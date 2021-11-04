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Політичний ключ інтеграції України до НАТО знаходиться у Берліні, - посол Мельник

Політичний ключ інтеграції України до НАТО знаходиться у Берліні, - посол Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна за останні роки виконала понад 2000 контрольних показників відповідності стандартам НАТО та розраховує на вступ до Альянсу не пізніше 2030 року.

Про це український дипломат повідомив в інтерв'ю Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

За словами Мельника, саме від Німеччини багато в чому залежать євроатлантичні прагнення України.

"Політичний ключ нашої інтеграції з Заходом знаходиться у Берліні. Одна пропозиція у коаліційній угоді нового федерального уряду, в якій Німеччина пообіцяє Україні членство в ЄС та НАТО, стане геополітичним проривом. Це рішення нічого не коштувало б німецьким платникам податків, але дало б серйозне посилання, яке б переважило всі санкції проти Росії. Путін провів червону межу у питанні перспектив вступу України до НАТО і ЄС, а Німеччина, схоже, злякавшись сліпо прийняла його позицію. Це скандал. У демократичній та економічно успішній Україні, як частині західної спільноти цінностей, глава Кремля бачить небезпеку для свого тоталітарного насильницького режиму. Вступ України в ЄС та НАТО також стане позитивним сигналом для пригніченого громадянського суспільства в Росії", - зазначив український посол.

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Також Мельник назвав лобіювання Німеччиною запуску російського газопроводу "Північний потік-2" — "ножем у спину" Україні. На думку посла, саме так в українському суспільстві сприймають позицію німецького уряду, а саме рішення призведе до величезної втрати довіри до Німеччини у наступні кілька десятиліть.

Автор: 

Німеччина (7511) НАТО (6636) членство в НАТО (1757) Мельник Андрій (236)


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Топ коментарі
+5
Ага.
Тому і Порошенко , як дальновидний політик, всіма способами налагоджував стосунки з німцями, залучав їх до українських проблем, до війни.
Францію також.
Бо Британія, Штати і так наші союзники. А ці більше до роіські прихильні.
Тепер маємо те що маємо... Зеля розбазарив все напрацьоване.
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04.11.2021 09:24 Відповісти
+4
Забудьте про НАТУ. Ганси і ваньки браття.
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04.11.2021 09:24 Відповісти
+3
- Вовочко, якщо добре поводитимешся, купимо тобі велосипед!
- А якщо погано?
- Піаніно!
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04.11.2021 09:22 Відповісти
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- Вовочко, якщо добре поводитимешся, купимо тобі велосипед!
- А якщо погано?
- Піаніно!
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04.11.2021 09:22 Відповісти
При зедерьмачье не видать вам НАТО, как собственных ушей
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04.11.2021 11:23 Відповісти
скоро зевальдемар до вас прибіжить
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04.11.2021 15:55 Відповісти
бред, венгры подос..рут еще не раз нам...
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04.11.2021 09:23 Відповісти
Ага.
Тому і Порошенко , як дальновидний політик, всіма способами налагоджував стосунки з німцями, залучав їх до українських проблем, до війни.
Францію також.
Бо Британія, Штати і так наші союзники. А ці більше до роіські прихильні.
Тепер маємо те що маємо... Зеля розбазарив все напрацьоване.
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04.11.2021 09:24 Відповісти
СП-2 начал строится именно при "дальновидном" политике , которьій молчал на данную тему. Мосчание - знак согласия , подумала Меркель , и бьіла права !
Жму руку , обнимаю...
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04.11.2021 09:34 Відповісти
Цікаво, а що міг запропонувати Порошенко замість дешевого росіского газу ?
Звісно, будівництво почали. І реально тормозили його санкціями, допоки ваш Зе не погодився на будівництво. Він навіть учора не з'явився на кліматичну конференцію і не розповів про загрозу клімату, який несе отой потік. А міг би.
Чого не пішов ? Бо сцикло ?
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04.11.2021 09:39 Відповісти
то шо обходные газопроводы будут строится было известно ещё лет 20 назад, если не больше- нихера никто ничем не думал, воровали, голосовали за комуно-баньдюков, вот и пришли к тому чему НЕ имеем..
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04.11.2021 09:42 Відповісти
ЗЕленое, при Порохе впервые Украина перестала у москалей газ покупать, раньше об этом даже боялись подумать, не то что сделать... Да еще, к тому же, Украина тогда засудила москальский Газпром и отсудила 3 миллиарда долларов и Газпром эти бабки таки выплатил. А вы, зеленые клоуны, до сих пор грустите по этому поводу, как будто Порох вам в счи нассал ...
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04.11.2021 09:52 Відповісти
Почему Порошенко не присвоил Тимошенко Ю.В. заслуженное звание "Герой Украиньі" , ведь отсуженньіе у Газпрома пять (не три) млрд.долл. - ее заслуга на 90%. Жаба задавила ?
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04.11.2021 10:05 Відповісти
ЗЕленое, ты с дуба рухнул? Каким боком баба Жуля к выигранному в 2018 г. Украиной суду у Газпрома??
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04.11.2021 11:46 Відповісти
Бред!
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04.11.2021 09:57 Відповісти
Ключ до інтеграції - відсутність корупції та проросійських консерв всюди, де тільки можна.
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04.11.2021 09:24 Відповісти
Забудьте про НАТУ. Ганси і ваньки браття.
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04.11.2021 09:24 Відповісти
может взять берлин
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04.11.2021 09:26 Відповісти
Ага и сразу сдаться.
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04.11.2021 09:31 Відповісти
... к сожалению.
Очередной штази-выпердыш приведет к глобальной катастрофе.
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04.11.2021 09:27 Відповісти
О, до речі, Берлін, чому ми ще не в НАТО, га?
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04.11.2021 09:33 Відповісти
Украине нужно больше заниматься экономикой и вооружением Украинской армии, слабых и буферных никто не любит их только используют как презерватив
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04.11.2021 09:35 Відповісти
"политический" ключ якраз в кабінетах "наших" брехливих лицемірних злочинців на Банковій......
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04.11.2021 09:39 Відповісти
Цей ключ знаходиться на банковій.
Після державної зради з вагнерівцями НАТО припинило навіть ділитись розвідувальними данними, тому міноборони й заперечувало пересування фєдєрастових військових, поки амери не опублікували світлини.
Вина повністю лежить на ЗЕЛЕНСЬКОМУ!
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04.11.2021 09:42 Відповісти
Ангела Меркель делала все возможное и невозможное,чтобы этого не было...,и энергетический кризис в Европе на сегодня,это результат правления железной фрау Штази...,и попутно агента дохлого советского КГБ...,комсомолка блин...
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04.11.2021 09:44 Відповісти
Ой не смешите мои Байрактары... .Нашли политика Зелю....
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04.11.2021 09:48 Відповісти
Який такий ключ? Ви що не розумієте, що Україна вдає, що хоче бути членом НАТО. А НАТО вдає, що хоче прийняти Україну.
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04.11.2021 09:53 Відповісти
Фишка в том что Меркельша "спалилась" сама...в 2014 году наехала на Порошенко канкретна,чтобы ОБЯЗАТЕЛЬНО в переговорную группу в Минске был включен Виктор Ведмедчук,иначе никаких переговоров не будет,так Меркельше Путлер тогда...,другими словами Меркельша поставила Украине Ультиматум по факту...
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04.11.2021 09:56 Відповісти
Меркель скоро напишет мемуарьі и опровергнет брехню про подписание Минских соглашений и Медведчука , которого предложил Путин , а Порошенко взял под козьірек.
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04.11.2021 10:09 Відповісти
Тебе бы в колледж Трускавца....на учебу...или хотя к Виталию Портникову...научиться думать не ЖО....
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04.11.2021 10:12 Відповісти
" Сенатор" , я никак не могу понять , вьі постоянно бухаете или потребляете что-то другое ? Причем , годами...
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04.11.2021 10:20 Відповісти
Сашик дятел,тебе скажу по секрету от всех...,у меня жена хирург,работает в горболице зав.хирургическим отделением...,она очень жестокий Гитлер по отношению ко мне и бухать категорический запретила 17 сентября 2017 года....в этот день тогда умер мой отец....настоящий Сенатор,а я всего лишь его Тень...

