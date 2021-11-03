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Закон про олігархів не має права на існування, - нардеп

Закон про олігархів не має права на існування, - нардеп

Закон про олігархів безглуздий і не має права на існування.

Про це заявив народний депутат Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Моя точку зору не змінилась, я вважаю цей закон безглуздим. Процедуру, яку запропонували вважаю не досконалою. Закон не має права на існування, якщо говорити про законодавчий спам, це ж типовий приклад його", - заявив Рахманін в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроєкт про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

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Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.

3 листопада Верховна рада переголосувала проєкт закону, щоб виправити помилки, допущені під час голосування 23 вересня.

Автор: 

Рахманін Сергій (137) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+15
Рахманіна вважаю найрозумнішим депутатом у всій Раді (хоч і не підтримую нинішню діяльність Голосу). Хоча б тому, що він єдиний запропонував публічно відгородитися від ОРДЛО колючим дротом і мінними полями, закрити всі пункти пропуску і припинити виплату їм пенсій!
І так, законопроект дійсно вважаю безглуздим, бо при Ющі не потрібно було приймати якісь окремі закони для того, щоб відібрати у Ахметова Криворіжсталь! Достатньо було, щщоб Антимонопольний комітет виконував свої прямі обов'язки!

 І так, США побороли своїх олігархів на початку ХХ ст. саме антимонопольними (в них це називалося антитрастовими) заходами!
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03.11.2021 20:08 Відповісти
+11
Зашквар - це твій бубочка з татаровими і єрмаками.
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03.11.2021 20:21 Відповісти
+11
Закон не имеет права на существование потому, что это не закон об олигархах, а закон о борьбе с политическими конкурентами.
1. По этому закону Коломойский, Ахметов, Фирташ и многие другие НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОЛИГАРХАМИ
2. НАЗНАЧАТЬ олигархов будет РНБО под руководством бубочки. Состав РНБО (назначение и исключение от туда) делается указами бубочки.

По-моему, этого достаточно.
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03.11.2021 20:32 Відповісти
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Для олигархов все законы не существуют, нечего обсуждать.
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03.11.2021 19:57 Відповісти
Вся Верховная рада в нынешнем составе не имеет права на существование!
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03.11.2021 20:02 Відповісти
Как неожиданно...
Депутат из партии Пинчука
- вдруг против закона об олигархах...
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03.11.2021 21:00 Відповісти
А депутаты из партии Коломойского и Ахметова за. Странно правда?
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04.11.2021 09:14 Відповісти
А к чему такая дебильная спешка с этим законом. Венецианская комиссия даст заключение в декабре. Лохматить лохотрат для поднятия рейтинга?
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03.11.2021 20:00 Відповісти
нет это чисто национальная черта нарида Вовы упрямый как козлина тупое бездарное наглое туповатое и не понимающего ничего кроме своего Хачу! и Эго варит в кипятке мои яйца!!!
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03.11.2021 20:26 Відповісти
не понимающего ничего кроме своего Хачу!
Да оно не понимает своего Хачу кроме попиарится и курнуть после этого. Теперь это не то что ноль, это круглый кружок дыма от айкосика в воздухе... Страной правит Дерьмак и бородатая бабушка. В феврале, в начале, ****** тарифы. Когда от праздничной эйфории нарид отойдет...
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03.11.2021 20:32 Відповісти
Рахманіна вважаю найрозумнішим депутатом у всій Раді (хоч і не підтримую нинішню діяльність Голосу). Хоча б тому, що він єдиний запропонував публічно відгородитися від ОРДЛО колючим дротом і мінними полями, закрити всі пункти пропуску і припинити виплату їм пенсій!
І так, законопроект дійсно вважаю безглуздим, бо при Ющі не потрібно було приймати якісь окремі закони для того, щоб відібрати у Ахметова Криворіжсталь! Достатньо було, щщоб Антимонопольний комітет виконував свої прямі обов'язки!

