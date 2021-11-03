Росздравнадзор обязал сообщать о противниках вакцинации в прокуратуру
Российская Федеральная служба по надзору в области здравоохранения (Росздравнадзор) поручила территориальным органам сообщать следственным органам и прокуратуре о гражданах, участвующих в кампании против вакцинации. Особое внимание ведомство просит уделить медработникам, выступающим против вакцинации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Отделением Росздравнадзора поручено выявлять граждан, чья деятельность "имеет признаки правонарушений" по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса России.
Первая статья предусматривает наказание за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Вторая – за общественное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, что привело к тяжелым последствиям. За эти нарушения возможно наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
Территориальные органы обязаны в письменном виде уведомлять Росздравнадзор о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов в течение трех дней.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://m.facebook.com/watch/?v=305220941438159&_rdr
Вот Вам права у нас. Это сегодня в Запорожье. Но Цензор об этом молчит.
А вот в Киеве что сегодня было под администрацией президента. По ссылке первое видео. Но тут тишь да гладь.
А весь сенс у тому що - кацапи повинні вижити , а - українці , американці , та інші ,- вмирати . Тому от , і така в них пропаганда , лицемірна .
1. Патриарх Кирилл вакцинировался
2. МП призывает верующих Московии вакцинироваться, иначе отмаливать придется всю жизнь
3. В Украине МП выводит людей против вакцинации по принципу "чем больше украинцев сдохнет, тем Москве лучше"
Це ти так радієш через те, щоб більше українців від ковіду вимерло? Йди своїх орків «прополюй» та «просіюй».