Рада назначила Свириденко первым вице-премьером - министром экономики

Верховная Рада избрала Юлию Свириденко первым вице-премьером - министром экономики Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение на заседании в четверг проголосовали 256 народных депутатов.

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После этого Свириденко приняла присягу члена Кабмина.

С декабря 2020 года Свириденко работала в Офисе Президента на посту заместителя руководителя, где занималась экономическими вопросами и связями с инвесторами. Кроме того, она возглавляет созданный президентом Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу. В июне-сентябре Свириденко также была членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". С марта 2020 по февраль 2021 года входила в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, в подгруппу по экономическим и социальным вопросам.