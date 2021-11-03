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Новини
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РФ суттєво уповільнила пропуск вантажівок з України, - Держприкордонслужба. ФОТО

На сьогодні біля пункту пропуску "Гоптівка" Харківської області зібралося майже 200 вантажівок у черзі на виїзд на територію РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби .

Ще понад 60 вантажівок, які вже пройшли оформлення, перебувають на території пункту пропуску і очікують дозволу на в'їзд до РФ. Періодично схожа ситуація спостерігається і перед пунктом пропуску Бачевськ на Сумщині.

РФ суттєво уповільнила пропуск вантажівок з України, - Держприкордонслужба 01

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Зазначається, що таке скупчення відбувається через повільне оформлення вантажних транспортних засобів у російських пунктах пропуску "Нехотіївка" та "Троїбортне". Так, через "Нехотіївку", що навпроти української "Гоптівки", росіяни пропускають до сотні вантажівок на добу. Свої дії вони аргументують технологічними схемами, хоча раніше контролюючі органи РФ оформляли в цьому пункті пропуску по 150 і більше вантажівок на в'їзд з України.

РФ суттєво уповільнила пропуск вантажівок з України, - Держприкордонслужба 02

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6196) кордон (4837) росія (66431) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+20
Якого біса вони пхнуться туди? Півшостий везе свої серіали на продаж?
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03.11.2021 23:08 Відповісти
+16
А "наши" все шакалят на рашенской границе... Пусть торчат там хоть до корейской Пасхи!
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03.11.2021 23:07 Відповісти
+10
Так им и надо ! Не … на крови с агрессором торговать
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03.11.2021 23:10 Відповісти
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А Украина?...
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03.11.2021 23:07 Відповісти
Так им и надо ! Не … на крови с агрессором торговать
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03.11.2021 23:10 Відповісти
Я так понимаю, что многие эти машины едут через запоребрик транзитом в ,Казахстан, Среднюю Азию и Китай. Как-то так.
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04.11.2021 01:04 Відповісти
Мы, Польша, Прибалтика, должны закрыть транзит для российских грузовых перевозок, перевозок по суше, морю, воздуху. Перекрыть газ в Крым, ведь он туда идёт, через свободную Украину.
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03.11.2021 23:15 Відповісти
Не. Газ давно идёт через Керченский пролив.
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04.11.2021 00:01 Відповісти
газ ***** украл там же, в Крыму...
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04.11.2021 05:40 Відповісти
Транзитные грузовики? - так и пишите. Или наши торгуют с агрессором?
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03.11.2021 23:07 Відповісти
не "наши" а люди Дерьмака
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03.11.2021 23:30 Відповісти
А "наши" все шакалят на рашенской границе... Пусть торчат там хоть до корейской Пасхи!
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03.11.2021 23:07 Відповісти
Якого біса вони пхнуться туди? Півшостий везе свої серіали на продаж?
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03.11.2021 23:08 Відповісти
Не, Парашенка канхветы везёт....
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04.11.2021 09:48 Відповісти
Московити зроблять усе, щоб будь-якого транзиту чере Україну не було. Тоді в Європі буде навіть не "занепокоєння", коли військові з'єднання МО РФ перетнуть наш кордон, а глибоко "по фіг", бо газ буде йти через СП-2, а транзит наземного транспорту - через Мінську волость кремлівської вотчини.

Це найчорніший варіант розвитку подій. Але московські гроші творять і не такі дива, на жаль...
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03.11.2021 23:09 Відповісти
пусть в Британию едут там вроде дехфицит с дальнобоями...
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03.11.2021 23:16 Відповісти
это сверхдержава, росия, ребята. А какие у сверхдержавы рычаги влияния во внешней политике? Давить японскими бульдозерами помидоры и апельсины, выталкивать мигрантов в Европу из Сирии и Белоруси, задерживать на границе грузовики. Короче, гадить под дверью. сверхдержава, она такая
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03.11.2021 23:26 Відповісти
Швырять коровьи лепёшки и хватать бесплатные блины из лопат...
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04.11.2021 00:09 Відповісти
Та нет,отжать Крым и Донбасс,это тебе не лепёшки!
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04.11.2021 06:47 Відповісти
А ещё у них самая сильная и человеколюбивая армия, которая пойдёт на Киев прикрываясь детьми и женщинами...
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04.11.2021 00:10 Відповісти
привіт дебілам для яких бізнес внє палітікі. Надіюсь там шось що швидко портиться. До деяких доходить тільки через анус.
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03.11.2021 23:27 Відповісти
а что эти грузовики мацкалям везут???
кондомы чтобы не плодились??
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03.11.2021 23:28 Відповісти
Барыги решили бабла на ржавой бензоколонке поднять... ну пусть стоят. Это все равно те что считают мы один нарот и мышебратья
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03.11.2021 23:36 Відповісти
Интересно почитать мнение тех, кто радовался гибели украинских пилотов в Иркутске.
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04.11.2021 00:02 Відповісти
Свинособаки пытаются везде и во всём делать мелкие подлости Украине. Самая ничтожная нация на планете Земля!
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04.11.2021 00:07 Відповісти
немає в них ніякої нації, є загналі в стадо колонії
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04.11.2021 08:46 Відповісти
Можна взагалі ніякі вантажній транспорт не випускати і не впускати в Україну !! Це повна х е р ,, ня якась ,!!!
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04.11.2021 00:09 Відповісти
Вони зробили те, що ми мали зробити давно.
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04.11.2021 00:27 Відповісти
Ну затормозите кацапские грузовики едущие через нашумстрану в Европу. Какие проблемы???
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04.11.2021 00:51 Відповісти
Торговля на крови.
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04.11.2021 00:51 Відповісти
Na 7 god voiny vrag nanes strashny udar zamedliv proezd ukrainskih gruzovikov cherez svoyu teritoriu. Soldaty protivnika zhestoko i medlenno oformlyali bumagi.
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04.11.2021 06:05 Відповісти
А что делают грузовики из Украина на линии границы с Рф.. транзитом в Казахстан, Грузию или Китай... Или это товарооборот с страной агрессором ведущим 8 лет войну против Украины с ежедневными обстрелами и оккупацией двух регионов. Гибридность говорите.. ну..ну...
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04.11.2021 07:07 Відповісти
А навіщо вони туди їздять?
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04.11.2021 08:10 Відповісти
Зато вы всё "гумконвои" пропускаете
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04.11.2021 08:51 Відповісти
Шо..... Опять?
Наше правительство после прошлого раза уроки не выучило? Как всегда....
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04.11.2021 12:47 Відповісти
 
 