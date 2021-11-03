Ліга чемпіонів: "Шахтар" програв "Реалу" в Мадриді
У матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв із рахунком 1:2 мадридському "Реалу". Гра проходила на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У "Реала" двічі відзначився Бензема - на 14 та 61 хвилинах.
У "Шахтаря" гол на 39 хвилині забив Фернандо.
"Шахтар" залишається на останньому місці групи D – 1 очко після 4 матчів.
Наступний матч гірники проведуть 24 листопада проти "Інтеру" в Італії.
Топ коментарі
+6 Alex Yustasu
показати весь коментар03.11.2021 21:39 Відповісти Посилання
+6 Володимир Мик
показати весь коментар03.11.2021 21:49 Відповісти Посилання
+4 Ziu Zou
показати весь коментар03.11.2021 21:39 Відповісти Посилання
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Це дно.
Краще взагалі не виходити грати в Лізі Чемпіонів, щоб не ганьбитися.
Ми дожилися до того, що не тільки Лігу чемпіонів, а й навіть чемпіонат України показують лише по платних кабельних каналах. А ще у тому ж 2010 році на безкоштовному загальнодержавному УТ1, який у кожному селі ловить, показували не лише чемпіонат України, але й Лігу чемпіонів?
https://www.footboom.com/foreign/champions_league/1635984042-bolelshhiki-reala.html?utm_source=ukr.net.news&utm_medium=cpc
Кроме того они отмечают, что арбитры подсуживали Реалу и даже не назначили пенальти в его ворота.
Они также отметили, что арбитры подсуживая и Барселоне в Киеве, не назначили 2 правомерных пенальти в ее ворота.