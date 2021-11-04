Військовослужбовця Нацгвардії затримано в Києві під час продажу наркотиків, - прокуратура. ФОТО
У Києві правоохоронці затримали під час реалізації наркотиків військовослужбовця-контрактника однієї з військових частин Національної гвардії України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.
Встановлено, що вказаний військовослужбовець у липні-листопаді 2021 року неодноразово здійснював збут наркотичних засобів, а саме – амфетаміну на території міста Києва, у тому числі серед військовослужбовців своєї військової частини.
2 листопада, після чергового збуту наркотичних засобів у групі з цивільною особою старший солдат НГУ зі спільником були затримані в порядку ст. 208 КПК України.
Наркоділкам готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді ув'язнення на строк до десяти років з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль