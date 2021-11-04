Политический ключ интеграции Украины в НАТО находится в Берлине, - посол Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина за последние годы выполнила более 2000 контрольных показателей соответствия стандартам НАТО и рассчитывает на вступление в Альянс не позднее 2030 года.

Об этом украинский дипломат сообщил в интервью Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

По словам Мельника, именно от Германии во многом зависят евроатлантические устремления Украины.

"Политический ключ нашей интеграции с Западом находится в Берлине. Одно предложение в коалиционном соглашении нового федерального правительства, в котором Германия пообещает Украине членство в ЕС и НАТО, станет геополитическим прорывом. Это решение ничего не стоило бы немецким налогоплательщикам, но дало бы серьезный посыл, который перевесил бы все санкции против России. Путин провел красную черту в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО и ЕС и Германия, похоже, испугавшись слепо приняла его позицию. Это скандал. В демократической и экономически успешной Украине, как части западного сообщества ценностей глава Кремля видит опасность для своего тоталитарного насильственного режима. Принятие Украины в ЕС и НАТО также станет позитивным сигналом для угнетенного гражданского общества в России", — отметил украинский посол.

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Также Мельник назвал лоббирование Германией запуска российского газопровода "Северный поток-2" — "ножом в спину" Украине. По мнению посла, именно так в украинском обществе воспринимают позицию немецкого правительства, а само решение приведет к огромной потере доверия к Германии в следующие несколько десятилетий.