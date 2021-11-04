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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Президентка Грузії Зурабішвілі про помилування Саакашвілі: "Ні й ніколи"

Президентка Грузії Зурабішвілі про помилування Саакашвілі:

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі знову заявила, що відмовляється використовувати повноваження, які вона має, і помилувати Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузия онлайн".

"Оскільки це питання мусується, то я маю сказати, що моя позиція з приводу помилування колишнього президента тверда і незмінна: "Ні й ніколи". Колишній президент не задовольняє жодному критерію ні політичного в'язня, ні жертви несправедливості. Він є засудженим, який добровільно і нелегально потрапив до Грузії, чий приїзд ставив собі за мету дестабілізацію, незважаючи на це, виходячи з високого суспільного і політичного інтересу, він повинен вважатися особливим ув'язненим, і це вимагає від пенітенціарної адміністрації та від влади особливої ​​уваги та вжиття всіх заходів, щоб погіршення його здоров'я не було використано з метою політичної спекуляції чи дестабілізації", - сказала Зурабішвілі.

"На цьому все, я більше не повертатимуся до цього питання", - додала президентка Грузії.

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Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Нині Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі. Прокуратура винесла ухвалу про висунення звинувачення Саакашвілі за фактом незаконного перетину кордону.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими.

Автор: 

Грузія (1854) Зурабішвілі Саломе (104) помилування (112) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+11
Сами грузины кажуть...ну какой он рехВОРматор?? Каха Бендукидзе да,умнейший экономист, стратег и тактик...,а этот КГБшный Шут, разные весовые категории...
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04.11.2021 09:31 Відповісти
+9
никогда не говори никогда...
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04.11.2021 09:22 Відповісти
+7
Здійснилась мрія ідіота.
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04.11.2021 09:21 Відповісти
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Здійснилась мрія ідіота.
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04.11.2021 09:21 Відповісти
Зачем он туда поехал???
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04.11.2021 09:48 Відповісти
четко объяснили - для дестабилизации ситуации !Мишико политический аферист одной дупой на два базара ! Имея 2-3 гражданства , можно вытворять все , что угодно? И чтобы остальным хитросделанным не повадно было!
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04.11.2021 10:01 Відповісти
никогда не говори никогда...
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04.11.2021 09:22 Відповісти
Это напоминает вову пу, как с такими посылами в Евросоюз.
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04.11.2021 10:19 Відповісти
Посидит лет 15 , похудеет, похорошеет. Выйдет грузинским Нельсоном Манделой.
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04.11.2021 09:23 Відповісти
Він вже давно МАНДЕЛа
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04.11.2021 09:26 Відповісти
Залишилося тільки в зоні "коронувати".
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04.11.2021 09:28 Відповісти
и купола набить))
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04.11.2021 09:36 Відповісти
На лбу.
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04.11.2021 09:40 Відповісти
Ні, при цьому "коронуванні" не набивають, а "забивають".
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04.11.2021 09:49 Відповісти
А может и Юлией Мендель.
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04.11.2021 10:34 Відповісти
ибо не хрен
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04.11.2021 09:25 Відповісти
Ну вот, хоч голодуй чи не голодуй, а отримаєш ........ строк!
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04.11.2021 09:26 Відповісти
Не все бабьі дурьі , но єта из их числа. Еще и с.ка...
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04.11.2021 09:28 Відповісти
Видно , что ты Ивашин тупой кабел
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04.11.2021 10:03 Відповісти
А если подумать?...Может, пусть квартальный Кловун с ним борется?
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04.11.2021 09:31 Відповісти
Сами грузины кажуть...ну какой он рехВОРматор?? Каха Бендукидзе да,умнейший экономист, стратег и тактик...,а этот КГБшный Шут, разные весовые категории...
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04.11.2021 09:31 Відповісти
Если бьі Бендукидзе не умер , его бьі тоже прессовали сегодня в Грузии по указанию из Кремля. Бидзина Иванов не даст соврать!