 І так, США побороли своїх олігархів на початку ХХ ст. саме антимонопольними (в них це називалося антитрастовими) заходами!
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03.11.2021 20:08 Відповісти
Але ж сам Ющ був тоді категорично проти , й не він займався судовими позиками .

Той же Бесмертний потім розповідав, в якому физичному стані тоді перебував ВАЮ й чому не хотів конфліктів з Юлею , й з Пєтєю . Бо він ледве пересувався й був пригниченний отруєннєм й його наслідками . Тяжке лікування й тощо .
Всім відомо , хто займався війною з олігархатом тоді , й саме на кого усі тоді олігархи оскаржилися .

Але ж там Ахмєтов був лише партнером Пінчука й саме Пінчуку подарував Кучмо "Кріворіжсталь" , а не Ахмєтову .
Й саме Пінчук натравив на Юлю свою дресовану собаку Інку й вона бігала по усіх ефірах й лаяла йще майже 15 років після ...
А потім була труба Фірташки , потім були вишки Бойко й чорноморський шельф .

До речі , саме Фарташа в прямому ефірі 2007 захищав ВАЮ . Й саме бажання дружити з олігархатом й була сутність його конфлікта з Юлею .
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03.11.2021 20:59 Відповісти
Ви забули одне - реприватизація Криворіжсталі відбулася не при Юлі, а при Єханурові. Я точно пригадую, як в прямому ефірі показували реприватизацію і Юля прийшла туди на засідання АМКУ уже не як прем'єр... Ну а в тому, що Єхануров був 100% прем'єром Юща, ви ж не сперечатиметеся? Тому я не думаю, що саме Ющ був проти!
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03.11.2021 21:07 Відповісти
"Реприватизація" це такий собі побутовий термін й жодного відношеня не має до юриспруденції .

