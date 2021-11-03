Обвинувачених у справі Гандзюк залишили під вартою, - Апеляційний суд

Київський апеляційний суд залишив підозрюваних у вбивстві активістки Катерини Гандзюк під вартою як мінімум до 11 грудня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

"3 листопада колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу судді Дніпровського районного суду міста Києва від 13 жовтня, якій обвинуваченим М. та Л. продовжено термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 11 грудня 2021 року, без визначення розміру застави", - сказано в повідомленні.

У суді зазначили, що ухвалу судді Дніпровського районного суду міста Києва від 13 жовтня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту - без задоволення.

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