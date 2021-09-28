Военнослужащий Нацгвардии задержан за продажу наркотиков сослуживцам, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители за держали военнослужащего Национальной гвардии, который реализовывал наркотики на территории воинской части.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Установлено, что старший солдат военной службы по контракту одной из воинских частей НГУ, которая дислоцирована на Киевщине, в сентябре 2021 неоднократно совершал сбыт психотропного вещества - амфетамина военнослужащим на территории военной части.

28 сентября после очередного сбыта психотропного вещества военнослужащий-наркоделец был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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В ходе обысков по месту жительства задержанного обнаружены психотропные вещества, точное количество и тип которых устанавливается.





Санкция ч. 1 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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