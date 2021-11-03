РФ суттєво уповільнила пропуск вантажівок з України, - Держприкордонслужба. ФОТО

На сьогодні біля пункту пропуску "Гоптівка" Харківської області зібралося майже 200 вантажівок у черзі на виїзд на територію РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби .

Ще понад 60 вантажівок, які вже пройшли оформлення, перебувають на території пункту пропуску і очікують дозволу на в'їзд до РФ. Періодично схожа ситуація спостерігається і перед пунктом пропуску Бачевськ на Сумщині.

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Зазначається, що таке скупчення відбувається через повільне оформлення вантажних транспортних засобів у російських пунктах пропуску "Нехотіївка" та "Троїбортне". Так, через "Нехотіївку", що навпроти української "Гоптівки", росіяни пропускають до сотні вантажівок на добу. Свої дії вони аргументують технологічними схемами, хоча раніше контролюючі органи РФ оформляли в цьому пункті пропуску по 150 і більше вантажівок на в'їзд з України.