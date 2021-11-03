Закон про олігархів не має права на існування, - нардеп
Закон про олігархів безглуздий і не має права на існування.
Про це заявив народний депутат Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Моя точку зору не змінилась, я вважаю цей закон безглуздим. Процедуру, яку запропонували вважаю не досконалою. Закон не має права на існування, якщо говорити про законодавчий спам, це ж типовий приклад його", - заявив Рахманін в ефірі телеканалу "Україна 24".
Як повідомлялося, 23 вересня Верховна рада ухвалила законопроєкт про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.
Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.
Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша - АМКУ, третя - РНБО.
3 листопада Верховна рада переголосувала проєкт закону, щоб виправити помилки, допущені під час голосування 23 вересня.
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Депутат из партии Пинчука
- вдруг против закона об олигархах...
Да оно не понимает своего Хачу кроме попиарится и курнуть после этого. Теперь это не то что ноль, это круглый кружок дыма от айкосика в воздухе... Страной правит Дерьмак и бородатая бабушка. В феврале, в начале, ****** тарифы. Когда от праздничной эйфории нарид отойдет...
І так, законопроект дійсно вважаю безглуздим, бо при Ющі не потрібно було приймати якісь окремі закони для того, щоб відібрати у Ахметова Криворіжсталь! Достатньо було, щщоб Антимонопольний комітет виконував свої прямі обов'язки!
І так, США побороли своїх олігархів на початку ХХ ст. саме антимонопольними (в них це називалося антитрастовими) заходами!
Той же Бесмертний потім розповідав, в якому физичному стані тоді перебував ВАЮ й чому не хотів конфліктів з Юлею , й з Пєтєю . Бо він ледве пересувався й був пригниченний отруєннєм й його наслідками . Тяжке лікування й тощо .
Всім відомо , хто займався війною з олігархатом тоді , й саме на кого усі тоді олігархи оскаржилися .
Але ж там Ахмєтов був лише партнером Пінчука й саме Пінчуку подарував Кучмо "Кріворіжсталь" , а не Ахмєтову .
Й саме Пінчук натравив на Юлю свою дресовану собаку Інку й вона бігала по усіх ефірах й лаяла йще майже 15 років після ...
А потім була труба Фірташки , потім були вишки Бойко й чорноморський шельф .
До речі , саме Фарташа в прямому ефірі 2007 захищав ВАЮ . Й саме бажання дружити з олігархатом й була сутність його конфлікта з Юлею .
Суд по скасуванню результатів конкурсу , де за 800 млн. Пінчук з Ахметовим "придбали" комбінат був травні . Цей суд був головним чинником проти олігархів . Й саме цей позив готувала Юля .
Скажу навіть більше , Олігархам їх 800 млн. повернули чинно й саме тоді їх представники волали мовляв , що вони влали гроші , а їм повернули тільки 800 лямів . Це був дуже короткий термін , бо коли Міталл виклав в 5 разів більше там замовкли в ганчірку .
А то , що Ви згадали , то був наступний етап й інший конкурс по приватизації державного комбінату міліардером Мітталом за 4.5 млрд. А Юлю зняли (як й Пєтю) в кінці серпня . Конкурс був у вересні . Й , до речі Юля була не дуже "за" повторної приватизації , бо її концепт , що продавати можно тільки те майно , яке збиткове й в тому був консенсус з СПУ , з якого Валя керувала держмайном й саме тому Міталла змусили підписати забов"язання , що збережуть виробництво . Бо була велика підозра , що індус купував комбінат , що б позбавитися конкуренції на ринку .
Між іншим, Криворіжсталь - єдине підприємство, власник якого дійсно вклався в екологію - фільтри ставив і тд (ще Пінчук там Дніпросталь з нуля побудував, але із старих комбінатів тільки Міттал модернізував). А зелені його ще й чмирять за екологію, а комбінати Ахметова не чіпають!
Можете назвати мене "порохоботом", але мені дійсно цікаво: ЩО БЄНЯ ЗРОБИВ ДЛЯ УКРАЇНИ???
Кстати, а можно узнать, почему "патриотичный" Порошенко не прикрыл мертвечука и его медиапомойки, а напротив- отдал ему государственную трубу? Или об этом мы предпочитаем не вспоминать?
А мертвечука коли посадять? Ти сам знаєш, що ніколи. Вчора випустили з-під домашнього арешту, "доказів не назбирали". А перед самим введенням санкцій його літаки якимось чудом встигли вилетіти за кордон і перереєструватися. А в СН кілька шісток мертвечука, і ніхто їх чомусь із СН не виганяє, бо їх і брали ж у список лише тому, що вони під мертвечуком.
Така сама клоунада із законом про олігархів буде, де РНБО (напряму підлеглий бубочці) буде назначати олігархів.
У вас, клоунів, нічого, крім клоунади, не виходить. Ще нічого доброго для України ваша жлобятня не створила.
1. По этому закону Коломойский, Ахметов, Фирташ и многие другие НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОЛИГАРХАМИ
2. НАЗНАЧАТЬ олигархов будет РНБО под руководством бубочки. Состав РНБО (назначение и исключение от туда) делается указами бубочки.
По-моему, этого достаточно.
Стаття 21.
Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.
Такої хохми йще Рада ніколи не приймала й таку херню йще ніколи не назвивали "законом" ....
"Закон про олігархів" , який замовили самі олігархи !
Франц Кавка нервово смалить у сторіну ...
носитесь с ним как с женой зеленского
Зуб даю , коли цей закон запрацює , зебіли олігархом не визнають , ні Каломойшу , ні Ахметова , ні Пінчука ,, бо вони не в опозиції до влади , і на виборах їй не конкуренти . А от Порошенка запросто .. Можете заскрінити мій комент .