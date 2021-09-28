Військовослужбовця Нацгвардії затримали за продаж наркотиків товаришам по службі, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали військовослужбовця Національної гвардії, який реалізовував наркотики на території військової частини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Центрального регіону.

Встановлено, що старший солдат військової служби за контрактом однієї з військових частин НГУ, яка дислокована на Київщині, у вересні 2021 неодноразово здійснював збут психотропної речовини - амфетаміну військовослужбовцям на території військової частини.

28 вересня після чергового збуту психотропної речовини військовослужбовця-наркоділка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено психотропні речовини, точну кількість і тип яких встановлюється.



Санкція ч. 1 і ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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