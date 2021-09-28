Військовослужбовця Нацгвардії затримали за продаж наркотиків товаришам по службі, - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці затримали військовослужбовця Національної гвардії, який реалізовував наркотики на території військової частини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Центрального регіону.
Встановлено, що старший солдат військової служби за контрактом однієї з військових частин НГУ, яка дислокована на Київщині, у вересні 2021 неодноразово здійснював збут психотропної речовини - амфетаміну військовослужбовцям на території військової частини.
28 вересня після чергового збуту психотропної речовини військовослужбовця-наркоділка затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено психотропні речовини, точну кількість і тип яких встановлюється.
Санкція ч. 1 і ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
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У будинку для літніх людей в німецькому регіоні Швабія 91-річна бабуся на своєму підвіконні вирощувала марихуану, не знаючи що це за рослина.
Як повідомляє DPA, підозрілу рослину помітила одна із працівниць будинку для літніх людей, яка повідомила про це поліції.
"Мешканка будинку була шокована, тому що не знала назви рослини й не знала про заборону на її вирощування. Однак через те, що їй подобалася ця рослина і вона вирощувала її тривалий час, бабуся довго не хотіла з нею розлучатися та віддавати поліції", - ідеться у повідомленні.
Повідомляють, що лише після довгих вмовлянь і пояснень бабуся погодилася віддати рослину.Досі невідомо, як у 91-річній мешканки будинку для літніх людей з'явилося насіння канабісу.
У поліції зазначили, що рослину було знищено.
Для дома, для семьи"