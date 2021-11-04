Політичний ключ інтеграції України до НАТО знаходиться у Берліні, - посол Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна за останні роки виконала понад 2000 контрольних показників відповідності стандартам НАТО та розраховує на вступ до Альянсу не пізніше 2030 року.

Про це український дипломат повідомив в інтерв'ю Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

За словами Мельника, саме від Німеччини багато в чому залежать євроатлантичні прагнення України.

"Політичний ключ нашої інтеграції з Заходом знаходиться у Берліні. Одна пропозиція у коаліційній угоді нового федерального уряду, в якій Німеччина пообіцяє Україні членство в ЄС та НАТО, стане геополітичним проривом. Це рішення нічого не коштувало б німецьким платникам податків, але дало б серйозне посилання, яке б переважило всі санкції проти Росії. Путін провів червону межу у питанні перспектив вступу України до НАТО і ЄС, а Німеччина, схоже, злякавшись сліпо прийняла його позицію. Це скандал. У демократичній та економічно успішній Україні, як частині західної спільноти цінностей, глава Кремля бачить небезпеку для свого тоталітарного насильницького режиму. Вступ України в ЄС та НАТО також стане позитивним сигналом для пригніченого громадянського суспільства в Росії", - зазначив український посол.

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Також Мельник назвав лобіювання Німеччиною запуску російського газопроводу "Північний потік-2" — "ножем у спину" Україні. На думку посла, саме так в українському суспільстві сприймають позицію німецького уряду, а саме рішення призведе до величезної втрати довіри до Німеччини у наступні кілька десятиліть.