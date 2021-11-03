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Росздравнадзор обязал сообщать о противниках вакцинации в прокуратуру

Росздравнадзор обязал сообщать о противниках вакцинации в прокуратуру

Российская Федеральная служба по надзору в области здравоохранения (Росздравнадзор) поручила территориальным органам сообщать следственным органам и прокуратуре о гражданах, участвующих в кампании против вакцинации. Особое внимание ведомство просит уделить медработникам, выступающим против вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отделением Росздравнадзора поручено выявлять граждан, чья деятельность "имеет признаки правонарушений" по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса России.

Первая статья предусматривает наказание за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Вторая – за общественное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, что привело к тяжелым последствиям. За эти нарушения возможно наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Территориальные органы обязаны в письменном виде уведомлять Росздравнадзор о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов в течение трех дней.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Москва, Питер - низкий вам поклон. Спасибо за поддержку. Мы - единый народ", - участница митинга антивакцинаторов возле ВР поблагодарила Россию за деньги. ВИДЕО

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вакцина (3815) прививка (191) россия (96413) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+25
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03.11.2021 22:18 Ответить
+15
Сертифікат довбойоба
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03.11.2021 22:06 Ответить
+12
секта сатаны Московского Патриархата:
1. Патриарх Кирилл вакцинировался
2. МП призывает верующих Московии вакцинироваться, иначе отмаливать придется всю жизнь
3. В Украине МП выводит людей против вакцинации по принципу "чем больше украинцев сдохнет, тем Москве лучше"
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03.11.2021 22:09 Ответить
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саме час в мокшан досвід переймати)))
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03.11.2021 21:59 Ответить
так уже

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03.11.2021 22:01 Ответить
правильно делают. Зря у нас так не делали полгода назад.. сейчас бы трупов было меньше..
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03.11.2021 22:30 Ответить
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03.11.2021 22:00 Ответить
Полное нарушение прав человека, а, стоп, это же русня, там их никогда не было
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03.11.2021 22:01 Ответить
А у нас есть?
https://m.facebook.com/watch/?v=305220941438159&_rdr
Вот Вам права у нас. Это сегодня в Запорожье. Но Цензор об этом молчит.
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03.11.2021 22:05 Ответить
в сумах еще кого-то нацгвардия забрала за то, что без маски (нацгвардия тоже без маски, но им можно)
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03.11.2021 22:08 Ответить
https://m.facebook.com/groups/315261498956825/permalink/1227111597771806/ https://m.facebook.com/groups/315261498956825/permalink/1227111597771806/



А вот в Киеве что сегодня было под администрацией президента. По ссылке первое видео. Но тут тишь да гладь.
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03.11.2021 22:09 Ответить
В Запорожье мусора чуть не убили человека на мирном собрании!беспредел!
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04.11.2021 06:21 Ответить
Русскоязычные "RT", Спутник, Россия24 - топят за вакцинацию (спутником, понятно, но агитируют активно). Те же, но иностранноговорящие пропагандисткие ресурсы работают диаметрально противоположно - разогревают антивакцинаторство
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03.11.2021 22:03 Ответить
не знаю, не смотрю. хотя сосед, любитель RT, до сих пор в маске ходит, один из всего дома
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03.11.2021 22:06 Ответить
Ну так сосед, очевидно, русскоязычный РТ смотрит.
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04.11.2021 01:41 Ответить
От так і діє руцкій мір . .
А весь сенс у тому що - кацапи повинні вижити , а - українці , американці , та інші ,- вмирати . Тому от , і така в них пропаганда , лицемірна .
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03.11.2021 22:10 Ответить
Сценарий везде прописан одинаковый. Скоро и здешние твари примут.
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03.11.2021 22:05 Ответить
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03.11.2021 22:11 Ответить
Свали. Просто свали.
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03.11.2021 22:13 Ответить
он еще 25млн не освоил, работает за себя и за грефа
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03.11.2021 22:14 Ответить
"Москва, Питер - низкий вам поклон. Спасибо за поддержку. Мы - единый народ"
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03.11.2021 22:46 Ответить
Если ты будешь находится в толпе, в которой кто-то убьет другого человека, то тебя тоже посадят на тот же срок.
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03.11.2021 23:50 Ответить
Сертифікат довбойоба
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03.11.2021 22:06 Ответить
Кольори слів, фашизм. Це маасковський стиль написання.
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03.11.2021 22:16 Ответить
Ета всьо прідумал Порох в 18-м гаду..
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03.11.2021 22:22 Ответить
Снимки митинга видел? Там особи с ПГМ. Кацапским сатанатом у нас разве Обама заведует?
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03.11.2021 22:23 Ответить
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03.11.2021 22:27 Ответить
«Сатанатом»)))
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04.11.2021 07:23 Ответить
Сначала верещали за маски(обосрались) ща за прививки...
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03.11.2021 22:08 Ответить
секта сатаны Московского Патриархата:
1. Патриарх Кирилл вакцинировался
2. МП призывает верующих Московии вакцинироваться, иначе отмаливать придется всю жизнь
3. В Украине МП выводит людей против вакцинации по принципу "чем больше украинцев сдохнет, тем Москве лучше"
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03.11.2021 22:09 Ответить
Там вроде как отменили приватизацию привата. Наверное для нас это более важно, чем надзор за непривитыми в России.
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03.11.2021 22:18 Ответить
Где там?
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04.11.2021 01:41 Ответить
Там - в смысле здесь. Видимо, сегодня, будет более полная информация по поводу того, что принял хозсуд три дня назад. Было бы интересно услышать что произошло от разбирающихся в ситуации людей. Но вот что точно не интересно - это стукачество в России в прокуратуру на тех, кто неугоден. Россия на этом стояла и будет стоять. Ничего нового в статье нет.
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04.11.2021 06:43 Ответить
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03.11.2021 22:18 Ответить
😂
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03.11.2021 22:32 Ответить
лапоть,звали нах*й.
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04.11.2021 01:28 Ответить
Камент під стрімом мітингу антиваксів.
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03.11.2021 22:20 Ответить
Лапот ликовий!

Це ти так радієш через те, щоб більше українців від ковіду вимерло? Йди своїх орків «прополюй» та «просіюй».
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03.11.2021 22:43 Ответить
Немає на расєі ніяких антиваксерів, вони всі зараз на Цензорі.
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03.11.2021 22:40 Ответить
В рашке противники вакцинации это оппозиция. Свободные люди, или может просто по привычке все делают наоборот.
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03.11.2021 22:41 Ответить
Посмотри куда гонят стадо и иди в обратную сторону.
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03.11.2021 22:46 Ответить
Та вони б залюбки вакцинувались, але ж їм нема чим. Є лише Спутнік та Спутнік.
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03.11.2021 22:46 Ответить
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03.11.2021 22:44 Ответить
У себя они собираются антиваксеров сажать, а у нас они антиваксеров спонсируют. И попы ФСБ МП пропаганду разводят в РФии - за маски и вакцины, у нас - против масок и против вакцин.
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04.11.2021 01:38 Ответить
 
 