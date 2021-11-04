Политический ключ интеграции Украины в НАТО находится в Берлине, - посол Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина за последние годы выполнила более 2000 контрольных показателей соответствия стандартам НАТО и рассчитывает на вступление в Альянс не позднее 2030 года.
Об этом украинский дипломат сообщил в интервью Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
По словам Мельника, именно от Германии во многом зависят евроатлантические устремления Украины.
"Политический ключ нашей интеграции с Западом находится в Берлине. Одно предложение в коалиционном соглашении нового федерального правительства, в котором Германия пообещает Украине членство в ЕС и НАТО, станет геополитическим прорывом. Это решение ничего не стоило бы немецким налогоплательщикам, но дало бы серьезный посыл, который перевесил бы все санкции против России. Путин провел красную черту в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО и ЕС и Германия, похоже, испугавшись слепо приняла его позицию. Это скандал. В демократической и экономически успешной Украине, как части западного сообщества ценностей глава Кремля видит опасность для своего тоталитарного насильственного режима. Принятие Украины в ЕС и НАТО также станет позитивным сигналом для угнетенного гражданского общества в России", — отметил украинский посол.
Также Мельник назвал лоббирование Германией запуска российского газопровода "Северный поток-2" — "ножом в спину" Украине. По мнению посла, именно так в украинском обществе воспринимают позицию немецкого правительства, а само решение приведет к огромной потере доверия к Германии в следующие несколько десятилетий.
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- А якщо погано?
- Піаніно!
Тому і Порошенко , як дальновидний політик, всіма способами налагоджував стосунки з німцями, залучав їх до українських проблем, до війни.
Францію також.
Бо Британія, Штати і так наші союзники. А ці більше до роіські прихильні.
Тепер маємо те що маємо... Зеля розбазарив все напрацьоване.
Жму руку , обнимаю...
Звісно, будівництво почали. І реально тормозили його санкціями, допоки ваш Зе не погодився на будівництво. Він навіть учора не з'явився на кліматичну конференцію і не розповів про загрозу клімату, який несе отой потік. А міг би.
Чого не пішов ? Бо сцикло ?
Очередной штази-выпердыш приведет к глобальной катастрофе.
Після державної зради з вагнерівцями НАТО припинило навіть ділитись розвідувальними данними, тому міноборони й заперечувало пересування фєдєрастових військових, поки амери не опублікували світлини.
Вина повністю лежить на ЗЕЛЕНСЬКОМУ!
И не пиши больше под моими постами на цензоре....,другими словами СВАЛИ ВОН...дятел тупорылый...
Так что поздравляю Украину с этой победой...,а глава Ллойд Остин заявил...,мы защитим Украину и ее Независимость... Третий корабль США вошел в Черное море...,следом за эсминцем Портер
Але у 2010 році до влади президента України пробрався кремлівський холуй найлютіший ворог України кривавий ЗЕК-янук, який за вказівкою кремля злочинно нав'язав Україні позаблоковий статус. Статус для того, щоб не було ніяких перешкод для вторгнення окупаційних московських військ, для знищення Української держави. І цим позаблоковим статусом України скористався ворожий кремль, який тимчасово окупував нашу рідну суверенну українську землю Криму та Донбасу. Але зараз потрібно просто негайно приєднатися до сім'ї братніх європейських народів членів НАТО. Для повноцінного захисту територіальної цілісності та суверенітету нашої Української держави.