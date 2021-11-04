Політичний ключ інтеграції України до НАТО знаходиться у Берліні, - посол Мельник
Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна за останні роки виконала понад 2000 контрольних показників відповідності стандартам НАТО та розраховує на вступ до Альянсу не пізніше 2030 року.
Про це український дипломат повідомив в інтерв'ю Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
За словами Мельника, саме від Німеччини багато в чому залежать євроатлантичні прагнення України.
"Політичний ключ нашої інтеграції з Заходом знаходиться у Берліні. Одна пропозиція у коаліційній угоді нового федерального уряду, в якій Німеччина пообіцяє Україні членство в ЄС та НАТО, стане геополітичним проривом. Це рішення нічого не коштувало б німецьким платникам податків, але дало б серйозне посилання, яке б переважило всі санкції проти Росії. Путін провів червону межу у питанні перспектив вступу України до НАТО і ЄС, а Німеччина, схоже, злякавшись сліпо прийняла його позицію. Це скандал. У демократичній та економічно успішній Україні, як частині західної спільноти цінностей, глава Кремля бачить небезпеку для свого тоталітарного насильницького режиму. Вступ України в ЄС та НАТО також стане позитивним сигналом для пригніченого громадянського суспільства в Росії", - зазначив український посол.
Також Мельник назвав лобіювання Німеччиною запуску російського газопроводу "Північний потік-2" — "ножем у спину" Україні. На думку посла, саме так в українському суспільстві сприймають позицію німецького уряду, а саме рішення призведе до величезної втрати довіри до Німеччини у наступні кілька десятиліть.
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- Піаніно!
Тому і Порошенко , як дальновидний політик, всіма способами налагоджував стосунки з німцями, залучав їх до українських проблем, до війни.
Францію також.
Бо Британія, Штати і так наші союзники. А ці більше до роіські прихильні.
Тепер маємо те що маємо... Зеля розбазарив все напрацьоване.
Жму руку , обнимаю...
Звісно, будівництво почали. І реально тормозили його санкціями, допоки ваш Зе не погодився на будівництво. Він навіть учора не з'явився на кліматичну конференцію і не розповів про загрозу клімату, який несе отой потік. А міг би.
Чого не пішов ? Бо сцикло ?
Очередной штази-выпердыш приведет к глобальной катастрофе.
Після державної зради з вагнерівцями НАТО припинило навіть ділитись розвідувальними данними, тому міноборони й заперечувало пересування фєдєрастових військових, поки амери не опублікували світлини.
Вина повністю лежить на ЗЕЛЕНСЬКОМУ!
И не пиши больше под моими постами на цензоре....,другими словами СВАЛИ ВОН...дятел тупорылый...
Так что поздравляю Украину с этой победой...,а глава Ллойд Остин заявил...,мы защитим Украину и ее Независимость... Третий корабль США вошел в Черное море...,следом за эсминцем Портер
Але у 2010 році до влади президента України пробрався кремлівський холуй найлютіший ворог України кривавий ЗЕК-янук, який за вказівкою кремля злочинно нав'язав Україні позаблоковий статус. Статус для того, щоб не було ніяких перешкод для вторгнення окупаційних московських військ, для знищення Української держави. І цим позаблоковим статусом України скористався ворожий кремль, який тимчасово окупував нашу рідну суверенну українську землю Криму та Донбасу. Але зараз потрібно просто негайно приєднатися до сім'ї братніх європейських народів членів НАТО. Для повноцінного захисту територіальної цілісності та суверенітету нашої Української держави.