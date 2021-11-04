Президентка Грузії Зурабішвілі про помилування Саакашвілі: "Ні й ніколи"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі знову заявила, що відмовляється використовувати повноваження, які вона має, і помилувати Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузия онлайн".

"Оскільки це питання мусується, то я маю сказати, що моя позиція з приводу помилування колишнього президента тверда і незмінна: "Ні й ніколи". Колишній президент не задовольняє жодному критерію ні політичного в'язня, ні жертви несправедливості. Він є засудженим, який добровільно і нелегально потрапив до Грузії, чий приїзд ставив собі за мету дестабілізацію, незважаючи на це, виходячи з високого суспільного і політичного інтересу, він повинен вважатися особливим ув'язненим, і це вимагає від пенітенціарної адміністрації та від влади особливої ​​уваги та вжиття всіх заходів, щоб погіршення його здоров'я не було використано з метою політичної спекуляції чи дестабілізації", - сказала Зурабішвілі.

"На цьому все, я більше не повертатимуся до цього питання", - додала президентка Грузії.

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Громадянин України Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Нині Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі. Прокуратура винесла ухвалу про висунення звинувачення Саакашвілі за фактом незаконного перетину кордону.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими.