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Росздравнадзор зобов'язав повідомляти про противників вакцинації до прокуратури

Росздравнадзор зобов'язав повідомляти про противників вакцинації до прокуратури

Російська Федеральна служба з нагляду в галузі охорони здоров'я (Росздравнадзор) доручила територіальним органам повідомляти слідчі органи та прокуратуру про громадян, які беруть участь у кампанії проти вакцинації. Особливу увагу відомство просить приділити медпрацівникам, які виступають проти вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Відділенням Росздравнадзора доручено виявляти громадян, чия діяльність "має ознаки правопорушень" за статтями 207.1 та 207.2 Кримінального кодексу Росії.

Перша стаття передбачає покарання за публічне розповсюдження явно неправдивої інформації про обставини, що становлять загрозу життю та безпеці громадян. Друга – за громадське поширення явно неправдивої суспільно значущої інформації, що призвело до тяжких наслідків. За ці порушення можливе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Територіальні органи зобов'язані письмово повідомляти Росздравнадзор про передачу інформації до прокуратури або слідчих органів регіонів упродовж трьох днів.

Читайте також: "Москва, Питер - низкий вам поклон. Спасибо за поддержку. Мы - единый народ", - учасниця мітингу антивакцинаторів біля ВР подякувала Росії за гроші. ВIДЕО

Автор: 

вакцина (4419) щеплення (174) росія (66431) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+25
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03.11.2021 22:18 Відповісти
+15
Сертифікат довбойоба
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03.11.2021 22:06 Відповісти
+12
секта сатаны Московского Патриархата:
1. Патриарх Кирилл вакцинировался
2. МП призывает верующих Московии вакцинироваться, иначе отмаливать придется всю жизнь
3. В Украине МП выводит людей против вакцинации по принципу "чем больше украинцев сдохнет, тем Москве лучше"
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03.11.2021 22:09 Відповісти
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саме час в мокшан досвід переймати)))
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03.11.2021 21:59 Відповісти
так уже

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03.11.2021 22:01 Відповісти
правильно делают. Зря у нас так не делали полгода назад.. сейчас бы трупов было меньше..
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03.11.2021 22:30 Відповісти
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03.11.2021 22:00 Відповісти
Полное нарушение прав человека, а, стоп, это же русня, там их никогда не было
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03.11.2021 22:01 Відповісти
А у нас есть?
https://m.facebook.com/watch/?v=305220941438159&_rdr
Вот Вам права у нас. Это сегодня в Запорожье. Но Цензор об этом молчит.
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03.11.2021 22:05 Відповісти
в сумах еще кого-то нацгвардия забрала за то, что без маски (нацгвардия тоже без маски, но им можно)
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03.11.2021 22:08 Відповісти
https://m.facebook.com/groups/315261498956825/permalink/1227111597771806/ https://m.facebook.com/groups/315261498956825/permalink/1227111597771806/



А вот в Киеве что сегодня было под администрацией президента. По ссылке первое видео. Но тут тишь да гладь.
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03.11.2021 22:09 Відповісти
В Запорожье мусора чуть не убили человека на мирном собрании!беспредел!
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04.11.2021 06:21 Відповісти
Русскоязычные "RT", Спутник, Россия24 - топят за вакцинацию (спутником, понятно, но агитируют активно). Те же, но иностранноговорящие пропагандисткие ресурсы работают диаметрально противоположно - разогревают антивакцинаторство
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03.11.2021 22:03 Відповісти
не знаю, не смотрю. хотя сосед, любитель RT, до сих пор в маске ходит, один из всего дома
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03.11.2021 22:06 Відповісти
Ну так сосед, очевидно, русскоязычный РТ смотрит.
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04.11.2021 01:41 Відповісти
От так і діє руцкій мір . .
А весь сенс у тому що - кацапи повинні вижити , а - українці , американці , та інші ,- вмирати . Тому от , і така в них пропаганда , лицемірна .
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03.11.2021 22:10 Відповісти
Сценарий везде прописан одинаковый. Скоро и здешние твари примут.
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03.11.2021 22:05 Відповісти
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03.11.2021 22:11 Відповісти
Свали. Просто свали.
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03.11.2021 22:13 Відповісти
он еще 25млн не освоил, работает за себя и за грефа
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03.11.2021 22:14 Відповісти
"Москва, Питер - низкий вам поклон. Спасибо за поддержку. Мы - единый народ"
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03.11.2021 22:46 Відповісти
Если ты будешь находится в толпе, в которой кто-то убьет другого человека, то тебя тоже посадят на тот же срок.
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03.11.2021 23:50 Відповісти
Сертифікат довбойоба
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03.11.2021 22:06 Відповісти
Кольори слів, фашизм. Це маасковський стиль написання.
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03.11.2021 22:16 Відповісти
Ета всьо прідумал Порох в 18-м гаду..
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03.11.2021 22:22 Відповісти
Снимки митинга видел? Там особи с ПГМ. Кацапским сатанатом у нас разве Обама заведует?
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03.11.2021 22:23 Відповісти
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03.11.2021 22:27 Відповісти
«Сатанатом»)))
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04.11.2021 07:23 Відповісти
Сначала верещали за маски(обосрались) ща за прививки...
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03.11.2021 22:08 Відповісти
секта сатаны Московского Патриархата:
1. Патриарх Кирилл вакцинировался
2. МП призывает верующих Московии вакцинироваться, иначе отмаливать придется всю жизнь
3. В Украине МП выводит людей против вакцинации по принципу "чем больше украинцев сдохнет, тем Москве лучше"
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03.11.2021 22:09 Відповісти
Там вроде как отменили приватизацию привата. Наверное для нас это более важно, чем надзор за непривитыми в России.
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03.11.2021 22:18 Відповісти
Где там?
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04.11.2021 01:41 Відповісти
Там - в смысле здесь. Видимо, сегодня, будет более полная информация по поводу того, что принял хозсуд три дня назад. Было бы интересно услышать что произошло от разбирающихся в ситуации людей. Но вот что точно не интересно - это стукачество в России в прокуратуру на тех, кто неугоден. Россия на этом стояла и будет стоять. Ничего нового в статье нет.
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04.11.2021 06:43 Відповісти
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03.11.2021 22:18 Відповісти
😂
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03.11.2021 22:32 Відповісти
лапоть,звали нах*й.
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04.11.2021 01:28 Відповісти
Камент під стрімом мітингу антиваксів.
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03.11.2021 22:20 Відповісти
Лапот ликовий!

Це ти так радієш через те, щоб більше українців від ковіду вимерло? Йди своїх орків «прополюй» та «просіюй».
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03.11.2021 22:43 Відповісти
Немає на расєі ніяких антиваксерів, вони всі зараз на Цензорі.
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03.11.2021 22:40 Відповісти
В рашке противники вакцинации это оппозиция. Свободные люди, или может просто по привычке все делают наоборот.
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03.11.2021 22:41 Відповісти
Посмотри куда гонят стадо и иди в обратную сторону.
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03.11.2021 22:46 Відповісти
Та вони б залюбки вакцинувались, але ж їм нема чим. Є лише Спутнік та Спутнік.
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03.11.2021 22:46 Відповісти
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03.11.2021 22:44 Відповісти
У себя они собираются антиваксеров сажать, а у нас они антиваксеров спонсируют. И попы ФСБ МП пропаганду разводят в РФии - за маски и вакцины, у нас - против масок и против вакцин.
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04.11.2021 01:38 Відповісти
 
 