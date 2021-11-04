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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Президент Грузии Зурабишвили о помиловании Саакашвили: "Нет и никогда"

Президент Грузии Зурабишвили о помиловании Саакашвили:

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь заявила, что отказывается использовать имеющиеся у нее полномочия и помиловать Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия онлайн".

"Так как этот вопрос муссируется, то я должна сказать, что моя позиция по поводу помилования бывшего президента твердая и неизменна: "Нет и никогда". Бывший президент не удовлетворяет ни одному критерию ни политического заключенного, ни жертвы несправедливости. Он является добровольно и нелегальным путем попавшим в Грузию осужденным, чей приезд ставил себе целью дестабилизацию. Несмотря на это, исходя из высокого общественного и политического интереса, он должен считаться особенным заключенным, и это требует от пенитенциарной администрации и от властей особого внимания и принятия всех мер, чтобы ухудшение его здоровья не было использовано в целях политической спекуляции или дестабилизации", - сказала Зурабишвили.

"На этом все, я больше не буду возвращаться к этому вопросу", - добавила президент Грузии.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Также читайте: Саакашвили за время голодовки потерял уже 10% своего веса, это очень опасно, - врач Кипшидзе

Автор: 

Грузия (4506) Зурабишвили Саломе (99) помилование (219) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+11
Сами грузины кажуть...ну какой он рехВОРматор?? Каха Бендукидзе да,умнейший экономист, стратег и тактик...,а этот КГБшный Шут, разные весовые категории...
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04.11.2021 09:31 Ответить
+9
никогда не говори никогда...
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04.11.2021 09:22 Ответить
+7
Здійснилась мрія ідіота.
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04.11.2021 09:21 Ответить
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Здійснилась мрія ідіота.
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04.11.2021 09:21 Ответить
Зачем он туда поехал???
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04.11.2021 09:48 Ответить
четко объяснили - для дестабилизации ситуации !Мишико политический аферист одной дупой на два базара ! Имея 2-3 гражданства , можно вытворять все , что угодно? И чтобы остальным хитросделанным не повадно было!
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04.11.2021 10:01 Ответить
никогда не говори никогда...
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04.11.2021 09:22 Ответить
Это напоминает вову пу, как с такими посылами в Евросоюз.
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04.11.2021 10:19 Ответить
Посидит лет 15 , похудеет, похорошеет. Выйдет грузинским Нельсоном Манделой.
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04.11.2021 09:23 Ответить
Він вже давно МАНДЕЛа
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04.11.2021 09:26 Ответить
Залишилося тільки в зоні "коронувати".
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04.11.2021 09:28 Ответить
и купола набить))
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04.11.2021 09:36 Ответить
На лбу.
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04.11.2021 09:40 Ответить
Ні, при цьому "коронуванні" не набивають, а "забивають".
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04.11.2021 09:49 Ответить
А может и Юлией Мендель.
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04.11.2021 10:34 Ответить
ибо не хрен
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04.11.2021 09:25 Ответить
Ну вот, хоч голодуй чи не голодуй, а отримаєш ........ строк!
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04.11.2021 09:26 Ответить
Не все бабьі дурьі , но єта из их числа. Еще и с.ка...
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04.11.2021 09:28 Ответить
Видно , что ты Ивашин тупой кабел
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04.11.2021 10:03 Ответить
А если подумать?...Может, пусть квартальный Кловун с ним борется?
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04.11.2021 09:31 Ответить
Сами грузины кажуть...ну какой он рехВОРматор?? Каха Бендукидзе да,умнейший экономист, стратег и тактик...,а этот КГБшный Шут, разные весовые категории...
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04.11.2021 09:31 Ответить
Если бьі Бендукидзе не умер , его бьі тоже прессовали сегодня в Грузии по указанию из Кремля. Бидзина Иванов не даст соврать!
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04.11.2021 10:16 Ответить
