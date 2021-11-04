Рада призначила Свириденко першою віцепрем'єркою – міністеркою економіки

Верховна Рада обрала Юлію Свириденко першою віцепрем'єркою – міністеркою економіки України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення на засіданні у четвер проголосували 256 народних депутатів.

Після цього Свириденко склала присягу члена Кабміну.

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З грудня 2020 року Свириденко працювала в Офісі Президента на посаді заступника керівника, де займалася економічними питаннями та зв'язками з інвесторами. Крім того, вона очолює створену президентом Володимиром Зеленським Раду зі сприяння бізнесу. У червні-вересні Свириденко також була членом наглядової ради НАК "Нафтогаз України". З березня 2020 до лютого 2021 року входила до складу української делегації у Тристоронній контактній групі з Донбасу, до підгрупи з економічних та соціальних питань.