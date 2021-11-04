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Политический ключ интеграции Украины в НАТО находится в Берлине, - посол Мельник

Политический ключ интеграции Украины в НАТО находится в Берлине, - посол Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина за последние годы выполнила более 2000 контрольных показателей соответствия стандартам НАТО и рассчитывает на вступление в Альянс не позднее 2030 года.

Об этом украинский дипломат сообщил в интервью Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

По словам Мельника, именно от Германии во многом зависят евроатлантические устремления Украины.

"Политический ключ нашей интеграции с Западом находится в Берлине. Одно предложение в коалиционном соглашении нового федерального правительства, в котором Германия пообещает Украине членство в ЕС и НАТО, станет геополитическим прорывом. Это решение ничего не стоило бы немецким налогоплательщикам, но дало бы серьезный посыл, который перевесил бы все санкции против России. Путин провел красную черту в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО и ЕС и Германия, похоже, испугавшись слепо приняла его позицию. Это скандал. В демократической и экономически успешной Украине, как части западного сообщества ценностей глава Кремля видит опасность для своего тоталитарного насильственного режима. Принятие Украины в ЕС и НАТО также станет позитивным сигналом для угнетенного гражданского общества в России", — отметил украинский посол.

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Также Мельник назвал лоббирование Германией запуска российского газопровода "Северный поток-2" — "ножом в спину" Украине. По мнению посла, именно так в украинском обществе воспринимают позицию немецкого правительства, а само решение приведет к огромной потере доверия к Германии в следующие несколько десятилетий.

Автор: 

Германия (7095) НАТО (10176) членство в НАТО (1548) Мельник Андрей (231)


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Топ комментарии
+5
Ага.
Тому і Порошенко , як дальновидний політик, всіма способами налагоджував стосунки з німцями, залучав їх до українських проблем, до війни.
Францію також.
Бо Британія, Штати і так наші союзники. А ці більше до роіські прихильні.
Тепер маємо те що маємо... Зеля розбазарив все напрацьоване.
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04.11.2021 09:24 Ответить
+4
Забудьте про НАТУ. Ганси і ваньки браття.
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04.11.2021 09:24 Ответить
+3
- Вовочко, якщо добре поводитимешся, купимо тобі велосипед!
- А якщо погано?
- Піаніно!
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04.11.2021 09:22 Ответить
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- Вовочко, якщо добре поводитимешся, купимо тобі велосипед!
- А якщо погано?
- Піаніно!
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04.11.2021 09:22 Ответить
При зедерьмачье не видать вам НАТО, как собственных ушей
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04.11.2021 11:23 Ответить
скоро зевальдемар до вас прибіжить
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04.11.2021 15:55 Ответить
бред, венгры подос..рут еще не раз нам...
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04.11.2021 09:23 Ответить
Ага.
Тому і Порошенко , як дальновидний політик, всіма способами налагоджував стосунки з німцями, залучав їх до українських проблем, до війни.
Францію також.
Бо Британія, Штати і так наші союзники. А ці більше до роіські прихильні.
Тепер маємо те що маємо... Зеля розбазарив все напрацьоване.
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04.11.2021 09:24 Ответить
СП-2 начал строится именно при "дальновидном" политике , которьій молчал на данную тему. Мосчание - знак согласия , подумала Меркель , и бьіла права !
Жму руку , обнимаю...
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04.11.2021 09:34 Ответить
Цікаво, а що міг запропонувати Порошенко замість дешевого росіского газу ?
Звісно, будівництво почали. І реально тормозили його санкціями, допоки ваш Зе не погодився на будівництво. Він навіть учора не з'явився на кліматичну конференцію і не розповів про загрозу клімату, який несе отой потік. А міг би.
Чого не пішов ? Бо сцикло ?
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04.11.2021 09:39 Ответить
то шо обходные газопроводы будут строится было известно ещё лет 20 назад, если не больше- нихера никто ничем не думал, воровали, голосовали за комуно-баньдюков, вот и пришли к тому чему НЕ имеем..
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04.11.2021 09:42 Ответить
ЗЕленое, при Порохе впервые Украина перестала у москалей газ покупать, раньше об этом даже боялись подумать, не то что сделать... Да еще, к тому же, Украина тогда засудила москальский Газпром и отсудила 3 миллиарда долларов и Газпром эти бабки таки выплатил. А вы, зеленые клоуны, до сих пор грустите по этому поводу, как будто Порох вам в счи нассал ...
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04.11.2021 09:52 Ответить
Почему Порошенко не присвоил Тимошенко Ю.В. заслуженное звание "Герой Украиньі" , ведь отсуженньіе у Газпрома пять (не три) млрд.долл. - ее заслуга на 90%. Жаба задавила ?
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04.11.2021 10:05 Ответить
ЗЕленое, ты с дуба рухнул? Каким боком баба Жуля к выигранному в 2018 г. Украиной суду у Газпрома??
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04.11.2021 11:46 Ответить
Бред!
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04.11.2021 09:57 Ответить
Ключ до інтеграції - відсутність корупції та проросійських консерв всюди, де тільки можна.
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04.11.2021 09:24 Ответить
Забудьте про НАТУ. Ганси і ваньки браття.
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04.11.2021 09:24 Ответить
может взять берлин
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04.11.2021 09:26 Ответить
Ага и сразу сдаться.
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04.11.2021 09:31 Ответить
... к сожалению.
Очередной штази-выпердыш приведет к глобальной катастрофе.
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04.11.2021 09:27 Ответить
О, до речі, Берлін, чому ми ще не в НАТО, га?
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04.11.2021 09:33 Ответить
Украине нужно больше заниматься экономикой и вооружением Украинской армии, слабых и буферных никто не любит их только используют как презерватив
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04.11.2021 09:35 Ответить
"политический" ключ якраз в кабінетах "наших" брехливих лицемірних злочинців на Банковій......
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04.11.2021 09:39 Ответить
Цей ключ знаходиться на банковій.
Після державної зради з вагнерівцями НАТО припинило навіть ділитись розвідувальними данними, тому міноборони й заперечувало пересування фєдєрастових військових, поки амери не опублікували світлини.
Вина повністю лежить на ЗЕЛЕНСЬКОМУ!
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04.11.2021 09:42 Ответить
Ангела Меркель делала все возможное и невозможное,чтобы этого не было...,и энергетический кризис в Европе на сегодня,это результат правления железной фрау Штази...,и попутно агента дохлого советского КГБ...,комсомолка блин...
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04.11.2021 09:44 Ответить
Ой не смешите мои Байрактары... .Нашли политика Зелю....
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04.11.2021 09:48 Ответить
Який такий ключ? Ви що не розумієте, що Україна вдає, що хоче бути членом НАТО. А НАТО вдає, що хоче прийняти Україну.
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04.11.2021 09:53 Ответить
Фишка в том что Меркельша "спалилась" сама...в 2014 году наехала на Порошенко канкретна,чтобы ОБЯЗАТЕЛЬНО в переговорную группу в Минске был включен Виктор Ведмедчук,иначе никаких переговоров не будет,так Меркельше Путлер тогда...,другими словами Меркельша поставила Украине Ультиматум по факту...
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04.11.2021 09:56 Ответить
Меркель скоро напишет мемуарьі и опровергнет брехню про подписание Минских соглашений и Медведчука , которого предложил Путин , а Порошенко взял под козьірек.
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04.11.2021 10:09 Ответить
Тебе бы в колледж Трускавца....на учебу...или хотя к Виталию Портникову...научиться думать не ЖО....
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04.11.2021 10:12 Ответить
" Сенатор" , я никак не могу понять , вьі постоянно бухаете или потребляете что-то другое ? Причем , годами...
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04.11.2021 10:20 Ответить
Сашик дятел,тебе скажу по секрету от всех...,у меня жена хирург,работает в горболице зав.хирургическим отделением...,она очень жестокий Гитлер по отношению ко мне и бухать категорический запретила 17 сентября 2017 года....в этот день тогда умер мой отец....настоящий Сенатор,а я всего лишь его Тень...

