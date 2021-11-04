Военнослужащий Нацгвардии задержан в Киеве при продаже наркотиков, - прокуратура. ФОТО

В Киеве правоохранители задержали при реализации наркотиков военнослужащего-контрактника одной из воинских частей Национальной гвардии Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Установлено, что указанный военнослужащий в июле-ноябре 2021 неоднократно осуществлял сбыт наркотических средств, а именно – амфетамина на территории города Киева, в том числе среди военнослужащих своей воинской части.

2 ноября, после очередного сбыта наркотических средств в группе с гражданским лицом старший солдат НГУ с сообщником были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Наркодельцам готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит наказание в виде заключения сроком до десяти лет, с конфискацией имущества.