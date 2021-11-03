Росздравнадзор зобов'язав повідомляти про противників вакцинації до прокуратури
Російська Федеральна служба з нагляду в галузі охорони здоров'я (Росздравнадзор) доручила територіальним органам повідомляти слідчі органи та прокуратуру про громадян, які беруть участь у кампанії проти вакцинації. Особливу увагу відомство просить приділити медпрацівникам, які виступають проти вакцинації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Відділенням Росздравнадзора доручено виявляти громадян, чия діяльність "має ознаки правопорушень" за статтями 207.1 та 207.2 Кримінального кодексу Росії.
Перша стаття передбачає покарання за публічне розповсюдження явно неправдивої інформації про обставини, що становлять загрозу життю та безпеці громадян. Друга – за громадське поширення явно неправдивої суспільно значущої інформації, що призвело до тяжких наслідків. За ці порушення можливе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.
Територіальні органи зобов'язані письмово повідомляти Росздравнадзор про передачу інформації до прокуратури або слідчих органів регіонів упродовж трьох днів.
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Вот Вам права у нас. Это сегодня в Запорожье. Но Цензор об этом молчит.
А вот в Киеве что сегодня было под администрацией президента. По ссылке первое видео. Но тут тишь да гладь.
А весь сенс у тому що - кацапи повинні вижити , а - українці , американці , та інші ,- вмирати . Тому от , і така в них пропаганда , лицемірна .
1. Патриарх Кирилл вакцинировался
2. МП призывает верующих Московии вакцинироваться, иначе отмаливать придется всю жизнь
3. В Украине МП выводит людей против вакцинации по принципу "чем больше украинцев сдохнет, тем Москве лучше"
Це ти так радієш через те, щоб більше українців від ковіду вимерло? Йди своїх орків «прополюй» та «просіюй».