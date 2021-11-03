РФ существенно замедлила пропуск грузовиков из Украины, - Госпогранслужба. ФОТО

На сегодняшний день возле пункта пропуска "Гоптивка" Харьковской области скопилось почти 200 грузовиков в очереди на выезд на территорию РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Еще более 60 уже прошедших оформление грузовиков находятся на территории пункта пропуска и ожидают разрешения на въезд в РФ. Периодически похожая ситуация наблюдается и перед пунктом пропуска "Бачевск" на Сумщине.

Отмечается, что такое скопление происходит из-за медленного оформления грузовых транспортных средств в российских пунктах пропуска "Нехотеевка" и "Троебортное". Так, через "Нехотеевку", что напротив украинской "Гоптивки", россияне пропускают до сотни грузовиков в сутки. Свои действия они аргументируют технологическими схемами, хотя в прошлом контролирующие органы РФ оформляли в этом пункте пропуска по 150 и более грузовиков на въезд из Украины.

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