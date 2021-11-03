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РФ существенно замедлила пропуск грузовиков из Украины, - Госпогранслужба. ФОТО

На сегодняшний день возле пункта пропуска "Гоптивка" Харьковской области скопилось почти 200 грузовиков в очереди на выезд на территорию РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Еще более 60 уже прошедших оформление грузовиков находятся на территории пункта пропуска и ожидают разрешения на въезд в РФ. Периодически похожая ситуация наблюдается и перед пунктом пропуска "Бачевск" на Сумщине.

РФ существенно замедлила пропуск грузовиков из Украины, - Госпогранслужба 01

Отмечается, что такое скопление происходит из-за медленного оформления грузовых транспортных средств в российских пунктах пропуска "Нехотеевка" и "Троебортное". Так, через "Нехотеевку", что напротив украинской "Гоптивки", россияне пропускают до сотни грузовиков в сутки. Свои действия они аргументируют технологическими схемами, хотя в прошлом контролирующие органы РФ оформляли в этом пункте пропуска по 150 и более грузовиков на въезд из Украины.

Также смотрите: Пограничники обнаружили в зоне ЧАЭС сталкера из РФ: решается вопрос о сокращении срока его пребывания на территории Украины. ФОТО

РФ существенно замедлила пропуск грузовиков из Украины, - Госпогранслужба 02

Автор: 

Госпогранслужба (6635) граница (5312) россия (96413) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+20
Якого біса вони пхнуться туди? Півшостий везе свої серіали на продаж?
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03.11.2021 23:08 Ответить
+16
А "наши" все шакалят на рашенской границе... Пусть торчат там хоть до корейской Пасхи!
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03.11.2021 23:07 Ответить
+10
Так им и надо ! Не … на крови с агрессором торговать
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03.11.2021 23:10 Ответить
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А Украина?...
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03.11.2021 23:07 Ответить
Так им и надо ! Не … на крови с агрессором торговать
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03.11.2021 23:10 Ответить
Я так понимаю, что многие эти машины едут через запоребрик транзитом в ,Казахстан, Среднюю Азию и Китай. Как-то так.
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04.11.2021 01:04 Ответить
Мы, Польша, Прибалтика, должны закрыть транзит для российских грузовых перевозок, перевозок по суше, морю, воздуху. Перекрыть газ в Крым, ведь он туда идёт, через свободную Украину.
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03.11.2021 23:15 Ответить
Не. Газ давно идёт через Керченский пролив.
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04.11.2021 00:01 Ответить
газ ***** украл там же, в Крыму...
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04.11.2021 05:40 Ответить
Транзитные грузовики? - так и пишите. Или наши торгуют с агрессором?
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03.11.2021 23:07 Ответить
не "наши" а люди Дерьмака
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03.11.2021 23:30 Ответить
А "наши" все шакалят на рашенской границе... Пусть торчат там хоть до корейской Пасхи!
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03.11.2021 23:07 Ответить
Якого біса вони пхнуться туди? Півшостий везе свої серіали на продаж?
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03.11.2021 23:08 Ответить
Не, Парашенка канхветы везёт....
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04.11.2021 09:48 Ответить
Московити зроблять усе, щоб будь-якого транзиту чере Україну не було. Тоді в Європі буде навіть не "занепокоєння", коли військові з'єднання МО РФ перетнуть наш кордон, а глибоко "по фіг", бо газ буде йти через СП-2, а транзит наземного транспорту - через Мінську волость кремлівської вотчини.

Це найчорніший варіант розвитку подій. Але московські гроші творять і не такі дива, на жаль...
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03.11.2021 23:09 Ответить
пусть в Британию едут там вроде дехфицит с дальнобоями...
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03.11.2021 23:16 Ответить
это сверхдержава, росия, ребята. А какие у сверхдержавы рычаги влияния во внешней политике? Давить японскими бульдозерами помидоры и апельсины, выталкивать мигрантов в Европу из Сирии и Белоруси, задерживать на границе грузовики. Короче, гадить под дверью. сверхдержава, она такая
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03.11.2021 23:26 Ответить
Швырять коровьи лепёшки и хватать бесплатные блины из лопат...
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04.11.2021 00:09 Ответить
Та нет,отжать Крым и Донбасс,это тебе не лепёшки!
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04.11.2021 06:47 Ответить
А ещё у них самая сильная и человеколюбивая армия, которая пойдёт на Киев прикрываясь детьми и женщинами...
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04.11.2021 00:10 Ответить
привіт дебілам для яких бізнес внє палітікі. Надіюсь там шось що швидко портиться. До деяких доходить тільки через анус.
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03.11.2021 23:27 Ответить
а что эти грузовики мацкалям везут???
кондомы чтобы не плодились??
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03.11.2021 23:28 Ответить
Барыги решили бабла на ржавой бензоколонке поднять... ну пусть стоят. Это все равно те что считают мы один нарот и мышебратья
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03.11.2021 23:36 Ответить
Интересно почитать мнение тех, кто радовался гибели украинских пилотов в Иркутске.
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04.11.2021 00:02 Ответить
Свинособаки пытаются везде и во всём делать мелкие подлости Украине. Самая ничтожная нация на планете Земля!
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04.11.2021 00:07 Ответить
немає в них ніякої нації, є загналі в стадо колонії
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04.11.2021 08:46 Ответить
Можна взагалі ніякі вантажній транспорт не випускати і не впускати в Україну !! Це повна х е р ,, ня якась ,!!!
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04.11.2021 00:09 Ответить
Вони зробили те, що ми мали зробити давно.
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04.11.2021 00:27 Ответить
Ну затормозите кацапские грузовики едущие через нашумстрану в Европу. Какие проблемы???
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04.11.2021 00:51 Ответить
Торговля на крови.
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04.11.2021 00:51 Ответить
Na 7 god voiny vrag nanes strashny udar zamedliv proezd ukrainskih gruzovikov cherez svoyu teritoriu. Soldaty protivnika zhestoko i medlenno oformlyali bumagi.
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04.11.2021 06:05 Ответить
А что делают грузовики из Украина на линии границы с Рф.. транзитом в Казахстан, Грузию или Китай... Или это товарооборот с страной агрессором ведущим 8 лет войну против Украины с ежедневными обстрелами и оккупацией двух регионов. Гибридность говорите.. ну..ну...
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04.11.2021 07:07 Ответить
А навіщо вони туди їздять?
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04.11.2021 08:10 Ответить
Зато вы всё "гумконвои" пропускаете
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04.11.2021 08:51 Ответить
Шо..... Опять?
Наше правительство после прошлого раза уроки не выучило? Как всегда....
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04.11.2021 12:47 Ответить
 
 