И не пиши больше под моими постами на цензоре....,другими словами СВАЛИ ВОН...дятел тупорылый...
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04.11.2021 10:24 Відповісти
Понятно , лучше бьі жена работала мозгоправом ...
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04.11.2021 10:34 Відповісти
Письков недавно тоже спалился...,Украина идет в НАТО и мы не в состоянии этому помешать...

Так что поздравляю Украину с этой победой...,а глава Ллойд Остин заявил...,мы защитим Украину и ее Независимость... Третий корабль США вошел в Черное море...,следом за эсминцем Портер
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04.11.2021 10:01 Відповісти
Это танкер заправщик ВМС США "John Lenthall"...
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04.11.2021 10:05 Відповісти
На сегодня Путлер требует от Зеленского чтобы в Нормандский формат был включен Виктор Ведмедчук...,иначе ничего не будет...,Гопник за 7 лет не изменился...шантаж угрозы и прочие Мавзолейные выходки выжившего из ума КГБиста....
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04.11.2021 10:11 Відповісти
Німота буде дякувати кацапам за возєднання ФРН та НДР ще сто років. Так як їх доїтиме Ізраїль за холокост ще років з пятдесят. У них така психологія. Вони визнали, що Україна - це сфера впливу кацапердії.
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04.11.2021 10:12 Відповісти
РАБссия на сегодня очень сильно наехала на Боснию и Герцеговину...,кажется на фига срани Мавзолейной Черногория или Босния?Хотя спецслужбы Черногории уже 1 раз обосрали Путлера и его сраных Штирлицов...
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04.11.2021 10:16 Відповісти
Ще у 2008 р. Альянс отримав лист за підписами президента України Віктора Ющенка, прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та спікера парламенту Арсенія Яценюка з проханням приєднати Україну до «Плану дій щодо членства в НАТО». Однак на Бухарестському саміті НАТО того ж року українська сторона отримала відмову через позицію недругів України Німеччини та Франції, які підступно відстрочили членство України в НАТО. Тим не менш, після цього генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер заявив, що наша держава все одно з часом обов'язково стане повноправним членом Альянсу.
Але у 2010 році до влади президента України пробрався кремлівський холуй найлютіший ворог України кривавий ЗЕК-янук, який за вказівкою кремля злочинно нав'язав Україні позаблоковий статус. Статус для того, щоб не було ніяких перешкод для вторгнення окупаційних московських військ, для знищення Української держави. І цим позаблоковим статусом України скористався ворожий кремль, який тимчасово окупував нашу рідну суверенну українську землю Криму та Донбасу. Але зараз потрібно просто негайно приєднатися до сім'ї братніх європейських народів членів НАТО. Для повноцінного захисту територіальної цілісності та суверенітету нашої Української держави.
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04.11.2021 12:48 Відповісти
 
 