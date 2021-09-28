Военнослужащий Нацгвардии задержан за продажу наркотиков сослуживцам, - прокуратура. ФОТО
Правоохранители за держали военнослужащего Национальной гвардии, который реализовывал наркотики на территории воинской части.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.
Установлено, что старший солдат военной службы по контракту одной из воинских частей НГУ, которая дислоцирована на Киевщине, в сентябре 2021 неоднократно совершал сбыт психотропного вещества - амфетамина военнослужащим на территории военной части.
28 сентября после очередного сбыта психотропного вещества военнослужащий-наркоделец был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
В ходе обысков по месту жительства задержанного обнаружены психотропные вещества, точное количество и тип которых устанавливается.
Санкция ч. 1 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
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У будинку для літніх людей в німецькому регіоні Швабія 91-річна бабуся на своєму підвіконні вирощувала марихуану, не знаючи що це за рослина.
Як повідомляє DPA, підозрілу рослину помітила одна із працівниць будинку для літніх людей, яка повідомила про це поліції.
"Мешканка будинку була шокована, тому що не знала назви рослини й не знала про заборону на її вирощування. Однак через те, що їй подобалася ця рослина і вона вирощувала її тривалий час, бабуся довго не хотіла з нею розлучатися та віддавати поліції", - ідеться у повідомленні.
Повідомляють, що лише після довгих вмовлянь і пояснень бабуся погодилася віддати рослину.Досі невідомо, як у 91-річній мешканки будинку для літніх людей з'явилося насіння канабісу.
У поліції зазначили, що рослину було знищено.
Для дома, для семьи"