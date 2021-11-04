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Рада назначила Свириденко первым вице-премьером - министром экономики

Рада назначила Свириденко первым вице-премьером - министром экономики

Верховная Рада избрала Юлию Свириденко первым вице-премьером - министром экономики Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение на заседании в четверг проголосовали 256 народных депутатов.

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После этого Свириденко приняла присягу члена Кабмина.

С декабря 2020 года Свириденко работала в Офисе Президента на посту заместителя руководителя, где занималась экономическими вопросами и связями с инвесторами. Кроме того, она возглавляет созданный президентом Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу. В июне-сентябре Свириденко также была членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". С марта 2020 по февраль 2021 года входила в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, в подгруппу по экономическим и социальным вопросам.

Автор: 

ВР (29302) Кабмин (14043) назначение (2185) Минэкономразвития (652) Свириденко Юлия (142)


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Топ комментарии
+6
Де вони їх набирають? Невже у Кривому Розі клоуни не закінчились?
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04.11.2021 14:26 Ответить
+6
Уже Кабмин секретарш назначают.
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04.11.2021 14:30 Ответить
+5
Ещё раз: до булави треба голови а не хвигури з фейсом

Полный зашквар у зелени с кадрами
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04.11.2021 14:18 Ответить
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Кто в доме хозяин ? Судьи?
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04.11.2021 13:53 Ответить
Ещё раз: до булави треба голови а не хвигури з фейсом

Полный зашквар у зелени с кадрами
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04.11.2021 14:18 Ответить
перелічені посади говорять про те, що саме ця людина була відповідальна за катострофічні провали економіки за останні 2 роки. Вражає!
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04.11.2021 15:45 Ответить
Де вони їх набирають? Невже у Кривому Розі клоуни не закінчились?
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04.11.2021 14:26 Ответить
Подтягивают киевских сосен.
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04.11.2021 20:06 Ответить
Уже Кабмин секретарш назначают.
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04.11.2021 14:30 Ответить
Та хоть кто-то с украинской фамилией...
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04.11.2021 14:35 Ответить
Баба да ....баба дааа .Да баба ...баба дааа Сосна ....сона как на корабле ...сосна ...баба да ...
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04.11.2021 14:39 Ответить
Включайте гос.регулирование цен на продукты! Оно есть даже в ГЕРМАНИИ!! Если нет, значить это продажная должность, посмотрим!
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04.11.2021 14:49 Ответить
Если производитель хочет торговать на внутреннем рынке - пусть ставит наценку не более 20% от стоимости товара. А вот за границу пусть хоть 300% наценку делает! А то польское молоко и продукты уже дешевле чем местные и выше ко качеству!
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04.11.2021 14:51 Ответить
польское молоко и все остальное уже давно дешевле
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04.11.2021 15:46 Ответить
В 2008 году начала карьеру в частном сектореhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-liga-1 [1] .

С 2015 года работала на руководящих должностях в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Черниговской областной государственной администрации : возглавляла Департамент экономического развития, занимала должность первого заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации. С июля по декабрь 2018 года исполняла обязанности председателя областной государственной администрацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-liga-1 [1] .

В сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министраhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] , а с июля 2020 года - первого заместителя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины .

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем руководителя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Офиса Президента Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5] .

3 ноября 2021 года фракция правящей партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F) Слуга народа » выдвинула Юлию Свириденко на пост Первого вице-премьера - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министра экономики Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-6 [6] .
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Ну откуда опыт рулить страной???????
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04.11.2021 15:09 Ответить
Якщо метою призначення є добити економіку, то какаяразніца ким дерьмак прикриє свій злочин, Бубочкою чи якоюсь свириденко?
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04.11.2021 15:23 Ответить
Це при совєтах планова економіка, включно з ціною на сірники. Держава має ловити злодіїв та захищати кордони. Решта від лукавого
Чиновники принципово не можуть розпоряджатись чужим майном. Хіба що вони криштально чесні, але такі є хіба що на Марсі
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04.11.2021 15:37 Ответить
занималась экономическими вопросами и связями с инвесторами
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Где инвестиции?

возглавляет созданный президентом Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу
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И где это содействие? Новые налоги и проверки?

была членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины"
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Тут без комментариев. Прибарахлилась.

входила в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, в подгруппу по экономическим и социальным вопросам.
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И что? Где рузультаты?

Короче, за год - с декабря 2020 года по ноябрь 2021 год как стрекозка попрыгала по нескольким ВТОРОСТЕПЕННЫМ должностям, ничего нигде не достигнув. И допрыгалась до кресла первого вице-прнмьера. Почему или как?
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04.11.2021 17:02 Ответить
когда то на такие должностя назначали мастадонов подлецов проходимцев матерых именитых ....- сейчас никаких безликих... серых невзрачных удобных которые всегда в позе зЭ...
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04.11.2021 17:06 Ответить
Значит никаких значительных экономических реформ не планируется, а без них о развитии экономики Украины можно позабыть.
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04.11.2021 17:50 Ответить
нова мэндэльша
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04.11.2021 18:50 Ответить
 
 