Суд по скасуванню результатів конкурсу , де за 800 млн. Пінчук з Ахметовим "придбали" комбінат був травні . Цей суд був головним чинником проти олігархів . Й саме цей позив готувала Юля .
Скажу навіть більше , Олігархам їх 800 млн. повернули чинно й саме тоді їх представники волали мовляв , що вони влали гроші , а їм повернули тільки 800 лямів . Це був дуже короткий термін , бо коли Міталл виклав в 5 разів більше там замовкли в ганчірку .
А то , що Ви згадали , то був наступний етап й інший конкурс по приватизації державного комбінату міліардером Мітталом за 4.5 млрд. А Юлю зняли (як й Пєтю) в кінці серпня . Конкурс був у вересні . Й , до речі Юля була не дуже "за" повторної приватизації , бо її концепт , що продавати можно тільки те майно , яке збиткове й в тому був консенсус з СПУ , з якого Валя керувала держмайном й саме тому Міталла змусили підписати забов"язання , що збережуть виробництво . Бо була велика підозра , що індус купував комбінат , що б позбавитися конкуренції на ринку .
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03.11.2021 21:23 Відповісти
Ну Міттал точно закривати не хотів, бо після купівлі і зарплати підняв, і кілька мільярдів у модернізацію вклав. Моя сестра двоюрідна по роботі з ними контактує. Зараз на деяких далеко не керівних посадах там робочі до 30 тисяч зп мають...
Між іншим, Криворіжсталь - єдине підприємство, власник якого дійсно вклався в екологію - фільтри ставив і тд (ще Пінчук там Дніпросталь з нуля побудував, але із старих комбінатів тільки Міттал модернізував). А зелені його ще й чмирять за екологію, а комбінати Ахметова не чіпають!
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03.11.2021 21:29 Відповісти
Доказ, що не брешу про зарплату - пару років там страйк був, бо машиністів тепловозів заводських не влаштовувала зарплата в 20+ тис. грн...
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03.11.2021 21:31 Відповісти
Кучма против Олегорхата.Анекдот....
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03.11.2021 20:10 Відповісти
Рахманин, а не хватит ли с тебя зашкваров? Не?
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03.11.2021 20:13 Відповісти
Зашквар - це твій бубочка з татаровими і єрмаками.
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03.11.2021 20:21 Відповісти
И чем же? Тем, что хотят избавить Народ от олигархов?
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03.11.2021 20:37 Відповісти
беня сидить вже? У фірташа відібрані облгази? В суркіса вже нема жодного обленерго?
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03.11.2021 20:44 Відповісти
У Фирташа отобрано то, что не было отобрано ни при одном другом президенте, включая Порошенко. Дали буде. Женя сидит в Украине безвылазно. Хотя учитывая то, что он, ЕДИНСТВЕННЫЙ олигархах Украины, сделал для страны в 2014, претензий к нему меньше, чем к остальным. А Петя с Ринатом пока трепыхаться. Вот для этого и нужен закон.
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03.11.2021 21:05 Відповісти
* Беня
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03.11.2021 21:06 Відповісти
* трепыхаются
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03.11.2021 21:07 Відповісти
А що Бєня зробив для України в 2014-му? Поточнюю: не ДЛЯ СЕБЕ, а ДЛЯ УКРАЇНИ. Чи ви про виплату за вбитого сєпара? Тоді дайте відповаідь: а хто ж в той час вирішував - то сєпар чи конкурент? Суд? Прокуратура? ВРУ? Чи Бєня?
Можете назвати мене "порохоботом", але мені дійсно цікаво: ЩО БЄНЯ ЗРОБИВ ДЛЯ УКРАЇНИ???
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03.11.2021 21:55 Відповісти
він навіть не скаже, що саме відібрано в Фірташа...
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04.11.2021 09:33 Відповісти
Кримінальне чушло Татаров хоче звільнити народ від олігархів? Ну не можна ж бути настільки тупим, що в таке вірити...
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03.11.2021 21:07 Відповісти
Мне плевать на Татарова, хотя я считаю, что ему не место во власти. Но Татаров не есть ключевая фигура. Я сужу по делам Зеленского и его команды. И они мне нравятся.
Кстати, а можно узнать, почему "патриотичный" Порошенко не прикрыл мертвечука и его медиапомойки, а напротив- отдал ему государственную трубу? Или об этом мы предпочитаем не вспоминать?
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03.11.2021 21:14 Відповісти
Тобто татров поганий, а бубочка, який його прилаштував, - хороший?
А мертвечука коли посадять? Ти сам знаєш, що ніколи. Вчора випустили з-під домашнього арешту, "доказів не назбирали". А перед самим введенням санкцій його літаки якимось чудом встигли вилетіти за кордон і перереєструватися. А в СН кілька шісток мертвечука, і ніхто їх чомусь із СН не виганяє, бо їх і брали ж у список лише тому, що вони під мертвечуком.
Така сама клоунада із законом про олігархів буде, де РНБО (напряму підлеглий бубочці) буде назначати олігархів.
У вас, клоунів, нічого, крім клоунади, не виходить. Ще нічого доброго для України ваша жлобятня не створила.
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03.11.2021 21:23 Відповісти
ВТРАЧЕНА ЛОГІКА. У світі повелося так, якщо хоть щось має місце в ньому (світі) бути, то про це "щось" існує закон, або закономірності його існування. Отож нормативне поле вже встигло накопичити закони і про владу, і про населення та його господарську діяльність, і про навколишнє середовище і навіть про відходи. А от про олігархів закону немає. Адже олігархі є, а закону про них немає. Образливо.
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03.11.2021 20:14 Відповісти
Його і не буде, поки олігархи або їх ляльки керують державою.
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03.11.2021 20:22 Відповісти
Если б этот закон не парил олигархов не было бы такого кипиша от рахманиных, порошенкиных и тп. А такое мощное сопротивление говорит о том что закон многим не удобен. Даже простое включение в реестр олигархов влечетимиджевые, а в последствии финансовые потери. Реакцию на международном уровне и многое другое....
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03.11.2021 20:24 Відповісти
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03.11.2021 20:47 Відповісти
Перестройка Зелиных болванов прошла успешно...первое стадо уволено в запас во главе с Розумковыми и прочими Гончаруками...власть Советов и краснопузый пролетариат сменил команду цирка Шапито... весело живем и вперед идем...
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03.11.2021 20:28 Відповісти
Закон не имеет права на существование потому, что это не закон об олигархах, а закон о борьбе с политическими конкурентами.
1. По этому закону Коломойский, Ахметов, Фирташ и многие другие НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОЛИГАРХАМИ
2. НАЗНАЧАТЬ олигархов будет РНБО под руководством бубочки. Состав РНБО (назначение и исключение от туда) делается указами бубочки.

