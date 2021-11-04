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Новости Силовики
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Военнослужащий Нацгвардии задержан в Киеве при продаже наркотиков, - прокуратура. ФОТО

В Киеве правоохранители задержали при реализации наркотиков военнослужащего-контрактника одной из воинских частей Национальной гвардии Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Военнослужащий Нацгвардии задержан в Киеве при продаже наркотиков, - прокуратура 01

Установлено, что указанный военнослужащий в июле-ноябре 2021 неоднократно осуществлял сбыт наркотических средств, а именно – амфетамина на территории города Киева, в том числе среди военнослужащих своей воинской части.

2 ноября, после очередного сбыта наркотических средств в группе с гражданским лицом старший солдат НГУ с сообщником были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Военнослужащий Нацгвардии задержан в Киеве при продаже наркотиков, - прокуратура 02

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Наркодельцам готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит наказание в виде заключения сроком до десяти лет, с конфискацией имущества.

Автор: 

Киев (25791) наркотики (2158) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) Национальная гвардия (2179)


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Топ комментарии
+2
удивительно, что военнослужащий, а не палицай...
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04.11.2021 07:21 Ответить
+2
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04.11.2021 08:11 Ответить
+1
Поднимите зарплаты воякам и тогда никто фигней страдать не будет!
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04.11.2021 04:28 Ответить
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Поднимите зарплаты воякам и тогда никто фигней страдать не будет!
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04.11.2021 04:28 Ответить
Поднять нужно не только воякам....
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04.11.2021 06:40 Ответить
що робить армія - зрозуміло.Що робить поліція, МЧС - також якось зрозуміло.А от що у робочий час робить гвардія --- ну не допру ніяк.
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04.11.2021 08:12 Ответить
ой, а тепер знаю, що робить - в цій темі ж написано
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04.11.2021 08:13 Ответить
Що робить - захищають бубочку і його посіпак, які запродалися заходу, здаючи українські інтереси.
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04.11.2021 10:55 Ответить
Только где деньги взять - все производства закрьІваются, поскольку из-за налоговой политики наши товарьІ неконкурентньІ на международньІх рьІнках, а в связи с идеей ввести товарньІй безвиз с ЕС , где продукция дешевлей нашей, нашим производствам вообще кирдьІк.
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04.11.2021 06:44 Ответить
удивительно, что военнослужащий, а не палицай...
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04.11.2021 07:21 Ответить
военнослужащий нацгвардии - это полицай и есть
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04.11.2021 10:06 Ответить
Дадуть багато,бо це сфера діяльності "реформованої" мусорні-заліз до чужих ночов.
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04.11.2021 07:52 Ответить
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04.11.2021 08:11 Ответить
Ніякий він не військовослужбовець, щось таке не зрозуміло. На вертухаїв більш похожі.
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04.11.2021 09:05 Ответить
 
 