5 баллов Президентше!👍👍👍
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04.11.2021 09:32 Ответить
вот ответ почему матриархат был уничтожен самый жестоким способом из ребра Адама Бог дал жену Еву... А первая женщина созданная из праха как и Адам скурвилась.. а вторую создал от мужчины... современным языком клонировал... но видимо во многих женщинах просыпается та первая по имени ЛИЛИТ.. эта похоже- из этих- первых...
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04.11.2021 09:33 Ответить
Карлсона приземлили на нары о
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04.11.2021 09:33 Ответить
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04.11.2021 09:34 Ответить
Сенаторе, на жаль , більшість про це згадує занадто пізно...
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04.11.2021 10:19 Ответить
Ясько по заказу Ермака заманила Мишу в грузинскую тюрьму. Нашептала ему в ухо в порыве страсти шо его там все ждут, станешь президентом а я президентшей. Вроде здыхались...Но я бы на месте грузин депортировал его обратно в Украину. Ответный удар, так скать...Шах и мат.
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04.11.2021 09:38 Ответить
Значит медаль Яське и именной "Маузер" революционэрши)
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04.11.2021 09:42 Ответить
Ну, выходит, да....
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04.11.2021 09:43 Ответить
Может, вы заметили, но Миша уже был готов орать - Барыги!! - на власть Кловуна. Прям у Шустера чуть не сорвался. И тут Ермак подсуетился...
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04.11.2021 09:46 Ответить
Та ну його вже те "переходящеє красноє знамя"!
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04.11.2021 09:43 Ответить
На кой черт , бешенный орангутанг нужен в Украине ? Вам мало АРА-ХЛАМИДИИ СУХУМСКОЙ ?
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04.11.2021 10:06 Ответить
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04.11.2021 09:38 Ответить
Какой-то бред. Сменить контору "рога и копыта" в Украине на нары в Грузии? Что-то здесь нечисто. Не может же быть Миша настолько "того"..🤕
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04.11.2021 09:41 Ответить
Гадаєте якась подоба "многоходовочки"?
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04.11.2021 09:44 Ответить
Та хрен його зрозумієш,того Мишка.
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04.11.2021 09:59 Ответить
Он , как и шут квартальный🤡🤢 нарик , а они в своих полетах неадекватны !
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04.11.2021 10:08 Ответить
Правильно, пусть доказывает свою невиновность в судах. Если не верит грузинским то есть ЕСПЧ.
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04.11.2021 09:52 Ответить
Верные дружбаны Михрютку из кичи вытащат. Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину, - Зеленский . Мы требуем, чтобы Саакашвили немедленно освободили, - Арахамия . Кулеба о Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем. А слово воровское крепче стали булатной и твёрже алмаза. И Зеленский это делом подтвердит:
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04.11.2021 10:01 Ответить
кремлёвский шэф не велит.
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04.11.2021 10:08 Ответить
Та , да! Еще "воровское" слово держит Госдеп США , Европарламент и главьі демократических государств. Никто не хочет расправьі на вьідающимся политиком и реформатором по заказу из Кремля .
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04.11.2021 10:14 Ответить
ЕЭС и США высказались однозначно, сарказм ни к чему.
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04.11.2021 10:16 Ответить
Думав Мішка настав час
Кинути реформи й нас,
Щоб грузинів колотнути,
Перемогу вмить здобути...
Але там його всі знають,
Іншу думку більшість мають.
Довго Мішці там сидіти,
А Володі час радіти.
Що тут бачив, не сказав
Й що барига - не назвав.
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04.11.2021 10:15 Ответить
У Михо осталось последнее еще не проверенное средство - отрезать себе яйца.
Вдруг после этого помилуют.
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04.11.2021 10:41 Ответить
Как повяжешь галстук береги его!
Ты не жуй не кушай, Михуил его!
С ЛГБТ знаменем он цвета одного
Ты не жуй не кушай, Михуил его!
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04.11.2021 11:39 Ответить
Вустами шлюхи зурабішвілі глаголєть саме *****.
Ну, і пєтєлизи теж.
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04.11.2021 12:34 Ответить
Слава богу, бо інакше якщо його б випустили, то про чиє схуднення буде писати Цензор кожного дня? Нам же так цікаво! (Ні)
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04.11.2021 12:39 Ответить
 
 