И не пиши больше под моими постами на цензоре....,другими словами СВАЛИ ВОН...дятел тупорылый...
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04.11.2021 10:24 Ответить
Понятно , лучше бьі жена работала мозгоправом ...
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04.11.2021 10:34 Ответить
Письков недавно тоже спалился...,Украина идет в НАТО и мы не в состоянии этому помешать...

Так что поздравляю Украину с этой победой...,а глава Ллойд Остин заявил...,мы защитим Украину и ее Независимость... Третий корабль США вошел в Черное море...,следом за эсминцем Портер
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04.11.2021 10:01 Ответить
Это танкер заправщик ВМС США "John Lenthall"...
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04.11.2021 10:05 Ответить
На сегодня Путлер требует от Зеленского чтобы в Нормандский формат был включен Виктор Ведмедчук...,иначе ничего не будет...,Гопник за 7 лет не изменился...шантаж угрозы и прочие Мавзолейные выходки выжившего из ума КГБиста....
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04.11.2021 10:11 Ответить
Німота буде дякувати кацапам за возєднання ФРН та НДР ще сто років. Так як їх доїтиме Ізраїль за холокост ще років з пятдесят. У них така психологія. Вони визнали, що Україна - це сфера впливу кацапердії.
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04.11.2021 10:12 Ответить
РАБссия на сегодня очень сильно наехала на Боснию и Герцеговину...,кажется на фига срани Мавзолейной Черногория или Босния?Хотя спецслужбы Черногории уже 1 раз обосрали Путлера и его сраных Штирлицов...
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04.11.2021 10:16 Ответить
Ще у 2008 р. Альянс отримав лист за підписами президента України Віктора Ющенка, прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та спікера парламенту Арсенія Яценюка з проханням приєднати Україну до «Плану дій щодо членства в НАТО». Однак на Бухарестському саміті НАТО того ж року українська сторона отримала відмову через позицію недругів України Німеччини та Франції, які підступно відстрочили членство України в НАТО. Тим не менш, після цього генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер заявив, що наша держава все одно з часом обов'язково стане повноправним членом Альянсу.
Але у 2010 році до влади президента України пробрався кремлівський холуй найлютіший ворог України кривавий ЗЕК-янук, який за вказівкою кремля злочинно нав'язав Україні позаблоковий статус. Статус для того, щоб не було ніяких перешкод для вторгнення окупаційних московських військ, для знищення Української держави. І цим позаблоковим статусом України скористався ворожий кремль, який тимчасово окупував нашу рідну суверенну українську землю Криму та Донбасу. Але зараз потрібно просто негайно приєднатися до сім'ї братніх європейських народів членів НАТО. Для повноцінного захисту територіальної цілісності та суверенітету нашої Української держави.
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04.11.2021 12:48 Ответить
 
 