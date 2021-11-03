Закон об олигархах не имеет права на существование, - нардеп
Закон об олигархах бессмыслен и не имеет права на существование.
Об этом заявил народный депутат Сергей Рахманин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Моя точка зрения не изменилась, я считаю этот закон бессмысленным. Процедуру, которую предложили считаю не совершенной. Закон не имеет права на существование, если говорить о законодательном спаме, это же типичный пример его", - заявил Рахманин в эфире телеканала "Украина 24".
Как сообщалось, 23 сентября Верховная рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.
Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.
Во время голосования были одновременно приняты разные толкования статьи №5, определяющей орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.
3 ноября Верховная Рада переголосовала проект закона, чтобы исправить ошибки, допущенные во время голосования 23 сентября.
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Депутат из партии Пинчука
- вдруг против закона об олигархах...
Да оно не понимает своего Хачу кроме попиарится и курнуть после этого. Теперь это не то что ноль, это круглый кружок дыма от айкосика в воздухе... Страной правит Дерьмак и бородатая бабушка. В феврале, в начале, ****** тарифы. Когда от праздничной эйфории нарид отойдет...
І так, законопроект дійсно вважаю безглуздим, бо при Ющі не потрібно було приймати якісь окремі закони для того, щоб відібрати у Ахметова Криворіжсталь! Достатньо було, щщоб Антимонопольний комітет виконував свої прямі обов'язки!
І так, США побороли своїх олігархів на початку ХХ ст. саме антимонопольними (в них це називалося антитрастовими) заходами!
Той же Бесмертний потім розповідав, в якому физичному стані тоді перебував ВАЮ й чому не хотів конфліктів з Юлею , й з Пєтєю . Бо він ледве пересувався й був пригниченний отруєннєм й його наслідками . Тяжке лікування й тощо .
Всім відомо , хто займався війною з олігархатом тоді , й саме на кого усі тоді олігархи оскаржилися .
Але ж там Ахмєтов був лише партнером Пінчука й саме Пінчуку подарував Кучмо "Кріворіжсталь" , а не Ахмєтову .
Й саме Пінчук натравив на Юлю свою дресовану собаку Інку й вона бігала по усіх ефірах й лаяла йще майже 15 років після ...
А потім була труба Фірташки , потім були вишки Бойко й чорноморський шельф .
До речі , саме Фарташа в прямому ефірі 2007 захищав ВАЮ . Й саме бажання дружити з олігархатом й була сутність його конфлікта з Юлею .
Суд по скасуванню результатів конкурсу , де за 800 млн. Пінчук з Ахметовим "придбали" комбінат був травні . Цей суд був головним чинником проти олігархів . Й саме цей позив готувала Юля .
Скажу навіть більше , Олігархам їх 800 млн. повернули чинно й саме тоді їх представники волали мовляв , що вони влали гроші , а їм повернули тільки 800 лямів . Це був дуже короткий термін , бо коли Міталл виклав в 5 разів більше там замовкли в ганчірку .
А то , що Ви згадали , то був наступний етап й інший конкурс по приватизації державного комбінату міліардером Мітталом за 4.5 млрд. А Юлю зняли (як й Пєтю) в кінці серпня . Конкурс був у вересні . Й , до речі Юля була не дуже "за" повторної приватизації , бо її концепт , що продавати можно тільки те майно , яке збиткове й в тому був консенсус з СПУ , з якого Валя керувала держмайном й саме тому Міталла змусили підписати забов"язання , що збережуть виробництво . Бо була велика підозра , що індус купував комбінат , що б позбавитися конкуренції на ринку .
Між іншим, Криворіжсталь - єдине підприємство, власник якого дійсно вклався в екологію - фільтри ставив і тд (ще Пінчук там Дніпросталь з нуля побудував, але із старих комбінатів тільки Міттал модернізував). А зелені його ще й чмирять за екологію, а комбінати Ахметова не чіпають!
Можете назвати мене "порохоботом", але мені дійсно цікаво: ЩО БЄНЯ ЗРОБИВ ДЛЯ УКРАЇНИ???
Кстати, а можно узнать, почему "патриотичный" Порошенко не прикрыл мертвечука и его медиапомойки, а напротив- отдал ему государственную трубу? Или об этом мы предпочитаем не вспоминать?
А мертвечука коли посадять? Ти сам знаєш, що ніколи. Вчора випустили з-під домашнього арешту, "доказів не назбирали". А перед самим введенням санкцій його літаки якимось чудом встигли вилетіти за кордон і перереєструватися. А в СН кілька шісток мертвечука, і ніхто їх чомусь із СН не виганяє, бо їх і брали ж у список лише тому, що вони під мертвечуком.
Така сама клоунада із законом про олігархів буде, де РНБО (напряму підлеглий бубочці) буде назначати олігархів.
У вас, клоунів, нічого, крім клоунади, не виходить. Ще нічого доброго для України ваша жлобятня не створила.
1. По этому закону Коломойский, Ахметов, Фирташ и многие другие НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОЛИГАРХАМИ
2. НАЗНАЧАТЬ олигархов будет РНБО под руководством бубочки. Состав РНБО (назначение и исключение от туда) делается указами бубочки.
По-моему, этого достаточно.
Стаття 21.
Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Такої хохми йще Рада ніколи не приймала й таку херню йще ніколи не назвивали "законом" ....
"Закон про олігархів" , який замовили самі олігархи !
Франц Кавка нервово смалить у сторіну ...
носитесь с ним как с женой зеленского
Зуб даю , коли цей закон запрацює , зебіли олігархом не визнають , ні Каломойшу , ні Ахметова , ні Пінчука ,, бо вони не в опозиції до влади , і на виборах їй не конкуренти . А от Порошенка запросто .. Можете заскрінити мій комент .