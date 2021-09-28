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Новости Силовики
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Военнослужащий Нацгвардии задержан за продажу наркотиков сослуживцам, - прокуратура. ФОТО

Военнослужащий Нацгвардии задержан за продажу наркотиков сослуживцам, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители за держали военнослужащего Национальной гвардии, который реализовывал наркотики на территории воинской части.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Установлено, что старший солдат военной службы по контракту одной из воинских частей НГУ, которая дислоцирована на Киевщине, в сентябре 2021 неоднократно совершал сбыт психотропного вещества - амфетамина военнослужащим на территории военной части.

28 сентября после очередного сбыта психотропного вещества военнослужащий-наркоделец был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Читайте: Задержан военнослужащий, торговавший с сообщником наркотиками в Чернигове, - прокуратура. ФОТО

В ходе обысков по месту жительства задержанного обнаружены психотропные вещества, точное количество и тип которых устанавливается.

Военнослужащий Нацгвардии задержан за продажу наркотиков сослуживцам, - прокуратура 01
Военнослужащий Нацгвардии задержан за продажу наркотиков сослуживцам, - прокуратура 02

Санкция ч. 1 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Также читайте: Военнослужащий, продававший наркотики сослуживцам, задержан на Харьковщине, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

Киевская область (4122) наркотики (2144) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) Военная прокуратура (933) Национальная гвардия (2114)


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Топ комментарии
+2
В мене пенсія 1800 ,мабуть піду в наркоділери ,але з ногами проблема ,мабуть організую на кухні нарколабораторію !!!)))
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28.09.2021 21:19
+2
///
У будинку для літніх людей в німецькому регіоні Швабія 91-річна бабуся на своєму підвіконні вирощувала марихуану, не знаючи що це за рослина.
Як повідомляє DPA, підозрілу рослину помітила одна із працівниць будинку для літніх людей, яка повідомила про це поліції.
"Мешканка будинку була шокована, тому що не знала назви рослини й не знала про заборону на її вирощування. Однак через те, що їй подобалася ця рослина і вона вирощувала її тривалий час, бабуся довго не хотіла з нею розлучатися та віддавати поліції", - ідеться у повідомленні.
Повідомляють, що лише після довгих вмовлянь і пояснень бабуся погодилася віддати рослину.Досі невідомо, як у 91-річній мешканки будинку для літніх людей з'явилося насіння канабісу.
У поліції зазначили, що рослину було знищено.
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28.09.2021 21:24
+2
Ну і де тебе шукать щоб отоваритись?
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28.09.2021 21:33
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Правила форума Совет форумчан
оце й буде називатися- почалося...
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28.09.2021 21:12 Ответить
В поліції та гвардійців такі зарплати, що на "життя" не вистачає тож вони останнім часом цим підробляють серед колег.
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28.09.2021 21:12 Ответить
Их в полицию вроде как не по приговору суда отправили?
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28.09.2021 21:17 Ответить
В мене пенсія 1800 ,мабуть піду в наркоділери ,але з ногами проблема ,мабуть організую на кухні нарколабораторію !!!)))
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28.09.2021 21:19 Ответить
Ну і де тебе шукать щоб отоваритись?
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28.09.2021 21:33 Ответить
Десь на загальному режимі !!!))
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28.09.2021 21:37 Ответить
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28.09.2021 21:13 Ответить
Довольно много подобных новостей.
А менты и дальше пытаются учить всех остальных, как надо жить!
Авторитетные специалисты в сфере наркоторговли, игрового бизнеса, проституции, телефонного мошенничества и крышевания всевозможных ОПГ...
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28.09.2021 21:16 Ответить
Як ти мента не називай ,він залишиться ментом !!!))))
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28.09.2021 21:20 Ответить
Что уже зеленые и нацгвардию на дурь подсадили!
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28.09.2021 21:16 Ответить
Свои и стуканули. Видно недосыпал кому то пайку. Своим надо с походом накладать---по марусин поясок.
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28.09.2021 21:21 Ответить
///
У будинку для літніх людей в німецькому регіоні Швабія 91-річна бабуся на своєму підвіконні вирощувала марихуану, не знаючи що це за рослина.
Як повідомляє DPA, підозрілу рослину помітила одна із працівниць будинку для літніх людей, яка повідомила про це поліції.
"Мешканка будинку була шокована, тому що не знала назви рослини й не знала про заборону на її вирощування. Однак через те, що їй подобалася ця рослина і вона вирощувала її тривалий час, бабуся довго не хотіла з нею розлучатися та віддавати поліції", - ідеться у повідомленні.
Повідомляють, що лише після довгих вмовлянь і пояснень бабуся погодилася віддати рослину.Досі невідомо, як у 91-річній мешканки будинку для літніх людей з'явилося насіння канабісу.
У поліції зазначили, що рослину було знищено.
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28.09.2021 21:24 Ответить
"Врачи рекомендуют.
Для дома, для семьи"
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28.09.2021 21:30 Ответить
За жопу командира подразделения взять и начкадра заодно. А вот функции Нацгвардии личный состав не выполняет, вот и возникает тусня с наркотой.
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28.09.2021 21:38 Ответить
мусора постійно продають або кришують наркоторгівлю
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28.09.2021 22:31 Ответить
 
 