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Ліга чемпіонів: "Шахтар" програв "Реалу" в Мадриді

Ліга чемпіонів:

У матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв із рахунком 1:2 мадридському "Реалу". Гра проходила на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У "Реала" двічі відзначився Бензема - на 14 та 61 хвилинах.

У "Шахтаря" гол на 39 хвилині забив Фернандо.

Читайте також: Ліга чемпіонів: "Динамо" у Києві програло іспанській "Барселоні"

"Шахтар" залишається на останньому місці групи D – 1 очко після 4 матчів.

Наступний матч гірники проведуть 24 листопада проти "Інтеру" в Італії.

Також читайте: Ліга чемпіонів: "Шахтар" у Києві зіграв унічию з італійським "Інтером"

Автор: 

Ліга чемпіонів (201) футбол (1589) Шахтар (176)


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Топ коментарі
+6
Крот должен жить в земле
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03.11.2021 21:39 Відповісти
+6
1 забитий м'яч на двох у 8 іграх, пропущено 16 на двох.
Це дно.
Краще взагалі не виходити грати в Лізі Чемпіонів, щоб не ганьбитися.
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03.11.2021 21:49 Відповісти
+4
Це доречі перший гол наших двох "грандів" Динамо і Шахтар у цьогорічній ЛЧ. Це криза
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03.11.2021 21:39 Відповісти
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Ну слава богу, що з мінімальним рахунком, та ще і гол забили.
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03.11.2021 21:38 Відповісти
Ну хоть играли более-менее..
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03.11.2021 21:38 Відповісти
Крот должен жить в земле
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03.11.2021 21:39 Відповісти
ага, колхозники...)
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03.11.2021 21:41 Відповісти
Це доречі перший гол наших двох "грандів" Динамо і Шахтар у цьогорічній ЛЧ. Це криза
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03.11.2021 21:39 Відповісти
1 забитий м'яч на двох у 8 іграх, пропущено 16 на двох.
Це дно.
Краще взагалі не виходити грати в Лізі Чемпіонів, щоб не ганьбитися.
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03.11.2021 21:49 Відповісти
виходити треба, але не ганьбитись
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03.11.2021 21:58 Відповісти
Яким чином?
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03.11.2021 22:07 Відповісти
Футбол. Проограли-виграли ,фігня! Тут така с..р-ка на всіх чотирьох поспішає. Що тільки вже і зеле гнидам не сниться.
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03.11.2021 21:43 Відповісти
вы про что если не секрет?
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03.11.2021 22:38 Відповісти
стабильно идут ..Уровень !
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03.11.2021 21:43 Відповісти
А заметили как исчез футбол из медийного пространства по сравнению с совсем недавней нашей историей. Вспомните год так это 10-й. Из каждого утюга про футболеров надрывались
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03.11.2021 21:47 Відповісти
Футбол зник так само, як перед тим зникли інтелектуальні передачі... Тепер наріду впарюють тупі талант-шоу і дебільні серіали!
Ми дожилися до того, що не тільки Лігу чемпіонів, а й навіть чемпіонат України показують лише по платних кабельних каналах. А ще у тому ж 2010 році на безкоштовному загальнодержавному УТ1, який у кожному селі ловить, показували не лише чемпіонат України, але й Лігу чемпіонів?
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03.11.2021 22:03 Відповісти
Не можу з Вами посперечатися. Останнiй раз я дивився ТБ у вечерi 31-го грудня 2018. I, як Ви мабуть здогадалися , був це канал Г+Г.-))))
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04.11.2021 05:43 Відповісти
Кроты - самая украинская команда страны!!!!
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03.11.2021 21:53 Відповісти
В "Шахтара" є "очко". А в кого його нема😜?
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03.11.2021 22:09 Відповісти
Первый гол украинской команды в этой ЛЧ
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03.11.2021 22:23 Відповісти
Это потому, что в команде мало патриотов.
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03.11.2021 22:38 Відповісти
в гудок треба погудіти може поможе
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03.11.2021 23:30 Відповісти
Вернидуб умил и Ахметова и Суркиса
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03.11.2021 23:44 Відповісти
Шахтёру играть только с Динамо. У них офигенно получается выигрывать друг у друга, по очереди
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04.11.2021 00:08 Відповісти
Последствия развала детского спорта. Дальше будет только хуже.
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04.11.2021 00:53 Відповісти
да не может быть!!(что проиграли)во удивили!!это хоть реал был реальный?не дворовой случаем!!??
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04.11.2021 01:46 Відповісти
Болельщики Реала возмущены, что Реал играл в ленивый футбол, в расчете только на выигрыш. Вследствие чего болельщики не получили наслаждения от игры
https://www.footboom.com/foreign/champions_league/1635984042-bolelshhiki-reala.html?utm_source=ukr.net.news&utm_medium=cpc

Кроме того они отмечают, что арбитры подсуживали Реалу и даже не назначили пенальти в его ворота.
Они также отметили, что арбитры подсуживая и Барселоне в Киеве, не назначили 2 правомерных пенальти в ее ворота.
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04.11.2021 06:17 Відповісти
Хотя кое кто и оправдывал такой подход Реала в этой игре. С их слов, команда берегла силы на последующие важные игры в чемпионате страны.
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04.11.2021 06:23 Відповісти
После просмотра матча. Первый тайм, играли неплохо, создали моментов и полу моментов в 2-2,5 раза больше чем Реал.. при этом привезли глупейший гол в свои ворота но смогли забить ( первый в этой Лиге) красивый гол. Но несмотря на это веяло ощущением, в уверенности Реала в своих силах. Второй тайм. Моментов грубо говоря поровну, гол в наши ворота. Ощущение ( даже не зримого) преимущества Реала только возросло. Все больше становилось понятно что даже не нужная Шахтеру ничья нам не светит.Как говорится, вы забьете сколько сможете, а мы сколько захотим. Счет в принципе Реал устраивал. Ну что теперь остается Шахтеру . Обыгрывать Интер и Шериф ( при чем последний с крупным счетом с разницей в три мяча) и при этом надеяться что ни Интер ни Шериф не наберет больше ни одного очка в матчах с Реалом. Как говорится чисто математические шансы. Но они еще остаются. Можно попытаться "пободаться". ( при этом думаю что Реал с Интером просто " раскатают" между собой ничью, для крупных клубов это за частую практика .. как говорится и овцы целы и волки сыты..
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04.11.2021 07:35 Відповісти
 
 