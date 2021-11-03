Обвиняемых по делу Гандзюк оставили под стражей, - Апелляционный суд

Киевский апелляционный суд оставил подозреваемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк под стражей как минимум до 11 декабря 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

"3 ноября коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на определение судьи Днепровского районного суда города Киева от 13 октября, которой обвиняемым М. и Л. продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 декабря 2021, без определения размера залога", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что постановление судьи Днепровского районного суда города Киева от 13 октября 2021 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

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