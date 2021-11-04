Президент Грузии Зурабишвили о помиловании Саакашвили: "Нет и никогда"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь заявила, что отказывается использовать имеющиеся у нее полномочия и помиловать Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия онлайн".

"Так как этот вопрос муссируется, то я должна сказать, что моя позиция по поводу помилования бывшего президента твердая и неизменна: "Нет и никогда". Бывший президент не удовлетворяет ни одному критерию ни политического заключенного, ни жертвы несправедливости. Он является добровольно и нелегальным путем попавшим в Грузию осужденным, чей приезд ставил себе целью дестабилизацию. Несмотря на это, исходя из высокого общественного и политического интереса, он должен считаться особенным заключенным, и это требует от пенитенциарной администрации и от властей особого внимания и принятия всех мер, чтобы ухудшение его здоровья не было использовано в целях политической спекуляции или дестабилизации", - сказала Зурабишвили.

"На этом все, я больше не буду возвращаться к этому вопросу", - добавила президент Грузии.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

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