По-моему, этого достаточно.
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03.11.2021 20:32 Відповісти
Есть конституция? Есть,читаем:
Стаття 21.



Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
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03.11.2021 20:35 Відповісти
Кого цікавить думка якось депутата від найдрібнійшої фракції , якщо олігари цій клоунаді "аплодували стоячи" ...

Такої хохми йще Рада ніколи не приймала й таку херню йще ніколи не назвивали "законом" ....

"Закон про олігархів" , який замовили самі олігархи !

Франц Кавка нервово смалить у сторіну ...
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03.11.2021 20:36 Відповісти
Американский олигарх Илан Маск превысил свое состояние свыше 200 ярдов долларов и занял 1 место в списке журнала Forbes с суммой 206 ярдов...Джефф Безос и прочие Билл Гейтсы остали в этом году... А посему их надо облжить дополнительным налогом,так считаю некоторые Конгрессмены США...так что после Рождественских каникул в США этот закон примут па любасу...,и Илан Маск сразу потеряет 10 ярдов долларов...
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03.11.2021 20:39 Відповісти
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03.11.2021 20:49 Відповісти
конешно не имеет! Он для лохов

носитесь с ним как с женой зеленского
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03.11.2021 20:56 Відповісти
Цей закон треба було назвати не - антиолігархічним а - для знищення політичних конкурентів ,, а конкретно - Порошенка . .
Зуб даю , коли цей закон запрацює , зебіли олігархом не визнають , ні Каломойшу , ні Ахметова , ні Пінчука ,, бо вони не в опозиції до влади , і на виборах їй не конкуренти . А от Порошенка запросто .. Можете заскрінити мій комент .
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03.11.2021 21:00 Відповісти
Медиатузы в печали.А медиакороли лишаются левого бабла.
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03.11.2021 21:30 Відповісти
Это ты про ЗЕ, который с каналов Коломойского в презы подался?
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04.11.2021 09:17 Відповісти
Щодо закону про олігархів . Слуги ввели норму , що член РНБО , наряду з КМ,СБУ , НБУ , АК має право вносити кандидатури , а РНБО вносити в реєстр олігархів після указу президента. Ті ж яйця , тільки в профіль. Бо РНБО ( тобто блазень ) все вирішує . Думаю Венеціанка зарубає такий варіант . А чом Цензор не пояснив суті поправок ???? Посилання : https://www.ostro.org/general/society/news/621711/
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03.11.2021 22:23 Відповісти
Олігархи не мають право на існування в Україні. А наші закони, незалежно від їх права на існування, в Україні не виконуються. Починаючи з Конституції.
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03.11.2021 23:13 Відповісти
Ура, олигархи, - вне закона, т.е. незаконны!
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04.11.2021 08:54 Відповісти
Ще один приклад, як функціонуватиме т.зв. "закон про олігархів" - в інфі "...."
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04.11.2021 09:31 Відповісти
Споримо на $1 що першим олігархом в Україні буде Порошенко
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04.11.2021 09:58 Відповісти
 
 