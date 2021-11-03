Лига чемпионов: "Шахтер" проиграл "Реалу" в Мадриде
В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл со счетом 1:2 мадридскому "Реалу". Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
У "Реала" дважды отличился Бензема - на 14 и 61 минутах.
У "Шахтера" гол на 39 минуте забил Фернандо.
"Шахтер" остается на последнем месте группы D – 1 очко после 4 матчей.
Следующий матч горняки проведут 24 ноября против "Интера" в Италии.
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+6 Alex Yustasu
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+6 Володимир Мик
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Це дно.
Краще взагалі не виходити грати в Лізі Чемпіонів, щоб не ганьбитися.
Ми дожилися до того, що не тільки Лігу чемпіонів, а й навіть чемпіонат України показують лише по платних кабельних каналах. А ще у тому ж 2010 році на безкоштовному загальнодержавному УТ1, який у кожному селі ловить, показували не лише чемпіонат України, але й Лігу чемпіонів?
https://www.footboom.com/foreign/champions_league/1635984042-bolelshhiki-reala.html?utm_source=ukr.net.news&utm_medium=cpc
Кроме того они отмечают, что арбитры подсуживали Реалу и даже не назначили пенальти в его ворота.
Они также отметили, что арбитры подсуживая и Барселоне в Киеве, не назначили 2 правомерных пенальти в ее ворота.