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04.11.2021 10:16 Відповісти
5 баллов Президентше!👍👍👍
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04.11.2021 09:32 Відповісти
вот ответ почему матриархат был уничтожен самый жестоким способом из ребра Адама Бог дал жену Еву... А первая женщина созданная из праха как и Адам скурвилась.. а вторую создал от мужчины... современным языком клонировал... но видимо во многих женщинах просыпается та первая по имени ЛИЛИТ.. эта похоже- из этих- первых...
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04.11.2021 09:33 Відповісти
Карлсона приземлили на нары о
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04.11.2021 09:33 Відповісти
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04.11.2021 09:34 Відповісти
Сенаторе, на жаль , більшість про це згадує занадто пізно...
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04.11.2021 10:19 Відповісти
Ясько по заказу Ермака заманила Мишу в грузинскую тюрьму. Нашептала ему в ухо в порыве страсти шо его там все ждут, станешь президентом а я президентшей. Вроде здыхались...Но я бы на месте грузин депортировал его обратно в Украину. Ответный удар, так скать...Шах и мат.
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04.11.2021 09:38 Відповісти
Значит медаль Яське и именной "Маузер" революционэрши)
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04.11.2021 09:42 Відповісти
Ну, выходит, да....
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04.11.2021 09:43 Відповісти
Может, вы заметили, но Миша уже был готов орать - Барыги!! - на власть Кловуна. Прям у Шустера чуть не сорвался. И тут Ермак подсуетился...
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04.11.2021 09:46 Відповісти
Та ну його вже те "переходящеє красноє знамя"!
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04.11.2021 09:43 Відповісти
На кой черт , бешенный орангутанг нужен в Украине ? Вам мало АРА-ХЛАМИДИИ СУХУМСКОЙ ?
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04.11.2021 10:06 Відповісти
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04.11.2021 09:38 Відповісти
Какой-то бред. Сменить контору "рога и копыта" в Украине на нары в Грузии? Что-то здесь нечисто. Не может же быть Миша настолько "того"..🤕
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04.11.2021 09:41 Відповісти
Гадаєте якась подоба "многоходовочки"?
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04.11.2021 09:44 Відповісти
Та хрен його зрозумієш,того Мишка.
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04.11.2021 09:59 Відповісти
Он , как и шут квартальный🤡🤢 нарик , а они в своих полетах неадекватны !
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04.11.2021 10:08 Відповісти
Правильно, пусть доказывает свою невиновность в судах. Если не верит грузинским то есть ЕСПЧ.
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04.11.2021 09:52 Відповісти
Верные дружбаны Михрютку из кичи вытащат. Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину, - Зеленский . Мы требуем, чтобы Саакашвили немедленно освободили, - Арахамия . Кулеба о Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем. А слово воровское крепче стали булатной и твёрже алмаза. И Зеленский это делом подтвердит:
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04.11.2021 10:01 Відповісти
кремлёвский шэф не велит.
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04.11.2021 10:08 Відповісти
Та , да! Еще "воровское" слово держит Госдеп США , Европарламент и главьі демократических государств. Никто не хочет расправьі на вьідающимся политиком и реформатором по заказу из Кремля .
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04.11.2021 10:14 Відповісти
ЕЭС и США высказались однозначно, сарказм ни к чему.
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04.11.2021 10:16 Відповісти
Думав Мішка настав час
Кинути реформи й нас,
Щоб грузинів колотнути,
Перемогу вмить здобути...
Але там його всі знають,
Іншу думку більшість мають.
Довго Мішці там сидіти,
А Володі час радіти.
Що тут бачив, не сказав
Й що барига - не назвав.
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04.11.2021 10:15 Відповісти
У Михо осталось последнее еще не проверенное средство - отрезать себе яйца.
Вдруг после этого помилуют.
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04.11.2021 10:41 Відповісти
Как повяжешь галстук береги его!
Ты не жуй не кушай, Михуил его!
С ЛГБТ знаменем он цвета одного
Ты не жуй не кушай, Михуил его!
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04.11.2021 11:39 Відповісти
Вустами шлюхи зурабішвілі глаголєть саме *****.
Ну, і пєтєлизи теж.
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04.11.2021 12:34 Відповісти
Слава богу, бо інакше якщо його б випустили, то про чиє схуднення буде писати Цензор кожного дня? Нам же так цікаво! (Ні)
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04.11.2021 12:39 Відповісти
 
 