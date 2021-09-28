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Новини Силовики
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Військовослужбовця Нацгвардії затримали за продаж наркотиків товаришам по службі, - прокуратура. ФОТО

Військовослужбовця Нацгвардії затримали за продаж наркотиків товаришам по службі, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали військовослужбовця Національної гвардії, який реалізовував наркотики на території військової частини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Центрального регіону.

Встановлено, що старший солдат військової служби за контрактом однієї з військових частин НГУ, яка дислокована на Київщині, у вересні 2021 неодноразово здійснював збут психотропної речовини - амфетаміну військовослужбовцям на території військової частини.

28 вересня після чергового збуту психотропної речовини військовослужбовця-наркоділка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено психотропні речовини, точну кількість і тип яких встановлюється.

Військовослужбовця Нацгвардії затримали за продаж наркотиків товаришам по службі, - прокуратура 01

Військовослужбовця Нацгвардії затримали за продаж наркотиків товаришам по службі, - прокуратура 02


Санкція ч. 1 і ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейський у Запорізькій області продавав великі партії наркотиків, які були речовими доказами, - ДБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київська область (4011) наркотики (1447) Правоохоронні органи (2707) силовики (2513) Військова прокуратура (722) Національна гвардія (1525)


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Топ коментарі
+2
В мене пенсія 1800 ,мабуть піду в наркоділери ,але з ногами проблема ,мабуть організую на кухні нарколабораторію !!!)))
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28.09.2021 21:19
+2
///
У будинку для літніх людей в німецькому регіоні Швабія 91-річна бабуся на своєму підвіконні вирощувала марихуану, не знаючи що це за рослина.
Як повідомляє DPA, підозрілу рослину помітила одна із працівниць будинку для літніх людей, яка повідомила про це поліції.
"Мешканка будинку була шокована, тому що не знала назви рослини й не знала про заборону на її вирощування. Однак через те, що їй подобалася ця рослина і вона вирощувала її тривалий час, бабуся довго не хотіла з нею розлучатися та віддавати поліції", - ідеться у повідомленні.
Повідомляють, що лише після довгих вмовлянь і пояснень бабуся погодилася віддати рослину.Досі невідомо, як у 91-річній мешканки будинку для літніх людей з'явилося насіння канабісу.
У поліції зазначили, що рослину було знищено.
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28.09.2021 21:24
+2
Ну і де тебе шукать щоб отоваритись?
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28.09.2021 21:33
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оце й буде називатися- почалося...
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28.09.2021 21:12 Відповісти
В поліції та гвардійців такі зарплати, що на "життя" не вистачає тож вони останнім часом цим підробляють серед колег.
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28.09.2021 21:12 Відповісти
Их в полицию вроде как не по приговору суда отправили?
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28.09.2021 21:17 Відповісти
В мене пенсія 1800 ,мабуть піду в наркоділери ,але з ногами проблема ,мабуть організую на кухні нарколабораторію !!!)))
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28.09.2021 21:19 Відповісти
Ну і де тебе шукать щоб отоваритись?
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28.09.2021 21:33 Відповісти
Десь на загальному режимі !!!))
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28.09.2021 21:37 Відповісти
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28.09.2021 21:13 Відповісти
Довольно много подобных новостей.
А менты и дальше пытаются учить всех остальных, как надо жить!
Авторитетные специалисты в сфере наркоторговли, игрового бизнеса, проституции, телефонного мошенничества и крышевания всевозможных ОПГ...
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28.09.2021 21:16 Відповісти
Як ти мента не називай ,він залишиться ментом !!!))))
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28.09.2021 21:20 Відповісти
Что уже зеленые и нацгвардию на дурь подсадили!
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28.09.2021 21:16 Відповісти
Свои и стуканули. Видно недосыпал кому то пайку. Своим надо с походом накладать---по марусин поясок.
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28.09.2021 21:21 Відповісти
///
У будинку для літніх людей в німецькому регіоні Швабія 91-річна бабуся на своєму підвіконні вирощувала марихуану, не знаючи що це за рослина.
Як повідомляє DPA, підозрілу рослину помітила одна із працівниць будинку для літніх людей, яка повідомила про це поліції.
"Мешканка будинку була шокована, тому що не знала назви рослини й не знала про заборону на її вирощування. Однак через те, що їй подобалася ця рослина і вона вирощувала її тривалий час, бабуся довго не хотіла з нею розлучатися та віддавати поліції", - ідеться у повідомленні.
Повідомляють, що лише після довгих вмовлянь і пояснень бабуся погодилася віддати рослину.Досі невідомо, як у 91-річній мешканки будинку для літніх людей з'явилося насіння канабісу.
У поліції зазначили, що рослину було знищено.
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28.09.2021 21:24 Відповісти
"Врачи рекомендуют.
Для дома, для семьи"
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28.09.2021 21:30 Відповісти
За жопу командира подразделения взять и начкадра заодно. А вот функции Нацгвардии личный состав не выполняет, вот и возникает тусня с наркотой.
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28.09.2021 21:38 Відповісти
мусора постійно продають або кришують наркоторгівлю
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28.09.2021 22:31 Відповісти
 
 