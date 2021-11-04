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Новини Силовики
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Військовослужбовця Нацгвардії затримано в Києві під час продажу наркотиків, - прокуратура. ФОТО

У Києві правоохоронці затримали під час реалізації наркотиків військовослужбовця-контрактника однієї з військових частин Національної гвардії України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Військовослужбовця Нацгвардії затримано в Києві під час продажу наркотиків, - прокуратура 01

Встановлено, що вказаний військовослужбовець у липні-листопаді 2021 року неодноразово здійснював збут наркотичних засобів, а саме – амфетаміну на території міста Києва, у тому числі серед військовослужбовців своєї військової частини.

2 листопада, після чергового збуту наркотичних засобів у групі з цивільною особою старший солдат НГУ зі спільником були затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Військовослужбовця Нацгвардії затримано в Києві під час продажу наркотиків, - прокуратура 02

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Наркоділкам готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді ув'язнення на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Автор: 

Київ (19791) наркотики (1463) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) Національна гвардія (1590)


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Топ коментарі
+2
удивительно, что военнослужащий, а не палицай...
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04.11.2021 07:21 Відповісти
+2
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04.11.2021 08:11 Відповісти
+1
Поднимите зарплаты воякам и тогда никто фигней страдать не будет!
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04.11.2021 04:28 Відповісти
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Поднимите зарплаты воякам и тогда никто фигней страдать не будет!
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04.11.2021 04:28 Відповісти
Поднять нужно не только воякам....
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04.11.2021 06:40 Відповісти
що робить армія - зрозуміло.Що робить поліція, МЧС - також якось зрозуміло.А от що у робочий час робить гвардія --- ну не допру ніяк.
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04.11.2021 08:12 Відповісти
ой, а тепер знаю, що робить - в цій темі ж написано
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04.11.2021 08:13 Відповісти
Що робить - захищають бубочку і його посіпак, які запродалися заходу, здаючи українські інтереси.
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04.11.2021 10:55 Відповісти
Только где деньги взять - все производства закрьІваются, поскольку из-за налоговой политики наши товарьІ неконкурентньІ на международньІх рьІнках, а в связи с идеей ввести товарньІй безвиз с ЕС , где продукция дешевлей нашей, нашим производствам вообще кирдьІк.
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04.11.2021 06:44 Відповісти
удивительно, что военнослужащий, а не палицай...
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04.11.2021 07:21 Відповісти
военнослужащий нацгвардии - это полицай и есть
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04.11.2021 10:06 Відповісти
Дадуть багато,бо це сфера діяльності "реформованої" мусорні-заліз до чужих ночов.
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04.11.2021 07:52 Відповісти
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04.11.2021 08:11 Відповісти
Ніякий він не військовослужбовець, щось таке не зрозуміло. На вертухаїв більш похожі.
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04.11.2021 09:05 Відповісти
 
 