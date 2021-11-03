Росздравнадзор зобов'язав повідомляти про противників вакцинації до прокуратури

Російська Федеральна служба з нагляду в галузі охорони здоров'я (Росздравнадзор) доручила територіальним органам повідомляти слідчі органи та прокуратуру про громадян, які беруть участь у кампанії проти вакцинації. Особливу увагу відомство просить приділити медпрацівникам, які виступають проти вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Відділенням Росздравнадзора доручено виявляти громадян, чия діяльність "має ознаки правопорушень" за статтями 207.1 та 207.2 Кримінального кодексу Росії.

Перша стаття передбачає покарання за публічне розповсюдження явно неправдивої інформації про обставини, що становлять загрозу життю та безпеці громадян. Друга – за громадське поширення явно неправдивої суспільно значущої інформації, що призвело до тяжких наслідків. За ці порушення можливе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Територіальні органи зобов'язані письмово повідомляти Росздравнадзор про передачу інформації до прокуратури або слідчих органів регіонів упродовж трьох днів.

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