібрано в Фірташа...
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04.11.2021 09:33 Ответить
Кримінальне чушло Татаров хоче звільнити народ від олігархів? Ну не можна ж бути настільки тупим, що в таке вірити...
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03.11.2021 21:07 Ответить
Мне плевать на Татарова, хотя я считаю, что ему не место во власти. Но Татаров не есть ключевая фигура. Я сужу по делам Зеленского и его команды. И они мне нравятся.
Кстати, а можно узнать, почему "патриотичный" Порошенко не прикрыл мертвечука и его медиапомойки, а напротив- отдал ему государственную трубу? Или об этом мы предпочитаем не вспоминать?
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03.11.2021 21:14 Ответить
Тобто татров поганий, а бубочка, який його прилаштував, - хороший?
А мертвечука коли посадять? Ти сам знаєш, що ніколи. Вчора випустили з-під домашнього арешту, "доказів не назбирали". А перед самим введенням санкцій його літаки якимось чудом встигли вилетіти за кордон і перереєструватися. А в СН кілька шісток мертвечука, і ніхто їх чомусь із СН не виганяє, бо їх і брали ж у список лише тому, що вони під мертвечуком.
Така сама клоунада із законом про олігархів буде, де РНБО (напряму підлеглий бубочці) буде назначати олігархів.
У вас, клоунів, нічого, крім клоунади, не виходить. Ще нічого доброго для України ваша жлобятня не створила.
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03.11.2021 21:23 Ответить
ВТРАЧЕНА ЛОГІКА. У світі повелося так, якщо хоть щось має місце в ньому (світі) бути, то про це "щось" існує закон, або закономірності його існування. Отож нормативне поле вже встигло накопичити закони і про владу, і про населення та його господарську діяльність, і про навколишнє середовище і навіть про відходи. А от про олігархів закону немає. Адже олігархі є, а закону про них немає. Образливо.
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03.11.2021 20:14 Ответить
Його і не буде, поки олігархи або їх ляльки керують державою.
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03.11.2021 20:22 Ответить
Если б этот закон не парил олигархов не было бы такого кипиша от рахманиных, порошенкиных и тп. А такое мощное сопротивление говорит о том что закон многим не удобен. Даже простое включение в реестр олигархов влечетимиджевые, а в последствии финансовые потери. Реакцию на международном уровне и многое другое....
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03.11.2021 20:24 Ответить
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03.11.2021 20:47 Ответить
Перестройка Зелиных болванов прошла успешно...первое стадо уволено в запас во главе с Розумковыми и прочими Гончаруками...власть Советов и краснопузый пролетариат сменил команду цирка Шапито... весело живем и вперед идем...
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03.11.2021 20:28 Ответить
Закон не имеет права на существование потому, что это не закон об олигархах, а закон о борьбе с политическими конкурентами.
1. По этому закону Коломойский, Ахметов, Фирташ и многие другие НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОЛИГАРХАМИ
2. НАЗНАЧАТЬ олигархов будет РНБО под руководством бубочки. Состав РНБО (назначение и исключение от туда) делается указами бубочки.

По-моему, этого достаточно.
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03.11.2021 20:32 Ответить
Есть конституция? Есть,читаем:
Стаття 21.



Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
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03.11.2021 20:35 Ответить
Кого цікавить думка якось депутата від найдрібнійшої фракції , якщо олігари цій клоунаді "аплодували стоячи" ...

Такої хохми йще Рада ніколи не приймала й таку херню йще ніколи не назвивали "законом" ....

"Закон про олігархів" , який замовили самі олігархи !

Франц Кавка нервово смалить у сторіну ...
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03.11.2021 20:36 Ответить
Американский олигарх Илан Маск превысил свое состояние свыше 200 ярдов долларов и занял 1 место в списке журнала Forbes с суммой 206 ярдов...Джефф Безос и прочие Билл Гейтсы остали в этом году... А посему их надо облжить дополнительным налогом,так считаю некоторые Конгрессмены США...так что после Рождественских каникул в США этот закон примут па любасу...,и Илан Маск сразу потеряет 10 ярдов долларов...
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03.11.2021 20:39 Ответить
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03.11.2021 20:49 Ответить
конешно не имеет! Он для лохов

носитесь с ним как с женой зеленского
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03.11.2021 20:56 Ответить
Цей закон треба було назвати не - антиолігархічним а - для знищення політичних конкурентів ,, а конкретно - Порошенка . .
Зуб даю , коли цей закон запрацює , зебіли олігархом не визнають , ні Каломойшу , ні Ахметова , ні Пінчука ,, бо вони не в опозиції до влади , і на виборах їй не конкуренти . А от Порошенка запросто .. Можете заскрінити мій комент .
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03.11.2021 21:00 Ответить
Медиатузы в печали.А медиакороли лишаются левого бабла.
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03.11.2021 21:30 Ответить
Это ты про ЗЕ, который с каналов Коломойского в презы подался?
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04.11.2021 09:17 Ответить
Щодо закону про олігархів . Слуги ввели норму , що член РНБО , наряду з КМ,СБУ , НБУ , АК має право вносити кандидатури , а РНБО вносити в реєстр олігархів після указу президента. Ті ж яйця , тільки в профіль. Бо РНБО ( тобто блазень ) все вирішує . Думаю Венеціанка зарубає такий варіант . А чом Цензор не пояснив суті поправок ???? Посилання : https://www.ostro.org/general/society/news/621711/
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03.11.2021 22:23 Ответить
Олігархи не мають право на існування в Україні. А наші закони, незалежно від їх права на існування, в Україні не виконуються. Починаючи з Конституції.
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03.11.2021 23:13 Ответить
Ура, олигархи, - вне закона, т.е. незаконны!
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04.11.2021 08:54 Ответить
Ще один приклад, як функціонуватиме т.зв. "закон про олігархів" - в інфі "...."
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04.11.2021 09:31 Ответить
Споримо на $1 що першим олігархом в Україні буде Порошенко
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04.11.2021 09:58 Ответить
 
 