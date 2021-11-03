Росздравнадзор обязал сообщать о противниках вакцинации в прокуратуру

Российская Федеральная служба по надзору в области здравоохранения (Росздравнадзор) поручила территориальным органам сообщать следственным органам и прокуратуре о гражданах, участвующих в кампании против вакцинации. Особое внимание ведомство просит уделить медработникам, выступающим против вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отделением Росздравнадзора поручено выявлять граждан, чья деятельность "имеет признаки правонарушений" по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса России.

Первая статья предусматривает наказание за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Вторая – за общественное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, что привело к тяжелым последствиям. За эти нарушения возможно наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Территориальные органы обязаны в письменном виде уведомлять Росздравнадзор о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов в течение трех дней.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Москва, Питер - низкий вам поклон. Спасибо за поддержку. Мы - единый народ", - участница митинга антивакцинаторов возле ВР поблагодарила Россию за деньги. ВИДЕО